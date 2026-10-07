Novi pokušaj ZIF Bonus-a da za 4,63 miliona KM proda značajan manjinski paket Igmana

ZIF Bonus treći put ove godine pokušava prodati udio u kompaniji Igman Konjic. Dok je početkom augusta, na vanrednoj aukciji, cijena po dionici iznosila 180 KM, u septembru je u novoj ponudi spuštena na 178 KM, a toliko iznosi i sada, kada je na Sarajevskoj berzi za 15. oktobar zakazana treća vanredna aukcija.

ZIF Bonus, koji je treći po veličini dioničar u Igmanu, u sva tri pokušajaja prodaje izlazi s ponudom svojih 26.000 dionica. Paket je vrijedan 4,628 miliona KM, te ukoliko transakcije bude uspješna, ZIF Bonus bi prodao oko polovinu svog vlasničkog udjela u jednoj od najvažnijih kompanija namjenske industrije u BiH. ZIF Bonus prema dostupnim podacima posjeduje oko 9,07% vlasništva, dok na vanrednoj aukciji u prodaju stavlja 4,49 % svojih dionica u Igmanu.

Većinsko vlasništvo u Igmanu, koji ima 41 dioničara, drži Federacija BiH 51 %, drugi je Muharem Ahmetlić 24,7 %, ZIF Bonus treći sa 9 %, Ahmed Ahmetlić u vlasništvu ima 8,6 % dionica, dok ZIF Prof-plus drži 2,5 %.

Igman je završio 2025. godinu s gubitkom od oko 15,3 miliona KM, da bi u prvih šest mjeseci ove godine kompanija ostvarila dobit od 2,4 miliona KM, što je bio znak stabilizacije poslovanja. Kompanija posluje duže od 75 godina, te ima 1.300 zaposlenih. Prema podacima o vanjskoj trgovini, kompanija se svrstava među deset najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u odbrambenoj industriji zemlje.