BMW povukao ponudu za iznajmljivanje službenog automobila krajnje desničarskom političaru

Prvi predsjednik njemačkog pokrajinskog parlamenta iz ekstremne desnice, Tobias Rausch iz Alternative za Njemačku (AfD), ostat će bez službenog automobila marke BMW, nakon što je kompanija povukla ponudu za produženje ugovora o lizingu, saznaje njemačka novinska agencija dpa.

Rausch je u utorak izabran za predsjednika parlamenta njemačke savezne države Saksonija-Anhalt, nakon što je njegova antiimigracijska stranka ostvarila ubjedljivu pobjedu na izborima u toj istočnoj njemačkoj državi prošlog mjeseca.

Vozni park pokrajinske vlade i parlamenta uključuje nekoliko automobila, od kojih je većina BMW-a. Službena vozila uglavnom nisu dodijeljena pojedincima, već ih dijeli nekoliko političara i zvaničnika.

Međutim, manji broj vozila, uključujući i automobil predsjednika parlamenta, dodijeljen je za ličnu službenu upotrebu. Ugovor o lizingu automobila namijenjen predsjedniku pokrajinskog parlamenta trebao je isteći u novembru.

BMW Grupa je, na upit agencije dpa, objavila da, u principu, ne komentarišu pojedinačne odnose s klijentima.

Sigmund: Motociklom do sjedišta pokrajinske vlade

Šef poslaničkog kluba AfD u Saksoniji-Anhalt, Ulrich Siegmund, rekao je da će nastaviti koristiti svoj skuter Schwalbe, vozilo poznato kao simbol bivše Istočne Njemačke, za službene dužnosti.

“Preko Schwalbea do sjedišta zemaljske vlade!” reče Sigmund.

„Pošto BMW očigledno nema mnogo razumijevanja za demokratiju, u decembru ću u sjedište pokrajinske vlade otići na skuteru koji me je vjerno pratio tokom izborne kampanje. Dvotaktni motor umjesto nametanja odluka!“, rekao je.

Sigmund namjerava da se kandiduje za premijera Saksonije-Anhalta u decembru.

Tokom izborne kampanje, više puta je vozio Schwalbe, proizvođača kompanije Simson, uprkos kritikama potomaka porodice Simson, koja je bila razorena i prisiljena napustiti Njemačku tokom nacističke vladavine.