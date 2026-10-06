Industrijski gigant u najskupljem preuzimanju u svojoj historiji
Francuska inženjerska kompanija Schneider Electric pristala je kupiti američku softversku kompaniju PTC za oko 22,6 milijardi dolara (20,2 milijarde eura), što je čini najvećom akvizicijom kompanije Schneider do sada i jednom od najvećih u Evropi ove godine, izvještava Reuters.
Schneider Electric je ponudio 205 dolara po dionici, što je 42,3% više od posljednje cijene zatvaranja dionica PTC-a. Akvizicija će biti finansirana izdavanjem novih dionica u vrijednosti između 5 i 6 milijardi eura i prikupljanjem novog duga između 16 i 17 milijardi eura.
Dionice francuskog giganta izgubile su gotovo 10 posto u trgovanju u ponedjeljak nakon što je vijest objavljena, dok su dionice američkog PTC-a dobile na vrijednosti više od 25 posto.
Jačanje uloge vještačke inteligencije
Schneider, nekada prvenstveno poznat po električnim komponentama, sada nudi rješenja za elektrifikaciju, automatizaciju i digitalizaciju. Također isporučuje opremu za podatkovne centre, od rashladnih jedinica i serverskih ormara do kritične opreme za distribuciju energije.
Rastuća potražnja za podatkovnim centrima, posebno iz SAD-a, pruža kompaniji sve važniji izvor prihoda, pomažući u ublažavanju pada na nekim tradicionalnim tržištima električne opreme.
Akvizicijom kompanije PTC, koja nudi softverska rješenja za dizajn, proizvodnju i servisiranje proizvoda u raznim industrijama, Schneider Electric će dodatno proširiti svoje poslovanje s industrijskim softverom.
Spajanje bi povećalo prihod kompanije Schneider iz ovog segmenta na približno 24 posto ukupnih prihoda grupe, ubrzavajući njen prelazak sa električne opreme i automatizacije na softver i vještačku inteligenciju.
Obećavaju 250 miliona eura godišnje uštede
Schneider Electric očekuje da će ovaj sporazum generirati 250 miliona eura godišnje uštede i približno 800 miliona eura dodatnih prihoda od sinergija u trećoj godini nakon zaključenja.
Očekuje se da će akvizicija biti zaključena do trećeg kvartala sljedeće godine, podložno odobrenju dioničara PTC-a i regulatornih odobrenja, izvještava Reuters.