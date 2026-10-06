Sarajevo ruši rekorde: Više od 1,5 miliona noćenja za devet mjeseci

Sarajevo nastavlja privlačiti sve veći broj turista, a rezultati ostvareni u prvih devet mjeseci 2026. godine potvrđuju snažan rast interesa za glavni grad Bosne i Hercegovine i Kanton Sarajevo.

Prema podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Sarajevo i Kanton Sarajevo od januara do septembra posjetila su 677.564 turista, koji su ostvarili ukupno 1.562.062 noćenja.

U odnosu na isti period prošle godine, broj dolazaka povećan je za više od 1,3 posto, dok je broj noćenja porastao za više od 2,2 posto.

Posebno se izdvaja međunarodno turističko tržište. Tokom devet mjeseci zabilježena su 588.232 dolaska stranih turista, dok je broj njihovih noćenja premašio 1,38 miliona.

Septembar je također donio snažne rezultate. Sarajevo je tokom tog mjeseca ugostilo 90.612 turista, koji su ostvarili 191.169 noćenja. Broj dolazaka stranih turista bio je 7,9 posto veći nego u septembru 2025. godine.

Sarajevo pritom nastavlja privlačiti goste iz različitih krajeva svijeta. Među najbrojnijim turistima su oni iz Turske, Kine, Saudijske Arabije, Izraela, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Velike Britanije.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo saopćila je da rezultati potvrđuju rast interesa za grad i Kanton, uz snažnu potražnju na međunarodnom tržištu.

Prema podacima za prvih devet mjeseci, Sarajevo tako nastavlja učvršćivati svoju poziciju među atraktivnim turističkim destinacijama u regiji, uz rast broja dolazaka i noćenja stranih gostiju.