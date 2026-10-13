„Bez uljepšavanja i iz dubine srca“: Sergej Barbarez otvorio dušu u autobiografiji

Selektor Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, objavit će autobiografiju pod naslovom „Kreisläufe – Wie ein Krieg mein Leben veränderte” (Krugovi – Kako mi je rat promijenio život).

Ovu vijest potvrdio je i sam Barbarez na svom Instagramu objavivši naslovnicu knjige uz poruku: „Iza mene su sati i sati razgovora. Razgovora u kojima sam otvorio dušu, oživio uspomene i ponovo probudio bezbroj slika i misli, napisao je Sergej i dodao kako autobiografija izlazi za dvije sedmice. Pojasnio je i razlog zašto se odlučio za njenu objavu.

“Godinama nosim želju da ispričam svoju priču”

„Zato što već godinama u sebi nosim želju da ispričam svoju priču. Svoju cijelu priču. O počecima. O zaobilaznm putevima i pogrešnim skretanjima. O neočekivanim preokretima koji su zauvijek promijenili moj život. O trenucima koji su me oblikovali, stavljali pred izazove i ponekad dovodili do samih granica. To je priča o boli, ponosu i iznad svega dubokoj zahvalnosti. To je moja priča. Sa svim svojim usponima i padovima. Bez uljepšavanja. Iskreno. Iz dubine srca“, napisao je Barbarez.

Sergej je bio jedan od najsjajnijih i najboljih igrača Bundeslige u 1990-ima i 2000-ima, Foto: REUTERS/Eduard Vinatoru

Knjiga izlazi na njemačkom jeziku, a izdavač je njemačka kuća Arete. Knjiga je napisana u koautorstvu Barbareza i Sebastiana Wolffa.

To je priča o boli, ponosu i iznad svega dubokoj zahvalnosti. To je moja priča. Sa svim svojim usponima i padovima, Sergej Barbarez

„Bio je jedan od najsjajnijih i najboljih igrača Bundeslige u 1990-ima i 2000-ima. Ali njegov put do toga da postane najbolji strijelac Bundeslige u sezoni 2000/01 i miljenik navijača Hamburgera nipošto nije bio unaprijed određen.

Rođen u Mostaru

Rođen 1971. godine u Mostaru, tadašnjoj Jugoslaviji, gdje je i napravio prve korake u profesionalnom fudbalu, sve je izgledalo kao da će imati uspješnu karijeru u toj balkanskoj državi. Ali kada je Barbarez bio u posjeti rođacima u Hanoveru 1992. godine, iznenada su izbili ratovi u Jugoslaviji i povratak u njegov rodni grad, Mostar, bio je nemoguć.

U ovoj knjizi, Sergej Barbarez, zajedno s urednikom Kickera Sebastianom Wolffom, koji ga pomno prati još od igračkih dana u HSV-u, prepričava svoje odrastanje u Mostaru, početne teškoće prilagođavanja životu u Njemačkoj, posebnu ulogu Franka Pagelsdorfa, uspone i padove u životu profesionalnog fudbalera, probleme s uskogrudnim službenicima i vrijeme nakon igračke karijere. Knjiga se završava Barbarezovim iskustvima kao selektora Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja su kulminirala Svjetskim prvenstvom u fudbalu 2026. godine“, navodi se na sajtu izdavačke kuće Arete.