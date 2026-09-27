Preuzimanje Privredne banke Sarajevo: Biznismen iz Goražda povećao udio, dva dioničara prihvatila ponudu

Bh. poduzetnik Halil Oković iz Goražda povećao je svoj udio u Privrednoj banci Sarajevo. Kako je objavila Sarajevska berza, Oković je pokrenuo ponudu sa svoje dvije firme „OKAC“ i „Goraždeputevi“ za preuzimanje preostalih 303.156 dionica banke (77,4975 %). Ponudu su prihvatila dva dioničara, koja su prodala ukupno 50.212 dionica, odnosno 12,8360 posto od ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Ponuđena cijena po dionici iznosila je 163,55 KM, te je ukupna vrijednost kupljenog paketa premašila 8,2 miliona KM.

Prije ove transakcije, Halil Oković je sa firmama „OKAC“ d.o.o. Goražde i „Goraždeputevi“ d.o.o. Goražde, držao 22,5 % vlasništva u banci odnosno 88.026 dionica, dok je nakon završene ponude za preuzimanje Oković sada lično vlasnik 94.132 redovnih dionica sa pravom glasa (24,0635 %). Zajedno sa dvije spomenute firme sada kontroliše paket od 138.238 dionica banke sa pravom glasa (35,3385 %).

Osnovni kapital Privredne banke Sarajevo iznosi 43.030.020 KM i podijeljen je na 391.182 redovne dionice, nominalne vrijednosti 110 KM po dionici.

Privredna banka Sarajevo 2025. godine je ostvarila 9,3 miliona KM dobiti, a godinu ranije, 12,3 miliona KM. Prema podacima sa Sarajevske berze od 25. septembra, niko među top 10 vlasnika ne posjeduje paket dionica veći od 50 %, Oković je najveći pojedinačni dioničar u banci (24%), dok je na drugom mjestu Hamid Pršeš sa 10 % dionica, slijedi MF Grupa sa 9,8 %, Asa Banka sa 9,7 %, Zijad Deljo posjeduje 9,5 %, Okac Goražde 6,9 %, Hasan Đozo, 5,9 %, Goraždeputevi 4,3 %, ZIF “Prof-Plus” 3 %, a Rijad Raščić 2.5 %.