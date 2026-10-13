Vraća li se ruski dizel na Zapad

Ruski dizel mogao bi ponovo biti dostupan na zapadnom tržištu, barem tako najavljuje američki predsjednik Donald Trump koji je prošle sedmice izjavio kako je Rusija pristala isporučiti “milione i milione” barela dizela, te da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo koje su uvedene kako bi se spriječili ruski prihodi nakon invazije na Ukrajinu.

Cijene dizela, koji se koristi za poljoprivredu, prevoz kao i grijanje u domaćinstvima, blizu su rekorda i predstavljaju rizik za Trumpa i republikance uoči izbora 3. novembra koji će odrediti hoće li ova stranka zadržati kontrolu nad Kongresom.

Cijene dizela porasle za 70 posto

Trump je na društvenim mrežama izjavio da je imao “vrlo uspješan” razgovor sa predsjednikom Vladimirom Putinom u kojem su se složili da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 metričkih tona dizela američkom i globalnom tržištu, što je ekvivalentno oko 2,25 miliona barela goriva. SAD izvoze oko 1,5 miliona barela dizela dnevno.

Cijene dizela, koje su često veliki pokretač inflacije, porasle su za 70% otkako su SAD i Izrael započeli rat s Iranom 28. februara.

Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak poručio je kako će Rusija do kraja godine moći dostignuti između 3 i 3,5 miliona tona izvoza dizela.

“Danas imamo mogućnost da osiguramo dodatne isporuke (dizel goriva) na globalna tržišta i tržišta Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i uravnoteženje situacije koja sada izgleda prilično komplikovano zbog problema u Hormuškom moreuzu”, kazao je Novak.

Koliki utjecaj može imati na tržište

U razgovoru za državni TV kanal Rossiya-24, on je također rekao da će, zahvaljujući sporazumu postignutom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, dodatne isporuke ruskog dizela djelimično uravnotežiti globalnu ponudu i potražnju.

Sporazum o isporukama dizela koji su postigli američki predsjednik Donald Tramp i njegov ruski kolega Vladimir Putin neće dovesti do smanjenja cijena na benzinskim pumpama, ocijenila je stručnjakinja jednog od vodećih njemačkih ekonomskih instituta.

Količina od više od 300.000 tona ruskog dizela, čija je isporuka odmah obećana, premala je da bi imala značajniji uticaj na tržište, izjavila je za njemačku novinsku agenciju dpa Samina Sultan iz Njemačkog ekonomskog instituta (IW) sa sjedištem u Kelnu.

„Cijena na svjetskom tržištu neće se značajnije promijeniti“, rekla je Sultan.