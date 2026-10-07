Forbes Magazin (Video): Gdje danas ide veliki novac

U novoj emisiji Forbes Magazin donosimo detalje sa treće konferencije Horizonti kapitala koju je prošle sedmice u Sarajevu organizirala ASA Banka u partnerstvu sa Forbes Adria.

Konferencija je okupila vodeće predstavnike bankarskog i finansijskog sektora, investitore, regulatore, osiguravatelje, fondove i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije.

Supermodel Naomi Campbell dobila je žalbu protiv petogodišnje zabrane obavljanja funkcije povjerenika u humanitarnoj organizaciji Fashion for Relief u Velikoj Britaniji. Londonski sud je zaključio kako Naomi nije znala za finansijske zloupotrebe u organizaciji koju je osnovala 2005. godine kako bi pomogla žrtvama uragana Katrina, te vodila i druge humanitarne kampanje.

U novom izdanju Forbes Magazina donosimo i intervju sa Borisom Nemšićem, međunarodno priznatim menadžerom i investitorom sa dugogodišnjim iskustvom na liderskim pozicijama u evropskom telekomunikacijskom i tehnološkom sektoru.

Nemšić govori o tome kako geopolitika, tehnološka transformacija i promjene globalnih ekonomskih odnosa iscrtavaju novu mapu kapitala, zašto investitori danas još pažljivije procjenjuju političke i regulatorne rizike te gdje se u novim tokovima investicija nalaze jugoistočna Evropa i Bosna i Hercegovina.