Trumpov rat s Iranom ima jednog pobjednika: Polovne električne automobile

Za nešto više od godinu, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uspjela je da podijeli tržište električnih automobila u SAD na dvije potpuno različite priče. U salonima automobila novi električni modeli teško pronalaze kupce bez federalnih podsticaja. Istovremeno, prodaja polovnih električnih vozila ubrzano raste, osam mjeseci nakon početka rata koji je doveo do naglog poskupljenja benzina, a za koji je Trump tvrdio da će trajati četiri do šest sedmica.

To je paradoks američke politike u 2026. godini. Washington je ukidanjem federalnih poreskih olakšica za čista vozila učinio nove električne automobile skupljim. Potom je, nakon početka američkog rata sa Iranom, gorivo toliko poskupjelo da kupovina polovnog električnog automobila više ne izgleda prvenstveno kao ekološki izbor, već kao način da se smanje troškovi domaćinstva u ekonomiji čije se stanje pogoršava.

Kontinuirani rast cijena benzina od početka rata SAD sa Iranom podstakao je potražnju za polovnim električnim vozilima tokom većeg dijela godine. Prema procjenama kompanije Cox Automotive, prodaja je u trećem kvartalu vjerovatno dostigla istorijski maksimum od oko 127.000 vozila.

Uz stabilan priliv automobila kojima ističe lizing u naredne dvije godine i visoke cijene goriva, malo je vjerovatno da će se taj trend uskoro promijeniti.

„Što duže cijena benzina ostane iznad četiri dolara po galonu, to će više potrošača biti spremno da razmotri ili se odluči za kupovinu polovnog električnog automobila, koji već ima prilično privlačnu cijenu u poređenju sa vozilom sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem slične starosti, marke i modela“, rekao je za Forbes Džeremi Rob (Jeremy Robb), glavni ekonomista Koks automotiva.

To je posebno izraženo u Kaliforniji, najvećem američkom tržištu električnih automobila, gdje benzin trenutno u prosjeku košta 6,36 dolara po galonu, prema podacima Američkog automobilskog udruženja (AAA).

Novi državni podsticaj za kupovinu polovnih električnih vozila, uveden u avgustu, koji omogućava popust od 1.750 dolara prilikom kupovine, mogao bi dodatno podstaći stanovnike Kalifornije da odustanu od automobila sa velikom potrošnjom benzina.

Poređenja radi, trošak korišćenja električne energije za pokretanje vozila manji je od polovine troška benzina.

Tesla najviše profitira od rasta prodaje polovnih električnih automobila

Rast prodaje polovnih električnih vozila od 19 posto ove godine posljedica je i njihove sve veće pristupačnosti.

Modeli stari dvije do tri godine prodaju se po cijenama koje su i do 20.000 dolara niže od njihove prvobitne vrijednosti, pokazuju ponude na platformama za prodaju automobila kao što su Carvana i CarMax.

Tesla, vodeći brend električnih automobila u SAD, ima najveću korist od povećane potražnje za polovnim vozilima.

Njeni modeli 3 i Y bili su najprodavaniji polovni električni automobili na platformi Karvana tokom prve polovine godine.

Slijede Tesla Model S, Fordov Mustang Mach-E i Chevrolet Bolt EV kompanije General Motors, prema riječima portparolke Karvane Harper Warner.

Ove godine raste i prodaja hibridnih automobila sa malom potrošnjom goriva, predvođenih Toyotom.

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Prodaja novih hibridnih vozila porasla je 22 posto zaključno sa septembrom, dok je prodaja polovnih hibrida u prvoj polovini godine povećana više od 30 posto.

Prodaja novih električnih vozila pala više od 30 posto

Istovremeno, snažan pad prodaje novih električnih automobila ukazuje na ozbiljne probleme koji bi mogli čekati američke proizvođače vozila u globalnoj konkurenciji.

Prodaja novih električnih automobila ove godine pala je više od 30 posto, na oko 700.000 vozila, u poređenju sa prva tri kvartala 2025. godine.

To predstavlja poseban izazov za američke kompanije koje nastoje da se na svjetskom tržištu takmiče sa kineskim proizvođačima kao što su BYD, SAIC, Geely i NIO, koji dominiraju tržištem električnih automobila.

Američke carine veće od 100 posto na električna vozila proizvedena u Kini praktično onemogućavaju njihov ulazak na tržište SAD.

Međutim, kineski proizvođači brzo se šire na drugim tržištima zahvaljujući veoma pristupačnim cijenama, često nižim od 20.000 dolara, kao i manjim troškovima korišćenja električne energije u odnosu na gorivo.

Iako su američki kupci tradicionalno pokazivali sklonost ka velikim SUV vozilima i pikapovima, za koje su specijalizovani General Motors i Ford, takvi modeli nisu podjednako traženi na drugim tržištima.

Razlog su njihove visoke prodajne cijene, ali i sve skuplje gorivo, zbog kojeg njihovo korišćenje postaje finansijski sve zahtjevnije.

Rast tržišta polovnih vozila podstiče i razvoj mreže punjača

Procvat prodaje polovnih električnih automobila pomogao je i kompanijama kao što je ChargePoint, koja projektuje i upravlja stanicama za punjenje električnih vozila namijenjenim građanima, kompanijama i voznim parkovima, da nastave da rastu, izjavio je njen izvršni direktor Rick Wilmer.

„Tržište polovnih električnih automobila je u punom zamahu. Veliki broj vozila kojima ističe lizing ulazi na tržište polovnih automobila, a taj broj će naredne godine biti još veći, dok će 2028. dodatno porasti“, rekao je Wilmer za Forbes.

Prema njegovim riječima, cijene polovnih električnih automobila sve su konkurentnije cijenama odgovarajućih benzinskih modela.

„Mislim da danas možete kupiti polovni električni automobil po cijeni koja je prilično uporediva sa ekvivalentnim benzinskim vozilom iste klase. Uz ovako visoke cijene benzina, vjerujem da je upravo to glavni pokretač potražnje kojem svjedočimo“, rekao je.

Polovni električni automobili sve pristupačniji kupcima

Amerikanci ranije nisu bili naročito spremni da pređu na električna vozila, prvenstveno zbog zabrinutosti u vezi sa dometom, dostupnošću punjača i višim cijenama novih modela.

Prema podacima Koks automotiva, prosječna cijena novog električnog automobila u septembru iznosila je gotovo 55.000 dolara.

Poređenja radi, prosječna prodajna cijena svih novih automobila bila je nešto viša od 50.000 dolara.

Zbog toga polovni električni automobili, koji se prodaju po cijenama između 25.000 i 30.000 dolara, postaju sve privlačniji kupcima.

„Potrošači se prilagođavaju cijenama i sopstvenim potrebama“, rekao je Rob iz Koks automotiva.

„Polovni električni automobili i dalje predstavljaju mali dio tržišta, ali njihov udio raste i nastaviće da raste još mnogo godina“, zaključio je.

Alan Ohnsman, Forbes

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