Kako privući novac: Nemšić o lekcijama koje BiH može naučiti od Dubaija

Boris Nemšić je međunarodno priznati menadžer i investitor s dugogodišnjim iskustvom na liderskim pozicijama u evropskom telekomunikacijskom i tehnološkom sektoru. Bio je jedan od govornika konferencije Horizonti kapitala, održanoj početkom mjeseca u Sarajevu, gdje je u razgovoru koji je moderirao novinar Hrvoje Krešić, govorio o tome kako geopolitika, tehnološka transformacija i promjene globalnih ekonomskih odnosa iscrtavaju novu mapu kapitala, te je pojasnio i gdje se u novim tokovima investicija nalaze jugoistočna Evropa i Bosna i Hercegovina. Osvrćući se na trenutne geopolitičke okolnosti i poziciju investitora unutar njih, Nemšić je naglasio da regija ne može izbjeći globalne trendove.

“Nalazimo se u trenutku kada je svijet, da budem banalan, poludio. Jer ovo nije normalno, jeste bilo puno kriza i prije, međutim, višestruke krize koje se dešavaju utječu. Jedna riječ koju osobno ne volim, međutim nju treba u svakom slučaju spomenuti, je rizik. Bez rizika nema napretka, znači ne investirati, ne davati kredite je najpogrešnije što možete uraditi. Sve ostalo je procjena rizika. Nadam se da ćemo mi u našem djelovanju biti skloni riziku, kontroliranom riziku”, kazao je Nemšić.

Evropski fondovi upravljaju sa oko 426 milijardi eura imovine

Kada se pogledaju investicije u Evropi sa fokusom na startupe i venture capital fondove, Nemšić pojašnjava kako evropski fondovi danas upravljaju sa ogromnim kapitalom, oko 426 milijardi eura imovine. Iz tog ekosistema izraslo je više od 240 “unicorna” (jednoroga).

“U Hrvatskoj dva, nadamo se unicornu i u BiH uskoro. U Rumuniji je bio prvi unicorn u ovom dijelu Srednje i Istočne Evrope. Znači imamo puno faktora koje moramo ispuniti da bi bili interesantni u tom globalnom natjecanju, jer to je u krajnjoj liniji natjecanje za kapital”, smatra on.

Jedna riječ koju osobno ne volim, međutim nju treba u svakom slučaju spomenuti, je rizik. Bez rizika nema napretka, znači ne investirati, ne davati kredite je najpogrešnije što možete uraditi, Boris Nemšić

U poređenju sa Sjedinjenim Državama i Kinom, u Evropi se sve češće ističe problem pretjerane regulacije koja guši inovacije i usporava ekonomski rast.

“Za mene je riječ regulacija dosta agresivna i čini me nervoznim uvijek. Mi smo uspjeli u Evropi uništiti nekoliko sektora. Moj sektor, telekomunikacije, uništen je regulacijom. Bili smo vodeći na svijetu krajem 90-ih godina. Evropa je izmislila mobilnu telefoniju, patentirala, napravila, imala najbolje firme i onda je nekome palo na pamet da proda licencu za 50 milijardi eura u Njemačkoj, 50 milijardi eura u Engleskoj i time je ubila definitivno svaku inovaciju u toj industriji. Šta se desilo nakon 2001.? Preuzeli su drugi. Nestala je Nokia, nestao je Siemens. Pojavio se Apple. Super, međutim, mi smo sami sebi uzeli tu snagu inovacije.

To potvrđuju i podaci iz Indeksa inovacija za 2025. godinu: Amerika je na ljestvici do 100 ostvarila rezultat 62,3, Kina 57, dok je Njemačka na 56,8. Poređenja radi, prije deset godina Kina je bila na 45, a Amerika na 60. Znači, uspjeli smo, htijući ili nehtijući, vjerovatno nehtijući, ubiti inovacije. Bosna i Hercegovina je, nažalost, moramo biti iskreni i govoriti sami sebi istinu, na toj globalnoj listi na 74. mjestu. Ranije smo bili iza 90. mjesta. Druga stvar koja mene stvarno nervira, ljuti me iznutra, Bosna i Hercegovina je u Evropi na mjestu 38 od 39. Međutim, siguran sam da BiH ima resurse, znanje i potencijal za znatno viši plasman. Ima jedan dobar pokazatelj. Bosna i Hercegovina je u cijeloj Evropi na mjestu broj 8 u kategoriji malih i srednjih tvrtki koje inoviraju sa novim proizvodima. Odlično mjesto. Znači, mi možemo, mi znamo, mi imamo kapacitet za to. Regulacija? Iskreno da kažem, što manje to bolje, vrlo pojednostavljeno, uz dužno poštovanje da je regulacija finansijskih tržišta potrebna, ali nije sama sebi svrha.

Nemšić: “Kapital ima mogućnost ići gdje hoće. On je globalan, tako da smo mi sami za sebe odgovorni kako ćemo ga privući. I nadam se da ćemo i uspjeti”, Foto: Horizonti kapitala

Zašto je kapital poput zeca

Na pitanje koji su to alati kojima bi ova regija, koja ima mala i rascjepkana tržišta, mogla privući pažnju velikih investitora, Nemšić kaže: “Pa to zavisi od puno nekih rubnih uvjeta. Mi se ne možemo uduplati ili utostručiti preko noći”

Ukrupnjavanje industrija, kapitala, inovacija, ljudskih resursa, za njega je,kaže, jako važno.

“Zato je potrebno stabilno okruženje. Kapital je poput zeca, on samo nešto čuje i bježi.Treba stvoriti uvjete i okruženje u kojem neće biti tog straha. To je prije svega zakonodavno okruženje, regulatorno okruženje, ljudski resursi. I ako to uspijemo stabilizirati, ako je to stabilno, onda imamo šansu da budemo primijećeni i onda ćemo imati jednostavno veći kredibilitet. Kapital ima mogućnost ići gdje hoće. On je globalan, tako da smo mi sami za sebe odgovorni kako ćemo ga privući. I nadam se da ćemo i uspjeti.

Robotika je područje koje ima ogroman potencijal, a mi u Bosni i Hercegovini imamo jako dobre softveraše, imamo ljude koji se bave AI-jem, jako puno, i kad se to dvoje spoji samo treba otkriti gdje će to biti primijenjeno, Boris Nemšić

Nemšić je pojasnio i šta su glavni razlozi zbog kojih se Dubai pozicionirao kao jedan od finansijskih, tehnoloških, globalnih poslovnih hubova, te šta bi to domaća tržišta mogla iz ovog primjera usvojiti i prenijeti u vlastitu praksu u pogledu privlačenja kapitala, znanja i kompetencija.

Šta regija može naučiti od Dubaija

“To je jedno vrlo kompleksno pitanje koje ima jednostavan odgovor. Tamo ima ko odlučuje i kad to odluči, to i napravi. Ja sam zaista u duši pregovarač, demokratija je najbolji oblik upravljanja društvom. Međutim, ima momenata u kojima treba brzo reagirati. I Dubai i neke druge zemlje, naprimjer Singapur, imaju mogućnost donošenja odluka. Oni ne donose odluke zato što im je nešto palo na pamet. Oni naprave strategiju, strategija pokazuje određeni smjer, donese se odluka da se to provede, i onda no questions asked, se i provodi. Jednostavno, društvo je naviklo da prati pametne ideje.

Dubai, odnosno Ujedinjeni Arapski Emirati su odlučili prije nekih pet godina da budu svjetska prijestolnica kripta. Šta god mi mislili o kriptu, oni su napravili smislenu regulaciju i privukli sve glavne igrače na svijetu da dođu u Dubai i u Abu Dhabi, i oni su sada kripto-prijestolnica svijeta. Koliko je kapitala i divnih mozgova ušlo tu, to je jednostavno perfektno. Oni donose odluke brzo i smišljeno, nisu sve odluke ispravne, naravno, niko nije nepogrešiv. Ali jednostavno, to što rade, rade zaista punim srcem i punim plućima, i nemojmo misliti da rade nekim parama koje su neograničene. Oni su vrlo, vrlo lukavi i pametni. Uglavnom privlače pare pa rade s tim parama, a ne sa svojim. Nije loša ideja. Tako da, uspjeli su napraviti jedno društvo u koje se vjeruje”, kaže Nemšić navodeći za primjer digitalizaciju koju je Dubai proveo.

“Desetogodišnju vizu sam preuzeo prije nekoliko godina. Nisam vidio živog čovjeka, osim jednog doktora koji me pogledao sa nekih pet metara udaljenosti kada sam prolazio pored njega. Vidi, hodam, gledam, okej. Na kraju kad sam podizao tu vizu, mislio sam, konačno će me neko pitati, potpiši se, otisni prst. Ne, otišao sam na automat, ATM je izbacio moju vizu. To je jedna digitalizacija koja je potpuno umrežena, koja funkcionira. Ne možete petnaest puta tražiti isti dokument. Mislim, mi smo tu u Bosni i Hercegovini šampioni. Meni su tražili novi smrtni list. Mislim, svaka čast kome je to palo na pamet. Ali to je stanje duha, znate, to je jednostavno birokratija koja ubija sve, užas je. Dubai je to uspio dovesti u jednu mjeru koja je, ja bih rekao, po mjeri čovjeka.

Potencijal u robotici

U posljednjih nekoliko godina svjedočimo korjenitoj promjeni načina ratovanja i vođenja konflikata, od Ukrajine do Hormuškog moreuza, gdje napredne komunikacijske tehnologije i dronovi od nekadašnjih tehnoloških niša preko noći postaju ključni globalni faktori. Nemšić daje svoj osvrt u kojim tehnološkim nišama vidi najveći potencijal za firme iz Bosne i Hercegovine i regije u razvoju proizvoda koji mogu biti konkurentni na globalnom tržištu.

Evropa je izmislila mobilnu telefoniju, ali je regulacijom ugušila sektor telekomunikacije. Nekome je palo na pamet da proda licencu za 50 milijardi eura u Njemačkoj, 50 milijardi eura u Engleskoj. Nestala je Nokia, nestao je Siemens. Pojavio se Apple. Super, međutim, mi smo sami sebi uzeli tu snagu inovacije, Boris Nemšić.

“Volim dronove, istina, manje ih volim sada ako se koriste za ratovanje, ali generalno dronovi su nešto što može našem društvu jako puno pomoći. Civilno korištenje dronova je daleko iza potencijala, a zašto? Zbog regulacije. Jer se nikako ne mogu dogovoriti ko kontrolira lower airspace, znači do 500 metara. I dok se dron ne pojavi iznad Heathrowa, nikoga ne interesira to. Međutim, kad se pojavi, onda je prilična gužva. I to je ponovo, recimo, regulacija koja nije dovedena do kraja, ona je u biti nepostojeća i to uništava kompletan jedan value chain koji bi se mogao pojaviti. Tu ima još puno stvari da se uradi.

Šampioni za 24 mjeseca

Osobno ne znam da li ima firmi u Bosni i Hercegovini koje se bave proizvodnjom dronova, upravljanjem dronovima, ali to je sigurno jedan potencijal. Mislim da je robotika jedno područje koje ima ogroman potencijal, a mi u Bosni i Hercegovini imamo jako dobre softveraše, imamo ljude koji se bave AI-jem, jako puno, i kad se to dvoje spoji samo treba otkriti gdje će to biti primijenjeno. Da li je to metaloprerađivačka industrija, namještaj ili nešto drugo, i tu možete biti šampion u roku od 24 mjeseca. Evropa tu ima šansu, a samim tim i Bosna i Hercegovina, da postane zaista relevantan faktor.

Bosna i Hercegovina je u cijeloj Evropi na mjestu broj 8 u kategoriji malih i srednjih tvrtki koje inoviraju sa novim proizvodima, Boris Nemšić

Naša regija i BiH su tu gdje jesu, i može se samo ići naprijed, naglasio je Nemšić.

“Prelazak iz emerging ekonomije u modernu ekonomiju je jedan mučan i težak proces. Zadnjih 20-30 godina je dosta zemalja prošlo kroz to i bitno je u tom procesu ne stati u nekom momentu kad osobni standard poraste i onda se nama čini: “Aha, prodavali smo cheap labor, jeftinu radnu snagu, prodavali smo resurse, drvo, struju, vodu i tako dalje, sad smo mi nešto zaradili, digao se standard, sad ne znamo šta ćemo.” To je ključna tačka.

Ne smijemo se zadovoljiti da budemo produženi radni sto za softverske firme iz Amerike

Mislim, ova konferencija ima jednu perfektnu priliku i šansu da to kaže: onda ćemo to i to, onda ćemo ulagati u start-upe, stvarati platforme da se taj višak vrijednosti prelije u inovacije, u oplođenje tog kapitala i onda ćemo prijeći u modernu ekonomiju. Ali taj prelaz se ne podrazumijeva, ali nadam se da je moguće, optimista sam u duši i mi to moramo postići. Ne smijemo se zadovoljiti time da budemo produženi radni sto za softverske firme iz Amerike. Super da mi to radimo, ali nije to jedina uloga koju imamo.

Dakle, možemo napraviti proizvod u robotici, možemo biti proizvođač u farmaciji…”, kaže on i ističe kao dobar primjer drvnu industriju u BiH.

“Kada pogledate našu drvnu industriju, mi smo prodavali balvane, a sad prodajemo najljepši dizajnirani namještaj na svijetu. Mnogo hodam po svijetu, imate taj namještaj i u Dubaiju, i u Evropi, i u Americi, svugdje. Znači, napravljen je višak vrijednosti od jednog jednostavnog, prirodnog materijala. I to je neka metafora za puno drugih stvari koje se moraju moći napraviti, ali ne smijemo nikad biti zadovoljni statusom gdje jesmo, moramo ići naprijed, naprijed i naprijed”, kaže Nemšić.

Kompletan intervju sa Borisom Nemšićem pogledajte u ovom videu: