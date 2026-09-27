Njemački građevinari kritikuju plan Berlina da smanji broj radnika sa Zapadnog Balkana

Sto dana prije najavljenog smanjenja kontingenta za građane Zapadnog Balkana, koji mogu da se zaposle u Njemačkoj ako imaju važeći ugovor o radu, Centralno udruženje njemačkog građevinarstva upozorilo je da će to smanjenje donijeti gubitak radnih mjesta i štetiti mnogim projektima.

Takozvana Zapadnobalkanska regulativa dozvoljava radnicima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije da se zaposle i borave u Njemačkoj ako prethodno sklope ugovor o radu sa njemačkim poslodavcem.

Prepoloviti broj na 25.000

Njemačka vlada planira da godišnji kontingent takvih radnika od 1. januara 2027. godine prepolovi sa 50.000 na 25.000.

Centralno udruženje građevinarstva (ZDB) je upozorilo da bi to bio težak udarac za tu djelatnost, pošto na nju otpada oko 30 posto radnih viza za građane Zapadnog Balkana. Naglašava se da nijedan drugi sektor ne koristi taj preferencijalni režim radnih viza toliko kao građevinarstvo, prenosi Beta.

„Na gradilištima svaki sedmi zaposleni ima strani pasoš. Za građevinarstvo je to najuspešniji model pridobijanja radne snage i stručnih radnika iz trećih zemalja“, rekao je predsjednik ZDB Feliks Paklepa.

On je rekao da Udruženje snažno upozorava da se kontingent ne prepolovljava, jer bi u suprotnom građevinarstvo već do kraja ove godine moglo da ostane bez 8.000 zaposlenih.

Paklepa je ukazao da Savezna vlada Njemačke iz posebnog budžeta daje milijarde eura za mostove, pruge i stanove, a smanjuje mogućnost dolaska ljudi koji te projekte treba da realizuju.

U saopštenju ZDB se navodi da i brojevi govore za sebe, jer je kontingent za 2025. godinu bio iscrpljen već krajem novembra te godine, a da su drugi zahtjevi morali da budu odbijeni.

Dodaje se da je njemačka agencija za zapošljavanje prošle godine izdala čak 105.000 odobrenja, pošto zbog dugog čekanja na vizu, zahtjevi koji su odobreni poslodavcima ni izbliza ne rezultiraju svi i dolaskom radnika u Njemačku.

Šta predlaže ZDB

Efekat regulative je, piše ZDB, tačno onakakav kakav politički vrh i očekuje od legalnih migracija: istraživanje pokazuje da 98 odsto radnika doseljenih sa Zapadnog Balkana zaista i radi ugovoreni posao, a 58 odsto je stručna radna snaga, specijalisti ili stručnjaci, iako to nije preduslov.

ZDB zato od njemačke vlade traži da ne smanjuje kontingent i da on ostane na najmanje 50.000 ljudi, da se izdavanje viza digitalizuje i ubrza i da se provjeri mogućnost da se slična preferencijalna regulativa proširi i na druge zemlje.