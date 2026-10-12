Puna baterija za nekoliko minuta – ovaj električni bicikl mogao bi promijeniti tržište

Novi model Morrelle MV1 donosi inovativnu tehnologiju brzog punjenja, uz mogućnost korištenja punionica za električne automobile i duljih putovanja bez višesatnih stanki.

Sve više potencijalnih kupaca električnih bicikala postavlja pitanje mogu li svoje bicikle puniti na punionicama namijenjenima električnim automobilima. To je sve relevantnije s obzirom na širenje mreže punionica u SAD-u i širom svijeta.

Zasad je odgovor negativan, barem koliko je poznato. Međutim, nedavno sam imao priliku isprobati prototip električnog bicikla za koji njegov suosnivač tvrdi da će u budućnosti omogućavati upravo takvo punjenje. Riječ je o tehnologiji koja bi mogla značajno promijeniti tržište električnih bicikala.

Mogućnost punjenja električnog bicikla na automobilskoj punionici, i to u vremenu potrebnom za kratko zaustavljanje u trgovini, odlazak na toalet i kupovinu boce vode, mogla bi otvoriti potpuno novu kategoriju cikloturizma.

Trenutno su dugotrajno punjenje baterija i potreba za nošenjem rezervnih baterija među glavnim ograničenjima putovanja električnim biciklima. No kada bi biciklist mogao napuniti bateriju za nekoliko minuta i nastaviti vožnju dodatnih 80 kilometara ili više, mogućnosti bi se znatno proširile.

To bi posebno koristilo osobama koje nisu dovoljno fizički spremne za cjelodnevne ili višednevne vožnje biciklom natovarenim opremom.

Mogućnost korištenja snažnije električne asistencije, umjesto stalne vožnje u štedljivom načinu rada “Eco”, omogućila bi duža putovanja većem broju biciklista. Takva bi tehnologija mogla pridonijeti i smanjenju svakodnevne upotrebe automobila.

Nova prilika za operatere punionica

Ova tehnologija mogla bi otvoriti i novi izvor prihoda za firme koje upravljaju punionicama električnih vozila.

Iako je baterija električnog bicikla neuporedivo manja od baterije čak i najmanjeg električnog automobila ili kamioneta, oba vozila trebaju električnu energiju.

Kada bi punionica, naprimjer, naplaćivala 99 centi za potpuno punjenje električnog bicikla, to bi za operatere predstavljalo dodatni prihod koji trenutno ne ostvaruju.

Osim toga, tehnički ne bi bilo osobito zahtjevno dodati priključak prilagođen električnim biciklima na postojeće automobilske punionice. Plaćanje bi se moglo obavljati putem pametnog telefona, čak i dok se na istoj punionici puni automobil.

Zasad bi, prema riječima Sinkule, za punjenje modela Morrelle MV1 na automobilskoj punionici bio potreban adapter.

Priključak za punjenje modela MV1 znatno je robusniji nego kod većine električnih bicikala, no za brzo punjenje morat će podnijeti i znatno jaču električnu struju, Foto: William Roberson/Forbes

Ipak, lako je zamisliti budućnost u kojoj bi brze punionice za električne bicikle bile raspoređene duž gradskih ulica. Mogle bi se integrirati u stubove javne rasvjete, parkirne automate i drugu postojeću infrastrukturu.

Takve punionice ne bi morale biti ni približno toliko velike ni skupe za proizvodnju kao punionice namijenjene automobilima.

Kakav je Morrelle MV1 u vožnji?

Imao sam priliku nakratko isprobati pretprodukcijski prototip dok je Sinkula prolazio kroz Portland. Iako je testna vožnja bila kratka, bilo je jasno da firma zna proizvesti kvalitetan bicikl, osobito uz savjete biciklističke legende Garyja Fishera.

Bicikl je jednostavan za upravljanje, opremljen bežičnim sistemom mijenjanja brzina, centralno postavljenim motorom i okvirom klasičnog izgleda.

Zapravo, iz daljine je bilo teško uopće primijetiti da je riječ o električnom biciklu.

Uprkos diskretnom izgledu, motor pruža dovoljno snage, a električna asistencija uključuje se glatko i postepeno. Bicikl postiže maksimalnu brzinu uz asistenciju od 28 milja na sat, odnosno približno 45 kilometara na sat, što ga svrstava u američku kategoriju električnih bicikala Class 3.

Tehnologija koja bi mogla promijeniti tržište

Uvijek je zanimljivo vidjeti inovativne pristupe u industriji električnih bicikala, a razvoj kvalitetnog modela koji bi mogao koristiti sve rašireniju mrežu punionica za električne automobile predstavlja obećavajući korak.

Takva bi tehnologija mogla potaknuti novi trend dugih putovanja električnim biciklima, ali i otvoriti dodatne poslovne mogućnosti operaterima punionica.

Ostaje vidjeti hoće li Sinkulin tim, uz učestvovanje Garyja Fishera, uspjeti pokazati industriji da postoje i drugačiji, znatno brži načini punjenja električnih bicikala.

Sinkula zasad nije otkrio očekivanu cijenu modela Morrelle MV1 ni vremenski okvir početka serijske proizvodnje.

William Roberson, saradnik Forbesa (link na originalan članak)