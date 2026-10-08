Razlika u cijeni dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini 41 fening, po rezervoaru to je 20 KM

Razlika u cijeni dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini danas iznosi 41 fening. Prema podacima platforme cijenegoriva.ba, koja analizira podatke 739 pumpi u 77 gradova, u Bihaću i Gračanici zabilježena je najniža cijena dizela i ona iznosi 3,58 KM. Pumpe s najnižom cijenom svakog goriva prema današnjim podacima su: Čavkunović – BP u Bihaću (3,58 KM dizel), Super 95 na Hifa Petrol u Travniku, Super 98 na Bushel u Bihaću, dok je najniža cijena LPG/Plin registrovana na Hifa Petrol pumpi u Konjicu.

S druge strane najskuplje cijene dizela registrovane su u Konjicu i kreće se 3,99 KM po litru, Super 95 i Super 98 u Sarajevu (Ilidža) 3,71 KM, odnosno 3,88 KM, dok je u Glamoču registriran najskuplji litar LPG/Plin-a 1,71 KM.

Razlika u cijeni dizela na pumpama 41 fening po litru, prema izračunu na rezervoaru od 50 litara iznosi 20,50 KM.

Kada je riječ o Banjoj Luci, cijene dizela na benzinskim pumpama u ovom bh. gradu, pale su za 13 feninga po litru u odnosu na kraj septembra, pa litar trenutno iznosi od 3,76 do 3,77 KM, dok je cijena benzina oko 3,49 KM, javlja Fena.

Na pojedinim benzinskim pumpama u Banjaluci krajem septembra litar dizela koštao oko 3,89 KM.

Do pojeftinjenja goriva, po riječima naftnih distibutera, došlo je nakon pada cijena sirove nafte na svjetskom tržištu krajem septembra, uz određene unutrašnje stabilizacijske faktore.

Cijene goriva u RS prethodno su bile u trendu rasta nešto više od mjesec, a samo tokom septembra dizel je na pojedinim benzinskim pumpama poskupio više od 40 feninga po litru.

Početkom septembra cijena dizela u Banjaluci bila je oko 3,50 KM po litru, da bi 22. septembra dostigla 3,83, odnosno 3,89 KM.