Svemir je sve napučeniji: Trojica mladića razvijaju „vučnu službu“ za satelite

Zemljina orbita postaje sve prometnija. Dok broj satelita i količina svemirskog otpada ubrzano rastu, američki startup KMI Space razvija letjelicu koja bi mogla premještati satelite i uklanjati neželjene objekte iz Zemljine orbite.

Prije deset godina u orbiti se nalazilo oko 1.500 satelita, dok ih je danas više od 15.000. Kada se uračuna i svemirski otpad, broj objekata u orbiti penje se na oko 31.000.

Na taj problem pokušavaju odgovoriti Adam Kall, Austin Morris i Troy M. Morris, osnivači startupa KMI Space. Kompanija razvija svemirsku letjelicu koja bi mogla uklanjati otpad iz orbite, ali i premještati druge satelite.

Njihov sistem, nazvan REACCH, inspirisan je prirodom. Koristi nastavke nalik pipcima s površinama inspirisanim stopalima gekona, pomoću kojih se može pričvrstiti za različite objekte.

Kako se u svemiru razvija sve više infrastrukture, raste i broj kompanija koje pokušavaju produžiti životni vijek satelita. Neke razvijaju svojevrsne benzinske stanice u svemiru, dok druge rade na letjelicama sposobnim za popravke u orbiti.

Izvršni direktor KMI Spacea Troy Morris njihov projekt opisuje kao razvoj svojevrsne „svemirske vučne službe“.

„Naša tehnologija ne služi samo za uklanjanje svemirskog otpada. Objekte možemo premještati u različitim smjerovima i mijenjati njihove orbite, čime se otvaraju brojne nove mogućnosti“, rekao je Kall.

Uspješna testiranja u svemiru

Startup iz Michigana osnovan je 2019. godine i postupno napreduje prema realizaciji svoje tehnologije.

Godine 2024. manja verzija njihovog sistema stigla je na Međunarodnu svemirsku stanicu. Astronauti su tokom približno 200 dana 2025. godine proveli stotine uspješnih testova hvatanja objekata sistemom REACCH u uslovima bestežinskog stanja.

„Testiranja su potvrdila simulaciju koju smo već imali“, rekao je Kall. „Sada možemo vjerovati da će nam simulacija, kada promijenimo dizajn, pokazati može li sistem zaista funkcionisati u stvarnim fizičkim uslovima hvatanja objekata.“

To bi trebalo biti ključno za sljedeću fazu projekta. Velika verzija njihove svemirske letjelice trebala bi biti lansirana početkom 2028. godine, dok je prvo hvatanje objekata u orbiti planirano krajem iste godine.

Osnivači startupa KMI Space: Adam Kall, Austin Morris i Troy M. Morris foto: Ryan Stephens/FMI Space

Investitori i ugovori s NASA-om

Ako projekt uspije, kompanija planira rasporediti više od desetak letjelica na različitim lokacijama u orbiti.

One bi mogle premještati aktivne satelite ili usmjeravati svemirski otpad prema Zemljinoj atmosferi, gdje bi izgorio.

KMI Space je dosad od investitora prikupio više od 10 miliona dolara, a dobio je i potpore i ugovore američkog Ministarstva odbrane i NASA-e.

Kompanija je nedavno odabrana i za program STRATFI američkih Svemirskih snaga, što bi joj trebalo donijeti dodatni kapital.

„Ovo je za nas vrlo uzbudljiv trenutak – uz STRATFI, interes investitora i još samo nekoliko stvari koje moramo dovršiti, projekt se ubrzano razvija“, rekao je Morris.

Alex Knapp, urednik u Forbesu (link na originalan članak)

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