Ko je turski biznismen Turhan Mildon zbog kojeg je Richard Grenell pod istragom Trumpa

Bogati turski biznismen je prošlog mjeseca bio povezan s Trumpovom administracijom, kada se Turhan Mildon oženio Alinom Habbom, bivšom advokaticom Donalda Trumpa i američkom advokaticom. Prije toga, etablirao se kao značajan poslovni igrač u Africi i Venecueli.

Habba (42) i Mildon (29) vjenčali su se u New Yorku na, kako se navodi, raskošnoj ceremoniji u hotelu Waldorf Astoria. Njih dvoje su prvi put viđeni zajedno u javnosti na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće u aprilu.

Mildon je za Forbes Turska, kao dio naslovne priče u oktobarskom izdanju časopisa, rekao da ih je upoznao zajednički prijatelj koji je prethodno radio u Trumpovoj administraciji.

Mildon je bogati biznismen koji danas vodi Miller Holding. To je turska investicijska kompanija koju je osnovao njegov djed 1967. godine.

Kroz svoj rad u Miller Holdingsu i njegovim brojnim povezanim kompanijama, Mildon je vodio niz investicionih projekata u raznim industrijama. Između ostalog, u građevinarstvu i proizvodnji cementa. Posebno je postao značajan investitor u Demokratskoj Republici Kongo i Venecueli.

Veze s Erdoganom i Madurom

Također je izgradio odnose s vladinim dužnosnicima koji su često bili predmet kontroverzi. Među njima je i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kojeg Africa Today opisuje kao Mildonovog “bliskog prijatelja”. Također, s venecuelanskom vladom na čelu s Nicolasom Madurom, protiv kojeg je u međuvremenu podignuta optužnica. Mildon je za Forbes Turska rekao da je bio “vrlo tužan” kada su američke snage zarobile Madura u januaru, ali da nije bio zabrinut za svoj posao.

Nije jasno kako će izgledati Mildonovi budući poslovni poduhvati sada kada se skrasio s Habbom. Također nije poznato da li bi mogao izgraditi bliže veze s Trumpovom administracijom. Prema izvještajima, vjenčanju Mildona i Habbe prisustvovao je niz visokih zvaničnika administracije. Biznismen je za Forbes Turska rekao da ne namjerava ulagati u nove zemlje prije 2030. godine.

Iako su ga neki mediji nazivali milijarderom, Forbes ga nije svrstao u tu kategoriju. Prema Forbesu Turska, Miller Holding i s njim povezane kompanije ostvarile su ukupan godišnji promet od približno 2,6 milijardi dolara u 2025. godini. Međutim, to su kompanije koje nisu kotirane na berzi, a Mildon nije podijelio detalje o svojim finansijama s Forbesom Turska. Stoga je teško utvrditi ukupnu vrijednost njegovog bogatstva.

„U vrijeme mog djeda, stručno znanje je bilo veoma važno“, rekao je Mildon za Forbes Turska o svom usponu u poslovnom svijetu. „Danas je važno koga poznajete.“

Turhan Mildon; Foto: Forbes Turska

Kriptovalute, Kongo i Venecuela

Mildon je za Forbes Turska rekao da je čak i kao tinejdžer zarađivao šestocifrene iznose trgujući kriptovalutama. Njegov poslovni uspon započeo je u Kongu 2021. godine. Zatim je kompanija ušla na to tržište s projektom vrijednim 150 miliona dolara za izgradnju finansijskog centra u glavnom gradu Kinšasi.

Mildonova kompanija je u početku obezbijedila finansiranje projekta. On je iz ličnog džepa dao 30 miliona dolara, a država joj je kasnije nadoknadila uloženi novac.

Nakon toga, Mildon je vodio razne građevinske projekte u Kongu preko svoje građevinske kompanije Milvest. Među njima je i izgradnja infrastrukture za vojnu bazu namijenjenu bespilotnim letjelicama. Za Forbes Turska je rekao da ima projekte u pripremi i na drugim tržištima u razvoju, kao što su Senegal, Gana i Liberija.

Mildon je potom proširio svoj posao na Venecuelu zahvaljujući prijateljima koji su imali veze s tamošnjom vladom, rekao je za Forbes Turska. Ušao je u posao s cementom kako bi izbjegao druge privredne grane koje su izložene oštrim sankcijama.

Njegova kompanija Vencement upravlja proizvodnjom cementa u zemlji, iako su cementare u državnom vlasništvu. Mildon je također uključen u trgovinu kafom u Venecueli. Vencement i venecuelanska vlada zajednički razvijaju posao uzgoja škampa. Prethodni vlasnik kompanije za škampe navodno je bio umiješan u neuspjeli pokušaj puča s ciljem svrgavanja Madura.

Pored ovih poslova, Mildon nadgleda razne rudarske operacije, rekao je za Forbes Turska. Kroz svoj fond privatnog kapitala, investirao je oko 160 miliona dolara u akvizicije raznih kompanija.

Kontroverze

Mildonove operacije u Kongu i Venecueli privukle su pažnju javnosti i izazvale kritike. Forbes Turska i Middle East Eye su tokom godina izvještavali o raznim optužbama. Među njima se navodi da je njegova kompanija nepropisno oslobođena carina, da postoje neriješena potraživanja i da sarađuje s venecuelanskim zvaničnicima koji su pod sankcijama SAD-a.

Mildon je uglavnom negirao bilo kakvu nezakonitost. Za Forbes Turska je rekao da su brojne pritužbe na propuštene ili nepravilno izvršene uplate uobičajen dio velikih poslovnih transakcija.

Kritike su upućene i na račun njegovih veza s kongoanskim ministrom finansija Nicolasom Kazadijem. Tamošnji Institut za finansijske institucije optužio ga je za neispunjavanje obaveza u vezi s finansiranjem Mildonovog projekta izgradnje finansijskog centra. Mildon je negirao da je bilo nepravilnosti.

Kazadi je također optužen za pronevjeru javnih sredstava vezanih za infrastrukturne projekte, ali je kasnije oslobođen. I on je negirao krivicu.

Forbes Turska je izjavio da je Mildon bio blisko povezan s Kazadijem, kojem se pripisuje dovođenje biznismena u Kongo. Kada se Kazadi suočio s optužbama za pronevjeru, napustio je zemlju Mildonovim privatnim avionom. Mildon je rekao da je svoj avion stavio na raspolaganje svakom državnom ministru koji ga je zatražio.

Medij Africa Intelligence također je izvijestio da se Mildon suočavao s problemima s državnom rudarskom kompanijom Sokimo u Kongu. Ona je navodno optužila njegovu rudarsku kompaniju da ne ispunjava poslovne obaveze. Mildon je za Forbes Turska rekao da su optužbe “potpuno lažne vijesti”.

Supruga

Habba je postala poznata 2021. godine. Tada se pridružila pravnom timu predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je ranije bila poznata prvenstveno po zastupanju vlasnika parking-garaže. U tom periodu Trump više nije bio na funkciji predsjednika.

Zastupala je Trumpa u nekoliko velikih sudskih postupaka. Uključujući građanski postupak zbog finansijskih prevara protiv njega i njegove kompanije, kao i drugi postupak koji je protiv njega pokrenula spisateljica E. Jean Carroll. Trump i njegov tim nisu uspjeli u oba slučaja.

Iako je Habba postala Trumpova pouzdana saveznica i često ga branila u medijima, suočavala se i sa problemima na sudu. Sudija u postupku koji je pokrenula Carroll više puta je kritikovao zbog osnovnih pravnih grešaka.

Habba i Trump zajedno su kažnjeni sa milion dolara u postupku protiv Hillary Clinton. Sudija je ocijenio da je tužba bila „potpuno neosnovana, kako činjenično tako i pravno“.

Alina Habba, položila zakletvu kao američka državna tužiteljica za New Jersey u Washingtonu, Foto: Bonnie Cash/POOL / Zuma Press / Profimedia

Kontroverzni spor

Uprkos tome, nakon što se prvobitno pridružila drugoj Trumpovoj administraciji kao savjetnica, Trump je u martu 2025. godine imenovao Habbu za američku državnu tužiteljicu za New Jersey. Iako ona nije imala iskustva u krivičnom gonjenju.

Tokom svog mandata na toj poziciji, Habba je izazvala niz kontroverzi, a najznačajnije su odluke njenog tužilaštva da optuži gradonačelnika Newarka Rasa Baraku i članicu Predstavničkog doma Monicu McIver, demokratkinju iz New Jerseyja. Optužnice su se odnosile na incidente u saveznom centru za pritvor imigranata u toj državi.

Habba je na kraju dala ostavku u decembru, nakon kontroverznog spora o zakonitosti njenog ostanka na funkciji. Sud je odbio da joj produži mandat, ali ju je potom državna tužiteljica SAD-a Pam Bondi i dalje zadržala na toj poziciji. Dva suda su potom presudila da je njen ostanak na funkciji bio nezakonit. To je navelo Habbu da se povuče.

Mildon je Habin treći muž. Prethodno je bila udata za advokata Matthewa Eyeta i vlasnika parking garaže Gregga Reubena. Ima dvoje djece.

Alison Durkee, novinarka Forbesa