Forbes Magazin večeras u 20 sati: Šta čeka tržište nekretnina u BiH 2027. godine

Kakva je budućnost tržišta nekretnina u BiH i ima li još uvijek prilika za povoljnu kupovinu? O cijenama kvadrata, ponudi stanova i kuća te prognozama za 2027.godinu u novom izdanju Forbes Magazina koji se emitira večeras u programu N1 u 20 sati, razgovaramo s agentom za nekretnine Harisom Kadićem.

Otvaramo i temu: Vraća li se ruski dizel na Zapad nakon dogovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina, te ko su ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju.

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