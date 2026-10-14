Jedini F-117 izvan SAD se nalazi u Srbiji: Amerikanci sada poklanjaju jedan primjerak

Tokom Hladnog rata, civilni posmatrači aviona i entuzijasti avijacije ulagali su velike napore kako bi uočili Lockheed F-117A Nighthawk, prvi “nevidljivi avion” američkog ratnog vazduhoplovstva. U tome su uspijevali samo povremeno. Posvećeni posmatrači aviona čak su kampovali na javnim površinama i vrhovima planina oko baze Area 51 i poligona Tonopah. Koristili su snažne dvoglede, teleobjektive i radio skenere kako bi skenirali nebo u nadi da će uočiti misteriozni crni avion.

Danas je mnogo lakše vidjeti F-117A, jer se nekoliko primjeraka nalazi u muzejima. Jedan od njih će se kasnije ovog mjeseca pridružiti poznatom Nacionalnom muzeju zrakoplovstva i svemira u njegovom centru Steven F. Udvar-Hazy u Chantillyju, Virginia. Muzej će u svoju kolekciju dobiti avion sa serijskim brojem 85-0818, nazvan “The Overachiever”.

Transportovan na dvodnevnu misiju širom SAD-a

Overachiever je jedini poznati F-117 koji je učestvovao u borbenim misijama u sva četiri velika sukoba u kojima je korišten Nighthawk: Operacija Just Cause (Panama, 1989.), Operacija Pustinjska oluja (Irak, 1991.), Operacija Allied Force (Jugoslavija, 1999.) i Operacija Iraqi Freedom (Irak, 2003.).

Američko ratno vazduhoplovstvo nije prepustilo ništa slučaju kada je u pitanju siguran transport aviona do muzeja Smithsonian. Umjesto da do muzeja doleti vlastitim pogonom, penzionisani nevidljivi avion pripremili su za javno izlaganje tim Lockheed Martin Skunk Works i članovi 512. zračne krile Rezervnih snaga američkog ratnog vazduhoplovstva. Prevozili su F-117 u teretnom prostoru aviona C-5M Super Galaxy. Tokom leta od Palmdalea u Kaliforniji do međunarodnog aerodroma Dales, s njim se postupalo pažljivije nego s predanim prtljagom.

“Dvodnevna misija preko zemlje zahtijevala je preciznu raspodjelu težine i milimetarski izmjerene razmake kako bi se teret od 13,4 tone mogao smjestiti u teretni prostor aviona C-5M. Za pripadnike 512. rezervne zračne krile, provođenje visokorizičnih strateških zračnih operacija je uobičajena praksa. Čak i kada je teret dio historije zrakoplovstva”, izjavile su američke zračne snage.

U misiji su učestvovali pripadnici američkih zračnih snaga različitih specijalnosti, od mehaničara zaduženih za održavanje tokom leta do pilota, kako bi se F-117 tretirao kao VIAP (vrlo važan avion).

Uzbudljiva operacija

Odvojena krila morala su biti pažljivo pomjerena i pričvršćena, a istovremeno je trebalo osigurati dovoljno prostora za trup.

Zbog manjeg nesporazuma u vezi s brojem tačaka za pričvršćivanje tereta na lovcu, timovi iz odjeljenja Skunk Works proveli su noć rješavajući problem i osiguravajući uspješnu isporuku aviona.

“Utovar je bio malo težak, ali smo obavili posao”, rekao je u saopštenju za javnost viši pilot Lucas Richard, utovarivač tereta u 709. eskadrili zračnog transporta. Dodao je: “Ovo je vjerovatno jedan od najkul tereta koji sam ikada vidio.”

Bio je to zajednički napor koji se isplatio, dodao je major Billy Hafker. On je pilot instruktor u 709. eskadrili zračnog transporta i komandant aviona tokom ove misije.

“Mogućnost da ga transportujemo u Smithsonian kako bismo ga sačuvali za buduće generacije je nevjerovatna prilika. Svima nam je čast što smo dio toga”, rekao je Hafker.

F-117 “Overachiever” će biti ponovo sastavljen i izložen u muzeju kasnije ovog mjeseca.

Beskrilni F-117 i tim koji je izvršio operaciju prebacivanja u muzej; Foto: Fotografija američkog ratnog vazduhoplovstva, koju je snimio narednik Alexis Morris

Napravljeno ih je 65, ali F-117 bi se i dalje mogli koristiti

Prvi nevidljivi avion na svijetu – barem prvi za koji znamo – razvio je Lockheed-ov tajni odjel, Skunk Works. Zvanično je poznat kao Odjel za napredne razvojne projekte. Neki od najpoznatijih aviona, kao što su U-2, SR-71 Blackbird, F-22 Raptor i F-35 Lightning II.

F-117 je dizajniran 1970-ih pod najstrožim mjerama tajnosti. Prvi put je poletio 1981. godine. U operativnu upotrebu je pušten 1983. godine. Međutim, američko ratno vazduhoplovstvo je zvanično priznalo njegovo postojanje tek 1988. godine.

Početkom 1980-ih, posmatrači aviona pokušavali su ugledati Nighthawka. To nije bilo nimalo lako jer je avion uglavnom letio noću.

Ukupno je proizvedeno 64 primjerka – pet prototipa YF-117A i 59 aviona F-117A. Čak i nakon što su ovi avioni povučeni iz operativne upotrebe, Kongres je naložio da se svi F-117 koji su uskladišteni van upotrebe od septembra 2006. godine održavaju u stanju koje bi omogućilo njihov povratak u upotrebu ukoliko se za tim ukaže potreba. Čak i danas, Nighthawk se povremeno pojavljuje na nebu iznad Južne Kalifornije.

Lovac ili bombarder?

Uprkos oznaci “F”, koja je skraćenica za borbeni avion, F-117 je zapravo bio jurišni avion, a ne namijenjen za borbu protiv drugih borbenih aviona. Nije sasvim jasno zašto je dobio oznaku borbenog aviona, s obzirom na to da je njegova primarna misija bila izvođenje preciznih udara i taktičkih napada na dobro branjene, visokovrijedne neprijateljske ciljeve, bez radarskog otkrivanja.

Jedno moguće objašnjenje za oznaku lovca je želja da se zbuni Sovjetski Savez u pogledu mogućnosti Nighthawka. Međutim, već dugo kruže glasine da piloti američkih zračnih snaga nisu željeli letjeti bombarderima.

Nighthawk je korišten u borbenim operacijama protiv kopnenih ciljeva u sve četiri prethodno spomenute operacije, počevši od operacije Just Cause 1989. godine. Njegova najvažnija uloga bila je tokom Zaljevskog rata 1991. godine. U to vrijeme, izvršio je oko 1.300 borbenih letova i, prema dostupnim izvještajima, postigao je direktne pogodke na 1.600 visokovrijednih ciljeva.

Bez obzira na svoju službenu klasifikaciju, F-117 Nighthawk se pokazao kao pravi avion za sve četiri operacije.

„Revolucionarni F-117 dao je vojnim komandantima mogućnosti koje prije nisu imali“, rekao je Chris Brown, direktor Nacionalnog muzeja zrakoplovstva i svemira Johna i Adrienne Mars.

“Nighthawk bi mogao biti vrh koplja. Uništio je neprijateljsku protivzračnu odbranu prije nego što je neprijatelj uopće znao šta ga je pogodio. Također je mogao uništiti odabrane strateške ciljeve, pomažući u izvršavanju vojnih misija s neusporedivom preciznošću. Uključivanje ovog revolucionarnog aviona u kolekciju nacionalnog muzeja osigurat će da buduće generacije znaju njegovu izvanrednu priču.”

Foto: Fotografija američkog ratnog vazduhoplovstva, narednik Alexis Morris

Jedini F-117 koji nije stacioniran u Sjedinjenim Američkim Državama

Svi penzionisani F-117 koji se danas nalaze u muzejima nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izuzetkom Nighthawka, serijskog broja 82-0806, nazvanog “Something Wicked”.

Taj avion je oboren tokom NATO bombardovanja Srbije od strane jedinice bivše Jugoslovenske armije – 3. bataljona 250. raketne brigade protivvazdušne odbrane.

Gubitak aviona “Nešto zločesto” u Srbiji naveo je američko ratno vazduhoplovstvo da poboljša taktiku korištenja F-117. Njegovi piloti su dobili dodatnu obuku zajedno s drugim jedinicama.

Pilot aviona “Something Wicked”, potpukovnik Darrell Patrick “Dale” Zelko, preživio je pad i spašen je. Godinama kasnije, imao je priliku da upozna Zoltana Danija, komandanta protivavionske jedinice koja je oborila njegov avion.

Danas je ovaj avion izložen u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu, u Srbiji, koji se nalazi u blizini aerodroma Nikola Tesla Beograd.

Peter Suciu, saradnik Forbesa