Prevaranti uz pomoć vještačke inteligencije ukrali milione iz Intesa Sanpaolo banke

Prevaranti koji su koristili umjetnu inteligenciju (AI) kako bi se lažno predstavili kao visoki izvršni direktori ukrali su 95 miliona eura (108 miliona dolara) od Fideurama, odjela za privatno bankarstvo najveće italijanske banke Intesa Sanpaolo (ISP.MI), javlja Reuters, pozivajući se na dva izvora upoznata s ovim slučajem.

Više od polovine sredstava je kasnije vraćeno, ali oko 36 miliona eura i dalje nedostaje, rekli su izvori.

Prevara počela u februaru

Prevara, o kojoj je prvi izvijestio Corriere della Sera, započela je u februaru kada je tadašnji predsjednik Uprave Fideurama Paolo Molesini primio ono što se činilo kao WhatsApp poruka od generalnog direktora Intese Sanpaolo Carla Messine, koji je tražio hitnu pomoć u vezi inozemne transakcije.

Prevaranti su nastavili s telefonskim pozivom za koji se činilo da dolazi od starijeg partnera u poznatoj advokatskoj firmi, čime je instrukcija potvrđena. Prema izvorima, pozivaoci su koristili AI tehnologiju kako bi replicirali glas advokata.

Vjerujući da je zahtjev autentičan, Molesini je dao instrukcije svom odjelu za finansije da organizuje niz prijenosa na strane račune, uglavnom u Kini i Hong Kongu, rekli su izvori, prenosi Reuters.

Kako je navedeno, Fideuram je brzo otkrio nepravilnosti u prijenosima i upozorio banke i nadležne organe u nekoliko zemalja. Oko 53 miliona eura je kasnije vraćeno zahvaljujući saradnji između vlasti u Kini, Portugalu i Italiji, dok se preostalim sredstvima gubi trag nakon što su prošla kroz mrežu inozemnih računa i prebačena u kriptovalute.

Pod istragom strani državljanin

Niti Molesini niti bilo koji drugi izvršni direktori Fideurama nisu pod istragom, rekli su izvori. Međutim, milanski tužioci stavili su pod istragu jednog stranog državljanina koji živi izvan Evrope zbog sumnje na računarsku prevaru, rekao je jedan od izvora.

Molesini je podnio ostavku na mjesto predsjednika Uprave u martu, navodeći lične razloge. U to vrijeme, Fideuram nije dao dodatna objašnjenja za njegov odlazak.

Prošle godine, prevaranti koji su koristili AI kako bi oponašali glas jednog italijanskog ministra uvjerili su biznismena Massima Morattija da prenese skoro 1 milion eura na inostrani račun. Taj novac je kasnije vraćen, piše Reuters.