Muškarac pretvorio BMW aplikaciju u alat za uznemiravanje bivše žene: Kraj priče je (ne)očekivan

Bivši suprug žrtve nasilja u porodici koristio je aplikaciju za pristup BMW automobilu kako bi otključao vrata i spustio prozore, pokrenuo motor i pratio njenu lokaciju. Ona tvrdi da joj BMW nije pomogao.

Žena nije mogla objasniti zašto su prozori njenog BMW-a bili spušteni tokom kiše. Unutrašnjost automobila bila je potpuno mokra. Nije mogla shvatiti zašto se paljenje nasumično pali ili zašto se gepek sam otvara. A onda je shvatila. Njen bivši muž je i dalje imao pristup aplikaciji za automobil na njenom telefonu. Već joj je prijetio nasiljem, a sada ju je uznemiravao zbog automobila. Najuznemirujuće je bilo to što je putem aplikacije mogao pratiti i njenu lokaciju.

Jane je mislila da je rješenje jednostavno: samo je trebala zamoliti BMW da ga ukloni iz aplikacije. Uostalom, on nije bio vlasnik automobila. Međutim, kada je otišla u lokalni BMW salon, kaže da su joj zaposleni rekli da ne mogu ukloniti njenog bivšeg muža. Za Forbes kaže da im je potom dala ono što je pokazala istražiteljima. Policijske izvještaje koji dokumentiraju njegovo agresivno ponašanje, mjeru zaštite od njega, kao i presudu o razvodu braka i dokumentaciju kojom se potvrđuje da je ona registrovana kao vlasnica automobila.

“Bilo je potpuno očigledno da je situacija opasna”, kaže ona. Ali, prema njenim riječima, zaposleni u autokući su joj rekli da je jedini način da riješi problem kupovina novog automobila. Na kraju, nije imala drugog izbora nego da to i učini.

Njen bivši muž je sada u zatvoru zbog napada opasnim oružjem s namjerom nanošenja tjelesnih povreda nakon što joj je prijetio i uperio vatreno oružje u nju. Forbes ne objavljuje ni njena ni imena njenog bivšeg muža iz sigurnosnih razloga.

BMW: Niko nije prijavio slučaj

Ovaj slučaj pokazuje kako se aplikacija za automobile dizajnirana da olakša život vozačima može pretvoriti u alat za zloupotrebu. A proizvođači automobila prečesto nisu ugradili zaštitne mjere kako bi spriječili da njihova vozila omogućavaju uznemiravanje.

U izjavi za Forbes, portparol BMW-a Jay Hanson kaže da tim za korisničku podršku kompanije ozbiljno shvata hitne situacije koje ugrožavaju ličnu sigurnost. Postoje “protokoli i procedure eskalacije” koje, kada je to potrebno, omogućavaju uklanjanje neovlaštenih ili nasilnih korisnika s računa. Kaže da BMW nema evidenciju o tome da je iko iz područja u kojem živi kontaktirao korisničku podršku kompanije. Napominje da su BMW-ovi prodajni saloni u nezavisnom vlasništvu i da se njima nezavisno upravlja.

Emma Pickering, šefica odjela za zloupotrebu omogućenu tehnologijom u britanskoj humanitarnoj organizaciji Refuge za žrtve porodičnog nasilja, kaže da sve češće viđa slučajeve u kojima zlostavljači prate žrtve putem aplikacija za automobile. Procjene novih klijenata koji dolaze u skloništa kojima upravlja organizacija sada uključuju pitanja o tome kako je žrtva putovala. I postoji li mogućnost da je praćena.

Pickering također pokušava uvjeriti proizvođače automobila da u vozila ugrade jednostavne sigurnosne funkcije. To uključuje mogućnost da korisnik vidi ko je i kada pristupio povezanoj aplikaciji. Druge funkcije, poput zonskih ograničenja koja upozoravaju korisnika aplikacije kada vozač napusti određeno područje i automatski počinju pratiti lokaciju vozila, mogle bi se postepeno ukinuti.

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Proizvođači automobila ne preuzimaju odgovornost

Ali proizvođači automobila “ne žele prihvatiti nikakvu odgovornost” i “ne mogu prihvatiti nikakvu pravnu odgovornost”, kaže ona. “Njima čak ni ne pada na pamet da je ovo zaista problem.”

Vodiči poput Vodiča Nacionalne mreže za zaustavljanje nasilja u porodici pod nazivom Povezani automobili: Privatnost i sigurnost za preživjele mogu pomoći ljudima da se zaštite od praćenja automobila.

Slučaj žene je ekstreman primjer, ali postoje i drugi slučajevi u kojima su ljudi, uglavnom žene, uznemiravani putem aplikacija za automobile. New York Times je 2023. godine detaljno opisao slučaj bivšeg federalnog agenta koji je koristio Mercedesovu aplikaciju za praćenje lokacije svoje bivše supruge. Kao i BMW, Mercedes je rekao da ne može da pomogne.

Iste godine, Reuters je izvijestio o ženi koja je tužila Teslu. Tvrdila je da je kompanija dozvolila njenom mužu da je prati putem aplikacije u automobilu. Uprkos tome što je kompaniji pokazala zabranu prilaska protiv njega, izgubila je slučaj nakon što je Tesla saopštila da nema dokaza da je muškarac koristio funkcije automobila da je prati. Također, zabrana prilaska nije obavezala proizvođača automobila da preduzme bilo kakvu akciju.

Žena sa početka priče je, kako kaže za Forbes, morala prvo da otplati 10.000 dolara koje je dugovala za stari BMV prije nego što je mogla da kupi novi automobil.

„Odbila sam da poslije toga ponovo kupim BMV“.

Thomas Brewster, novinar Forbesa