Grenland demantuje Trumpa: Nema govora o skorom početku masovnog istraživanja nafte i gasa

Visoki zvaničnik Grenlanda zadužen za rudarstvo rekao je da su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o skorom početku „opsežnih“ istraživanja nafte, gasa i mineralnih resursa na Grenlandu znatno preuveličane, ukazujući na dobro poznate prepreke za pokretanje takvih projekata.

Riječ je o najnovijem neslaganju između Trumpa i Grenlanda, nakon što je američki predsjednik više puta izjavio da bi ta danska teritorija trebalo da postane dio Sjedinjenih Američkih Država.

Zamjenik ministra za rudarstvo Grenlanda Jørgen Hammeken-Holm izjavio je za CNN da „postoje aktivnosti američkih kompanija“, ali da je Grenland „veoma daleko od opsežnih istraživanja“.

Prema njegovim riječima, manji istraživački projekti koji su trenutno u toku mogli bi da zahtijevaju godine prije nego što pređu u fazu eksploatacije, zbog teških uslova na arktičkom terenu Grenlanda i nedostatka infrastrukture.

Trump je u srijedu na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da „uskoro počinju opsežna istraživanja nafte, gasa i mineralnih resursa na našem novom i prelijepom Grenlandu“.

Tvrdio je i da „postoje stručnjaci koji kažu da su količine lako dostupne nafte daleko veće nego na gotovo bilo kojem kopnenom području bilo gdje u svijetu“.

Dodao je da je Grenland, što je prema njegovim riječima još važnije, „bez premca“ kada je riječ o bezbjednosti i odbrambenim i ofanzivnim kapacitetima Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.

Zgrada Vlade Grenlanda u Nuku, Foto: Shutterstock

Sporazum sa Grenlandom ne precizira saradnju u oblasti minerala

Sporazum koji je Trump prošlog mjeseca potpisao sa Grenlandom, prvenstveno usmjeren na vojna pitanja i smirivanje međusobnih tenzija, pominje i „saradnju u oblasti mineralnih resursa“, ali ne sadrži dodatne pojedinosti o tome.

SAD mogu da prošire vojno prisustvo na Grenlandu

Sporazum je osmišljen kako bi se ublažile tenzije nakon što je Trump više puta poručio da bi Grenland, autonomna teritorija Danske, trebalo da postane dio SAD.

U govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, neposredno prije potpisivanja sporazuma, Trump je izjavio da dokument olakšava „proces uspostavljanja velikog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama“ na Grenlandu, uključujući „izgradnju dvije veoma velike vojne baze“.

Sporazum, koji će ostati na snazi i ukoliko Grenland postane nezavisan, omogućava Sjedinjenim Američkim Državama da „modernizuju i prošire“ aktivnosti u svemirskoj bazi Pituffik.

Takođe predviđa mogućnost uspostavljanja „dodatnih odbrambenih zona na Grenlandu i jačanja američkih vojnih operacija ili objekata“.

Dokument omogućava i postavljanje odbrambenog sistema nazvanog „Zlatna kupola“ (Golden Dome), koji Trump promoviše kao sredstvo za sprečavanje raketnih napada na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.

Sara Dorn, Forbes

Greenland Denies Trump’s Claims The U.S. Will Begin ‘Massive’ Oil And Gas Drilling There