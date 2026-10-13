Forbes Magazin večeras u 20 sati: Šta čeka tržište nekretnina u BiH 2027. godine

BIZNIS
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Forbes BiH 13. okt 2026. 14:50
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Foto: Forbes BiH ilustracija

13. okt 2026. 14:50

Kakva je budućnost tržišta nekretnina u BiH i ima li još uvijek prilika za povoljnu kupovinu? O cijenama kvadrata, ponudi stanova i kuća te prognozama za 2027.godinu u novom izdanju Forbes Magazina koji se emitira večeras u programu N1 u 20 sati, razgovaramo s agentom za nekretnine Harisom Kadićem.

Otvaramo i temu: Vraća li se ruski dizel na Zapad nakon dogovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina, te ko su ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju.

Gledajte Forbes Magazin večeras u 20 sati ekskluzivno na N1 televiziji

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