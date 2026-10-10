Sat vrijedan 1,5 miliona dolara: Na brojčaniku vlasnik na zlatnom prijestolju

Kompanija Jacob & Co podigla je satove na novi nivo luksuza. Njujorški proizvođač luksuznih satova izradio je prema želji Ananta Ambanija, sina najbogatijeg čovjeka Indije Mukasha Ambanija, sat vrijedan 1,5 miliona američkih dolara (1,28 miliona eura) na kojem je prikazan kako sjedi na zlatnom prijestolju. Ovaj unikatni sat, nazvan Vantara Green Camo, prikazuje 30-godišnjeg Ananta Ambanija, okruženog sa 397 rijetkih dragulja koji dočaravaju zelenilo njegovog utočišta za divlje životinje Vantara, površine 12 kvadratnih kilometara. Sat također sadrži minijaturne figure dviju velikih mačaka; tigra i lava, te brojčanik s prikazom slona.

Foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Među kamenjem se ističu veoma rijetki demantoidni granati, za koje se kaže da su sto puta rjeđi od smaragda, Foto: Jacob & Co / Ferrari / Profimedia

Sat ima kućište promjera 49 mm od ružičastog zlata s motivom zelenog maskirnog uzorka izrađenim od rijetkih dragulja, koji su gusto postavljeni tako da prave neprekinutu površinu optočenu dragim kamenjem. Među kamenjem se ističu veoma rijetki demantoidni granati, za koje se kaže da su sto puta rjeđi od smaragda.

Anant je 2024. godine pokrenuo jednu od najambicioznijih svjetskih inicijativa za spašavanje i očuvanje divljih životinja pod nazivom Vantara, u indijskoj državi Gujarat, Foto: Idrees MOHAMMED / AFP / Profimedia

Anant je najmlađi sin Mukesha Ambanija, predsjednika uprave i generalnog direktora Reliance Industries-a, najveće javne kompanije u Indiji. Mukesh je najbogatija osoba u Aziji i šesnaesta najbogatija osoba na svijetu, s neto bogatstvom od 112,8 milijardi američkih dolara.

Motivi na satu imaju i svoju priču. Anant je 2024. godine pokrenuo jednu od najambicioznijih svjetskih inicijativa za spašavanje i očuvanje divljih životinja pod nazivom Vantara, u indijskoj državi Gujarat.

Na ovom mjestu svoj dom je našlo više od 2000 životinja iz 43 različite vrste, te je četiri puta veće od njujorškog Central Parka.