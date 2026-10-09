Bezos: AI će omogućiti da radimo tri dana sedmično i da porodice žive od jedne plate

Osnivač Amazona Jeff Bezos rekao je da vjeruje da bi vještačka inteligencija mogla toliko povećati produktivnost da Amerikancima omogući trodnevnu radnu sedmicu ili da čitavo domaćinstvo živi od jedne plate. Time je osporio strahovanja da bi ova tehnologija mogla dovesti do masovnog gubitka radnih mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama.

U intervjuu za Fox News, emitovanom u srijedu uveče, Bezos je voditelju Bretu Baieru rekao da vjeruje da bi rast produktivnosti zahvaljujući vještačkoj inteligenciji mogao omogućiti pojedinim ljudima da kažu: „Mogu da izdržavam svoju porodicu radeći tri dana sedmično“.

Prema njegovim riječima, porodice u kojima oba partnera rade mogle bi zaključiti da im drugi prihod više nije potreban, što bi omogućilo jednom od njih da prestane da radi.

Milijarder nije iznio konkretne detalje o tome kako bi se takav scenario mogao ostvariti, ali je naveo da to ide u prilog njegovoj tvrdnji da bi vještačka inteligencija mogla dovesti do nedostatka radne snage, a ne do masovnog gubitka poslova.

Bezos je kazao da razumije da „mnogo pametnih ljudi predviđa“ gubitak radnih mjesta zbog razvoja vještačke inteligencije, ali je dodao: „Ja se jednostavno ne slažem sa tim pametnim ljudima“.

Kada je Baier podsjetio da je Amazon tokom posljednjih 12 mjeseci ukinuo oko 30.000 radnih mjesta, Bezos je to pripisao prethodnom talasu zapošljavanja i naglom povećanju broja zaposlenih nakon pandemije kovida-19.

Bezos o mogućem balonu na tržištu vještačke inteligencije

Foto: Reuters/Isaiah J. Downing

Baier je pitao Bezosa i o njegovoj ranijoj izjavi da je vještačka inteligencija svojevrsni „industrijski balon“, ali da takav balon može biti dobar.

„Ono što se dešava tokom tih industrijskih balona jeste da špekulanti mogu izgubiti novac jer ulažu u sve te stvari. Ali izumi ne nestaju kada balon pukne“, rekao je milijarder.

Na pitanje da li svijet trenutno svjedoči takvom balonu, Bezos je odgovorio:

„To je veoma teško znati. Ono što znam jeste da je tehnologija stvarna“.

On smatra da takav balon može biti koristan za društvo, čak i ako nije dobar za investitore, jer omogućava finansiranje praktično svake ideje.

Bezos podržava naziv „superinteligencija“

Na pitanje šta misli o odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da vještačku inteligenciju (AI) preimenuje u „superinteligenciju“ (SI), Bezos je rekao da mu se novi naziv dopada.

„Sviđa mi se SI, jer riječ ‘vještačko’ nema baš pozitivno značenje. Niko ne želi vještački zaslađivač ili vještačku aromu. Riječ ‘vještačko’ na neki način znači lažno“, objasnio je osnivač Amazona.

Drugi najbogatiji čovjek u svijetu

Prema procjenama Forbesa, Bezosovo bogatstvo iznosi oko 378,6 milijardi dolara, što ga čini drugim najbogatijim čovjekom na svijetu, iza Elona Muska, čije bogatstvo je blizu bilion dolara.

Siladitya Ray, Forbes

AI Could Allow For 3-Day Workweeks And Single-Income Households, Bezos Claims