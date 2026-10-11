Napravljena je najveća digitalna mapa vinograda i vinarija na svijetu – uključena i Bosna i Hercegovina

Koliko u svijetu ima vinarija sada je moguće provjeriti i putem online platforme WorldWineryMap, iza koje stoji hrvatska kompanija MG Solutions. Kompanija je opisuje kao najveću digitalnu mapu vinograda i vinarija na svijetu, a kako prenosi Forbes Slovenija, interaktivna mapa uključuje više od 4,3 miliona vinogradarskih parcela i više od 100.000 vinarija.

WorldWineryMap omogućava korisnicima pregled lokacija vinograda i informacije o njihovoj nadmorskoj visini, nagibu, sastavu tla i klimatskim uslovoma. Također uključuje granice područja uzgoja vinove loze.

Kreatori mape koristili su satelitske podatke iz evropskog programa Copernicus kako bi analizirali više od četiri miliona vinogradarskih parcela. Za svaki vinograd izračunali su, između ostalog, nadmorsku visinu, nagib i insolaciju, a tamo gdje su podaci bili dostupni, uključili su i podatke o padavinama, uslovima vjetra i geološkim karakteristikama, piše Forbes Slovenija.

Prema prikazanim podacima, najbrojnije vinske regije i vinogradi nalaze se u Italiji, Francuskoj, SAD-u, Španiji, Austriji, Njemačkoj, Australiji i Švicarskoj. Na WorldWineryMap-i je i Bosna i Hercegovina u kojoj je mapirano osam vinskih područja; Bosanska vinska regija, Vinska regija Hercegovina, Podregija Srednje Neretve i Trebišnjice, Vinogradsko područje Mostara, Trebinje i lokalitet Popovo Polje, Vinogradsko područje Širokog Brijega, Podregija Rama i Jablaničko vinorodno područje.

Hercegovina je vinska regija sa najviše vinarija prikazanih na karti (64 vinarije). Kako je navedeno, vinogradi u ovoj regiji se nalaze između 3 i 691 metara nadmorske visine. U Bosanskoj karta prikazuje 7 vinarija, a za Trebinje i Popovo Polje 18 vinarija.

Ova interaktivna mapa prikazuje 104.103 vinarije iz 90 zemalja, te 4.308.907 vinogradarskih parcela. Riječ je o vinarijama unesenim u bazu.