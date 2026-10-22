Kako je Trump štiteći ptice i šišmiše na svojim golf-terenima izbjegao milijardu dolara poreza

U septembru 2025., radnici jedne neprofitne organizacije za zaštitu okoliša stigli su u Trump National Golf Club u Jupiteru na Floridi. Tokom tri dana istraživali su biljni i životinjski svijet tog područja, bilježeći vrste ptica, glasanje šišmiša i raznolikost bilja, a svoja su otkrića potom pretočili u izvještaj na 180 stranica. U njemu se jedva spominjalo ono što su zapravo tražili: porezna olakšica za Donalda Trumpa.

Američkom predsjedniku bila je prijeko potrebna. Trumpov povratak u Bijelu kuću, zajedno s njegovom željom da od toga financijski profitira, donio mu je tokom 2025. godine 1,4 milijarde dolara zarade od kriptovaluta. Prema izračunima Forbesa, poslovanje s nekretninama donijelo mu je više od 200 miliona dolara. Procijenjena porezna obveza američkog predsjednika tako je narasla na više od 500 miliona dolara.

Tada su na scenu stupili stručnjaci za zaštitu okoliša.

Među brojnim neobičnostima američkog poreznog sistema nalazi se i odredba koja vlasnicima zemljišta omogućuje smanjenje porezne obveze ako se odreknu prava na njegovu izgradnju, čak i ako zadrže samo zemljište u vlasništvu. Logika je jednostavna: odustajanje od gradnje može pridonijeti očuvanju prirodnih staništa, što predstavlja javnu korist koja se može priznati kao dobrotvorna donacija.

Izvještaj na 180 stranica trebalo je dokazati da Trumpovo golf-igralište predstavlja prirodno stanište vrijedno zaštite. Trump je zatim pravo na daljnju izgradnju zemljišta donirao neprofitnoj organizaciji za zaštitu okoliša, a pritom nije morao odustati od vlasništva nad golf-klubom.

U tom potezu krije se svojevrsna elegancija svojstvena najbogatijima: za porezne potrebe Trump National postaje zaštićeno prirodno područje. Za goste koji plaćaju članarinu i dalje je golf-klub. A što od svega imaju građani koji zapravo snose trošak? Pogled na bež zid koji se proteže uz cestu.

Teško je zamisliti bolji primjer brige za okoliš od zaštite zemljišta od stambenog projekta koji ste sami izmislili isključivo radi procjene njegove vrijednosti.

Da bismo bolje ilustrirali ovu logiku, zamislimo prilaz kući u Teksasu. Prava na iskorištavanje mineralnih sirovina ispod naftne mrlje na tom prilazu procijenite kao da je riječ o potencijalnom naftnom nalazištu. Zatim prava na bušenje donirate ekološkoj organizaciji koja se protivi bušenju i zatražite porezni odbitak od osam miliona dolara.

Zadržavate prilaz, naftnu mrlju i automobil koji ju je možda, a možda i nije, ostavio. Susjed vam i dalje plaća da ondje drži svoj brod. A sada se još možete šepuriti susjedstvom kao čovjek koji je spriječio bušenje.

Koliko iznosi porezni odbitak

Koliko je takva porezna akrobacija uštedjela američkom predsjedniku?

Glasnogovornici Bijele kuće i Trump Organizationa nisu odgovorili ni na to ni na druga pitanja. Točan iznos teško je utvrditi. No nakon proučavanja sličnih poslova iz prošlosti i razgovora s osmero stručnjaka iz industrije, Forbes procjenjuje da bi predsjednik mogao ostvariti porezni odbitak od približno 825 miliona dolara, uz moguća odstupanja od nekoliko stotina miliona.

Očekivane porezne uštede potaknule su Forbes da procjenu Trumpova bogatstva poveća za 300 miliona dolara.

Američka Porezna uprava (IRS) u prošlosti je osporavala oba ključna elementa ovakvih aranžmana, poznatih kao conservation easements, odnosno sporazumi o trajnom ograničenju korištenja zemljišta radi očuvanja prirode.

Prvo, osporavala je tvrdnju da golf-igrališta, koja nisu osobito poznata po svojoj ekološkoj prihvatljivosti, mogu imati status zaštićenih prirodnih područja. Drugo, dovodila je u pitanje vrijednost prava na izgradnju kojih su se vlasnici odrekli.

Donald Trump dobro poznaje oba argumenta. Oko oba se već sukobljavao s Poreznom upravom.

No sada ima nešto čime se običan porezni obveznik ne može pohvaliti: moć nad državom koja sjedi s druge strane pregovaračkog stola.

Donald Trump uoči završnog dana golf-turnira World Golf Championships u klubu Trump National Doral na Floridi Foto: Mike Ehrmann / Getty images / Profimedia

Trump Organization donirao je prava na izgradnju u decembru 2025. Mjesec dana poslije Trump je tužio IRS, tvrdeći da ta institucija tokom njegova prvog predsjedničkog mandata nije zaštitila njegove porezne podatke.

Bio je istodobno tužitelj i predsjednik države, a tužio je instituciju unutar vlastite administracije.

Predsjednik je odbacio očiti sukob interesa.

“Sve što dobijem, 100 posto ću dati u dobrotvorne svrhe”, izjavio je.

A onda je stigla nagrada.

U maju, mjesec nakon isteka roka za predaju poreznih prijava 15. aprila, američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je nagodbu u Trumpovoj tužbi protiv Porezne uprave.

Sporazum je vladi zabranio pokretanje bilo kakvih potraživanja protiv Trumpa, njegove porodice i njihovih firmi koja proizlaze iz pitanja o kojima su postupci već bili u tijeku ili su mogli biti u tijeku.

Glavni državni odvjetnik Todd Blanche rekao je Kongresu da se sporazum ne odnosi na predsjednikove porezne prijave za 2025. godinu. No pažljivo čitanje formulacije “mogli biti u tijeku” upućuje na suprotan zaključak.

Time se otvara mogućnost da je Trump, koji je, čini se, dobio produljenje roka za podnošenje porezne prijave za 2025., tokom posljednjih nekoliko mjeseci mogao provoditi najagresivniju zamislivu poreznu strategiju, vjerujući da IRS protiv njega ne može ništa poduzeti.

“Ovo objašnjava mnogo toga o njegovim nastojanjima da dobije apsolutni imunitet od Porezne uprave”, kaže porezni odvjetnik specijaliziran za sporazume o očuvanju zemljišta. “Sada sve ima smisla.”

Kako je Trump otkrio poreznu strategiju

Prije više od 20 godina, Donald Trump sjedio je na kauču u svojem stanu u Trump Toweru, zajedno s Edwardom Russom, čovjekom koji se sam opisivao kao gorljivi zaštitnik prirode i koji je nekoć predsjedao odborom za prostorno planiranje općine Bedminster u New Jerseyju.

Trump je za osam miliona dolara kupio nekadašnje imanje automobilskog magnata Johna DeLoreana i želio ga pretvoriti u golf-klub u Bedminsteru. Russo je došao kako bi mu objasnio prepreke povezane sa zaštitom okoliša.

Domaćinu se to predavanje nije svidjelo.

“Imam šest milijardi dolara i nikakav gradić poput Bedforda neće mi govoriti što smijem raditi”, rekao je Trump Russu, koji je taj razgovor poslije opisao u memoarima koje je objavio u vlastitoj nakladi.

“Nije Bedford, nego Bedminster”, odgovorio mu je Russo. “A najmoćniji čovjek u prostoriji onaj je koji nema što izgubiti. To sam ja.”

Russo je otišao bez pozdrava.

Trump, koji je odavno razumio koliko je korisno pretvarati protivnike u saveznike, nazvao ga je nekoliko tjedana poslije.

“Izgradit ću golf-igralište, a ako je jedini način da to učinim poštivanje tvojih pravila, poslat ću ti ugovor koji nećeš moći odbiti”, rekao je Trump, prema Russovu svjedočenju. “Postavljam te za odgovornu osobu za imanje.”

Russo je prihvatio ponudu. Golf-klub otvoren je 2004. godine.

Iste godine počelo je emitiranje televizijskog showa The Apprentice, koji je Trumpu otvorio izvor prihoda što će s vremenom dosegnuti stotine miliona dolara.

Russo, koji je želio ograničiti daljnju izgradnju na području golf-kluba, predložio je Trumpu novu ideju: uspostaviti trajno ograničenje izgradnje na imanju u Bedminsteru, donirati to pravo lokalnoj zajednici i zatim zatražiti porezni odbitak.

Trumpovi odvjetnici proučili su plan, ali im se nije svidio. Sumnjali su da bi Trump na taj način mogao ostvariti poreznu pogodnost.

Prema riječima osobe upućene u poslovanje Trump Organizationa, budući predsjednik okupio je odvjetnike i telefonom nazvao Russa.

“Gluposti”, odbrusio je Russo pravnom timu, tvrdeći da je takve poslove već obavljao i kritizirajući odvjetnike zbog njihove nespremnosti da se jasno obvežu na bilo što.

“To mi je dovoljno”, rekao je Trump. “Želim da se svi maknu Edu s puta.”

Dana 29. decembra 2005. Trump je općini Bedminster donirao pravo na svaku daljnju izgradnju zemljišta.

Najbolji poklon za rođendan

Predsjednik, čija je administracija ove godine poduzela korake za ukidanje zaštite staništa ugroženih vrsta, tada je tvrdio da štiti staništa dviju ptica: vrste Ammodramus savannarum, poznate kao travnjački vrabac, i vrste Dolichonyx oryzivorus, poznate kao bobolink.

Otprilike šest mjeseci poslije, na Trumpov 60. rođendan, Russo mu je donio ono što je njegov šef zapravo želio: procjenu vrijednosti prema kojoj su prava na izgradnju kojih se odrekao vrijedila 39 miliona dolara.

To je bilo dovoljno da Trumpovu poreznu obvezu smanji za procijenjenih 14 miliona dolara.

Nije loše, uzme li se u obzir da je Trump cijelo imanje, uključujući sva prava na izgradnju, kupio za samo osam miliona dolara, uz preuzimanje određenih obveza prema članovima kluba. Trump je izjavio da je to bio najbolji rođendanski poklon u njegovu životu.

No Porezna uprava došla je do drukčijeg zaključka o vrijednosti poreznog odbitka: nula dolara.

Upravljanje golf-igralištem, tvrdila je američka vlada, nije čin očuvanja prirode, a pogotovo ne čin vrijedan 39 miliona dolara. Trump se godinama sporio s Poreznom upravom, pokazuju dokumenti do kojih je došao Forbes.

Ni Trump Organization ni IRS nisu odgovorili na pitanja o tom sporu. Međutim, dokumenti pokazuju da su pregovori o nagodbi trajali najmanje do 2011. godine, a osoba upućena u poslovanje Trump Organizationa tvrdi da su dvije strane na kraju postigle dogovor.

Prema tom izvoru, Porezna uprava tek je neznatno smanjila Trumpov porezni odbitak, što je u to vrijeme bila uobičajena praksa u sporovima oko doniranja prava na izgradnju radi očuvanja zemljišta.

Sukobi s Poreznom upravom

“Imaju problema s nedostatkom zaposlenika”, objašnjava Cal Bomar, koji je početkom 2000-ih radio u Poreznoj upravi. “Provesti porezni nadzor bilo bi nemoguće. Zato zapravo nisu imali drugog izbora nego pristati na kompromis.”

Trump je iz tog iskustva izašao još samouvjereniji.

Slučajno je otkrio poreznu strategiju kao stvorenu za nekoga poput njega: vlasnika golemih zemljišnih površina, spremnog povećavati procijenjene vrijednosti svoje imovine i sukobljavati se s Poreznom upravom.

Postupak je bio jednostavan.

Stručnjaci za zaštitu okoliša dokumentirali bi prirodnu vrijednost zemljišta. Procjenitelj bi izračunao koliko bi zemljište moglo vrijediti kada bi se na njemu izgradile luksuzne nekretnine, a zatim bi od tog iznosa oduzeo određene troškove i preostalu vrijednost zemljišta.

Trump bi donirao pravo na izgradnju, zatražio porezni odbitak za dobrotvornu donaciju i zadržao poslovanje na zemljištu. Bilo je to porezno utočište uređeno tako da izgleda kao dobrotvorni čin.

Nakon Bedminstera Trump je istu strategiju primijenio ponovno. Pa ponovno. I još jednom.

Američki predsjednik tokom partije golfa, Foto: L.E.MORMILE / Shutterstock.com

Od 2005. do 2025. Trump je donirao najmanje pet prava na ograničenje izgradnje radi očuvanja zemljišta. U svim slučajevima odrekao se prava na izgradnju, ali je zadržao vlasništvo nad nekretninama.

Uključujući posao u Jupiteru, Forbes procjenjuje da bi mu te donacije mogle omogućiti da od oporezivanja zaštiti više od milijardu dolara prihoda, što bi značilo procijenjenu poreznu uštedu od 450 miliona dolara.

Najveći korisnik te velikodušnosti? Donald Trump.

Optužbe za prijevaru

Najmanje dva takva posla dovela su do optužbi za prijevaru.

Tokom 2014. i 2015. Trump se obvezao da neće graditi na dijelovima svojih zemljišta u New Yorku i Kaliforniji, pri čemu su procjenitelji vrijednost doniranih prava procijenili na ukupno 46 miliona dolara.

U sklopu šire tužbe zbog napuhavanja vrijednosti Trumpovih nekretnina, glavna državna odvjetnica savezne države New York tvrdila je da je Trump Organization u oba slučaja dovela procjenitelje u zabludu kako bi umjetno povećala vrijednost donacija.

Donald Trump Jr. i Eric Trump odbacili su optužbe, dok je njihov otac tvrdio da o tome ništa ne zna, iako postoje brojni dokazi da je bio uključen.

U slučaju kalifornijskog zemljišta, kojim je zaštićen teren za vježbanje golf-udaraca površine približno 4,9 hektara, Trumpova vanjska odvjetnica predložila je da njegov interni pravni savjetnik naglasi važnost diskrecije.

“Podsjetite ga da, što je vrijednost veća i što više o tome govori, to više svijetu otkriva koliki porezni odbitak ostvaruje”, napisala je odvjetnica Sheri Dillon, prema sudskim dokumentima.

“U ovom slučaju to je praktički isto kao da američki porezni obveznici plaćaju Donaldu Trumpu da zadrži svoj teren za vježbanje golf-udaraca i nastavi ga koristiti upravo onako kako ga već koristi.”

Trump je unatoč tome održao konferenciju za novinare. Opasnost od poreznog nadzora nije bila samo teorijska.

Prema izvještaju Kongresa objavljenom 2022., Porezna uprava godinama je istraživala donaciju prava na izgradnju u New Yorku.

Jedan porezni službenik zabilježio je dvije mogućnosti za rješavanje slučaja: potpuno odbiti porezni odbitak od 21 miliona dolara ili ga smanjiti na devet miliona.

Bilješke službenika, citirane u kongresnom izvještaju, spominjale su i mogućnost izricanja kazne koja se primjenjuje na porezne obveznike koji koriste izrazito netočne procjene vrijednosti imovine.

Do 2022. istraga je još bila u tijeku.

Kada su Trumpa sljedeće godine pitali je li istraga i dalje aktivna, vidno se nelagodno izvlačio iz odgovora.

“Koliko ja znam, nije”, rekao je tokom svjedočenja na suđenju za prijevaru. „Ali možda jest.”

“Uobičajen način poslovanja”

Dok su se porezni problemi gomilali, Trump je sklopio jedan od najboljih poslova u svojem životu. Njegov hotel u Washingtonu, smješten u istom gradskom bloku kao i sjedište američke Porezne uprave (IRS), godinama je poslovao s gubitkom. No 2022. godine, dok se zemlja još oporavljala od pandemije covida, jedna investicijska firma kupila je hotel s 263 sobe za 375 miliona dolara. Bila je to najviša cijena po hotelskoj sobi ikad plaćena u američkoj prijestolnici.

Trump je iz posla izašao s golemom količinom novca, ali i novom poreznom glavoboljom.

Rješenje je pronašao na jugu Floride, gdje posjeduje golf-kompleks Trump National Doral, koji se prostire na približno 269 hektara. Izgradnja na tom zemljištu već je bila ograničena dvadesetogodišnjim sporazumom, kojem je do isteka preostalo još nekoliko godina.

Kako bi stvorio osjećaj hitnosti, Trump Organization ponudio je gradu Doralu sporazum o trajnom ograničenju izgradnje radi očuvanja prirode na jednom od četiriju golf-igrališta u sklopu kompleksa, ali samo pod uvjetom da se posao zaključi do kraja godine.

Gradsko vijeće sazvalo je hitnu sjednicu, na kojoj se pojavilo poznato lice: Ed Russo.

“Ova ponuda istječe za dva tjedna”, upozorio je Russo gradske vijećnike, pritom spominjući mogućnost izgradnje hiljada novih hotelskih soba.

“Ne tražimo ništa drugo. Ovo je jednostavno nešto što je porodica Trump već napravila na drugim golf-igralištima. Za Donalda Trumpa to je uobičajen način poslovanja.”

Gradsko vijeće prihvatilo je ponudu.

Uz pomoć procjenitelja iz Teksasa, kojeg je predsjednik poslije naveo kao mogućeg svjedoka na svojem suđenju za prijevaru u New Yorku, Trump je osigurao porezni odbitak do 323 miliona dolara. To je više nego dvostruko od iznosa koji je prvotno platio za cijeli golf-kompleks.

Prije odlaska Russo je naglasio da se na posjedu nalaze još tri golf-igrališta te da je dobio odobrenje za pripremu sličnih sporazuma i za njih.

“Nevjerojatno je da nam je porodica Trump odobrila nastavak rada”, rekao je. “Trebat će mi vremena, ali vratit ću se.”

Kako promijeniti računicu

Trumpov niz povoljnih okolnosti tek je počinjao.

U augustu 2025. žalbeni sud u New Yorku potvrdio je da je predsjednik godinama počinio prijevaru umjetnim povećavanjem vrijednosti svoje imovine. No u neobičnom raspletu sud je istodobno ukinuo prethodno izrečenu novčanu kaznu od približno pola milijarde dolara.

Utvrđenje prijevare ostalo je na snazi. Kazna nije.

Samo nekoliko tjedana poslije Trumpova firma usredotočila se na novi sporazum o očuvanju zemljišta, ovaj put na njegovu posjedu u Jupiteru na Floridi.

Predsjednička limuzina poznata kao “Zvijer”, u kojoj se nalazi Donald Trump, napušta golf-klub Trump International u West Palm Beachu na Floridi i kreće prema Mar-a-Lagu foto: Brendan Smialowski/AFP

Nekadašnji Ritz-Carlton Golf Club Trump je kupio 2012. godine za pet miliona dolara, uz preuzimanje obveza od dodatnih 49 miliona dolara. Danas se vrijednost tog kompleksa procjenjuje na približno 120 miliona dolara.

No kada se zemljište procijeni kao potencijalna lokacija za luksuzne stambene nekretnine, računica se potpuno mijenja.

Prema analizi Forbesa, lokalne vlasti zemljište ispod luksuznih kuća koje okružuju golf-igralište u prosjeku procjenjuju na 5,9 miliona dolara po jutru, odnosno približno 14,6 miliona dolara po hektaru.

U četiri prethodna sporazuma o očuvanju zemljišta Trump je tvrdio da prava na izgradnju vrijede u prosjeku 74 posto vrijednosti zemljišta kada bi se ono podijelilo na pojedinačne građevinske parcele usporedive s onima u susjedstvu.

Primijeni li se ista logika na posjed u Jupiteru, njegov porezni odbitak mogao bi dosegnuti čak 825 miliona dolara.

Organizacija za zaštitu okoliša pod povećalom

Primatelj najnovije Trumpove donacije bila je neprofitna organizacija Barn Group Land Trust, koja je ranije poslovno surađivala s prijateljem Erica Trumpa.

Na svojim internetskim stranicama organizacija naglašava zaštitu okoliša. Međutim, njezina povijest pred američkim poreznim sudovima upućuje na to da bi mogla imati i jednu manje dobrotvornu specijalnost.

Forbes je otkrio šest slučajeva u kojima su investitori i građevinski poduzetnici, uključujući prijatelja Erica Trumpa, organizaciji Barn Group donirali prava na ograničenje izgradnje radi očuvanja zemljišta, a zatim zatražili toliko visoke porezne odbitke da su privukli pozornost Porezne uprave.

U jednom su slučaju investitori navodno kupili nekretninu za 900.000 dolara, a zatim tvrdili da donirana prava na izgradnju vrijede čak 61 milion dolara.

U drugom su zemljište vrijedno 1,5 miliona dolara pretvorili u donaciju procijenjenu na 149 miliona dolara.

Izvršni direktor Barn Groupa Thomas Krebs u pisanoj je izjavi rekao da njegova neprofitna organizacija ne sudjeluje u procjenama vrijednosti zemljišta. Ustrajao je na tvrdnji da je njezina misija zaštita otvorenih prostora, prirodnih staništa, poljoprivrednog zemljišta i povijesnih nekretnina.

No nisu svi uvjereni u to.

“Počeo sam raditi u području zaštite okoliša jer sam želio učiniti nešto korisno”, kaže bivši zaposlenik Barn Groupa.

“Na papiru sve zvuči sjajno: ‘Oh, oni će nešto zaštititi. To je odlično.’ Ali kada dođete do same srži stvari, shvatite: ‘Oh, mi zapravo ništa ne štitimo. Samo pomažemo bogatašima da izbjegnu plaćanje poreza.'”

Uključujući i jednog osobito moćnog bogataša.

Trumpov savjetnik za okoliš i dalje radi za njegovu firmu

Nekoliko dana prije povratka na predsjedničku dužnost, Donald Trump objavio je poruku na društvenoj mreži Truth Social.

“Sa zadovoljstvom objavljujem da će Ed Russo, stručnjak za zaštitu okoliša, voditi našu Savjetodavnu radnu skupinu za okoliš, koja će mojoj administraciji davati preporuke o inicijativama za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i zaštitu naših prirodnih resursa, u skladu s mojom politikom ČISTOG ZRAKA i ČISTE VODE”, napisao je Trump.

“Zajedno ćemo ostvariti američku ENERGETSKU DOMINACIJU, obnoviti naše gospodarstvo i BUŠITI, DUŠO, BUŠITI.”

Dok obnaša tu dužnost, Russo nastavlja raditi kao savjetnik Trump Organizationa.

Njegov trenutačni projekt, priprema sporazuma o ograničenju izgradnje za preostala tri golf-igrališta u Doralu, teoretski bi mogao zaštititi od oporezivanja još milijardu dolara prihoda.

U međuvremenu, Trumpov sporazum kojim je osigurao zaštitu od poreznih postupaka i dalje izaziva nevjericu u Washingtonu.

“Zapanjujuće neprimjereno”, ocijenila je skupina bivših dužnosnika Porezne uprave i Ministarstva pravosuđa.

Trideset i pet bivših sudaca sporazum je nazvalo “proizvodom tajnog dogovora” i “prijevarom suda”.

U julu je savezni okružni sudac koji nadzire predmet presudio da je postupak pokrenut “radi manipuliranja pravosudnim procesom”.

Predsjednik se na tu odluku žalio.

Čak i ako sudovi na kraju presude protiv Trumpa, malo je vjerojatno da će iko unutar izvršne vlasti željeti previše pomno proučavati njegove porezne prijave.

“Imam mnogo prijatelja koji su dugogodišnji zaposlenici Porezne uprave i mislim da pokušavaju postupati ispravno, ali ne znam kakve upute dobivaju”, kaže bivši visoki dužnosnik pravne službe IRS-a.

“Pretpostavljam da jednostavno nemam povjerenja u to da mogu učiniti ono što je ispravno.”

U julu je objavljeno da Kenneth Kies, vršitelj dužnosti glavnog pravnog savjetnika Porezne uprave, odlazi s dužnosti.

Wall Street Journal izvijestio je da je Kies došao u sukob s Bijelom kućom nakon što je upozorio da visoki državni dužnosnici ne mogu zakonito tražiti od Porezne uprave da pokrene ili obustavi istragu protiv bilo kojeg pojedinca.

Kies je također kritizirao zlouporabe sporazuma o očuvanju zemljišta radi ostvarivanja poreznih olakšica. Takvi su aranžmani postali toliko raširen problem da, prema riječima ljudi iz industrije, počinju zatrpavati američki Porezni sud predmetima.

Blanche je, s druge strane, ostao na dužnosti.

Vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika koji je odobrio sporazum o Trumpovoj poreznoj zaštiti u augustu je trajno preuzeo tu funkciju.

Ko još profitira od Trumpovih poreznih olakšica?

Ko, osim samog predsjednika, ima koristi od Trumpovih sporazuma o očuvanju zemljišta?

Bogati vlasnici kuća čija se dvorišta naslanjaju na golf-igrališta koja su sada zaštićena od daljnje izgradnje.

U Jupiteru je jedan od njih Eric Trump, predsjednikov sin.

Drugi je financijski direktor Frank Bisignano.

Krajem prošle godine, upravo dok je Trump Organization pripremao sporazum o očuvanju tog zemljišta, Bisignano je preuzeo novu dužnost.

Postao je izvršni direktor američke Porezne uprave.

Dan Alexander, urednik u Forbesu (link na originalan članak)