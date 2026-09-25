UIO donijela 58 rješenja o povratu PDV-a za prvu nekretninu: Građanima odobreno 857.570 KM

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) u periodu od 17. do 24. septembra donijela je ukupno 58 rješenja o povratu PDV-a građanima koji su kupili svoju prvu nekretninu. Ukupan iznos odobrenog povrata po tim rješenjima iznosi 857.570 KM.

Od ukupno 58 riješenih zahtjeva, 22 se odnose na Regionalni centar Banjaluka, 18 na Regionalni centar Sarajevo, 10 na Regionalni centar Tuzla, dok je osam rješenja doneseno u Regionalnom centru Mostar.

Građanima je do sada uručeno 25 rješenja, na osnovu kojih su izvršene i uplate odobrenog povrata na njihove račune. Za preostalih 33 rješenja u toku je postupak uručenja putem pošte.

Dinamika isplate, kako pojašnjavaju iz UIO-a, zavisi i od načina na koji građanin preuzima rješenje. Ukoliko rješenje preuzme lično u nadležnom regionalnom centru UIO-a, sredstva se uplaćuju već narednog dana.

Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata slijedi nakon što UIO zaprimi povratnicu, odnosno zakonski dokaz da je rješenje uredno uručeno. Zbog toga građani kojima se rješenje šalje poštom na uplatu mogu čekati još nekoliko dana nakon dostave.

UIO je najavila da će nastaviti obradu pristiglih zahtjeva, a javnost će, kako je saopšteno, sedmično biti informisana o broju izdatih rješenja.

Ko ima pravo na povrat PDV-a?

Povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine uveden je izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koje su usvojene prošle godine. Pravo je namijenjeno punoljetnim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u BiH koji kupuju prvi novi stan ili kuću, pod uslovom da je na tu kupovinu obračunat i plaćen PDV.

Pravo na povrat odnosi se na najviše 40 kvadratnih metara stambenog prostora za kupca. Površina se može uvećati za dodatnih 15 kvadratnih metara po članu njegovog domaćinstva koji ispunjava propisane uslove.

U porodično domaćinstvo, prema pravilima, ulaze kupac, njegov supružnik i djeca kupca ili supružnika, uključujući biološku i usvojenu djecu, pod uslovom da imaju isto mjesto prebivališta kao kupac.

Ako je stan veći od površine za koju postoji pravo na povrat, povrat se obračunava srazmjerno, odnosno samo za dio površine koji ulazi u zakonski limit.

Jedan od ključnih uslova: Prethodno vlasništvo nad nekretninom

Jedan od najvažnijih uslova jeste da kupac u propisanom periodu prije podnošenja zahtjeva nije bio vlasnik ili suvlasnik stana u BiH.

Prema pravilima, provjerava se period od deset godina prije stupanja na snagu Zakona o PDV-u pa sve do dana podnošenja zahtjeva. Isto pravilo važi i za članove domaćinstva koji se uključuju u ostvarivanje prava na dodatnu kvadraturu.

Upravo je dokazivanje ovog uslova bilo jedno od složenijih pitanja prilikom pripreme pravilnika, posebno zbog različitih sistema evidencije nekretnina u entitetima Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

U Republici Srpskoj provjera se, prema ranijim pojašnjenjima, obavlja putem Poreske uprave i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. U Federaciji BiH podaci o vlasništvu vode se kroz zemljišne knjige i druge evidencije koje se nalaze u okviru decentralizovanog sistema.

Dokumentacija bez koje nema isplate

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, a uz njega je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova.

Među osnovnim dokumentima su:

izvod iz matične knjige rođenih;

izvod iz matične knjige vjenčanih, ako brak nije evidentiran u izvodu iz matične knjige rođenih;

uvjerenje o državljanstvu;

dokaz o prebivalištu;

notarski ovjeren ugovor o kupoprodaji stana;

faktura prodavca sa iskazanim PDV-om;

dokaz da je ukupna kupoprodajna cijena sa PDV-om u cijelosti plaćena prodavcu;

uvjerenja poreskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH o prethodnom prometu nekretnina;

uvjerenje nadležnog organa za imovinsko-pravne odnose kojim se dokazuje da kupac nema drugu nekretninu u posjedu ili suvlasništvu;

dokaz da je stan za koji se traži povrat evidentiran u zvaničnim registrima;

ovjerena izjava da kupac kupuje prvi stan;

ovjerena lista članova domaćinstva;

broj bankovnog računa za uplatu povrata;

ovjerena izjava o saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ukoliko se u ostvarivanje prava uključuju supružnik ili djeca, za članove domaćinstva potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuju njihovo državljanstvo, prebivalište, porodična povezanost i ispunjavanje uslova u vezi sa vlasništvom nad nekretninama.

Upotrebna dozvola može biti važna prepreka

Za kupce novih stanova posebno je važna činjenica da se postupak ne završava samo kupoprodajnim ugovorom i uplatom cijene.

Potrebno je dokazati i da je stan evidentiran u zvaničnim registrima. U praksi to znači da administrativni postupci povezani sa završetkom objekta, izdavanjem upotrebne dozvole i uknjižbom mogu uticati na trenutak kada kupac može podnijeti zahtjev za povrat.

Kod novogradnje se upravo završetak dokumentacije za cijelu zgradu može pokazati kao jedan od faktora koji usporavaju proces.

Koliko novca se može vratiti?

Povrat se odnosi na PDV obračunat na površinu za koju kupac ima pravo na povrat, uz primjenu propisanih ograničenja.

Maksimalan iznos povrata po jednom zahtjevu naveden je u iznosu od 24.557,74 KM, odnosno do iznosa PDV-a koji je stvarno plaćen i koji ulazi u obračun povrata. Limit je povezan i sa prosječnom cijenom stana u BiH iz posljednjeg kvartalnog izvještaja Agencije za statistiku BiH koji prethodi datumu kupoprodaje, uz mogućnost usklađivanja u skladu sa promjenama prosječne tržišne cijene.

Povrat, dakle, ne znači automatski vraćanje kompletnog PDV-a za cijelu nekretninu. Kod većeg stana obračun se ograničava na površinu za koju kupac i njegovo domaćinstvo imaju pravo.

Stan se ne može odmah prodati

Kupac koji ostvari povrat PDV-a ima i obavezu da nekretninu zadrži najmanje pet godina. Ukoliko stan proda prije isteka tog perioda, dužan je vratiti ostvareni povrat PDV-a u cijelosti, zajedno sa pripadajućom kamatom.

Pravo na povrat također nije prenosivo niti se može nasljeđivati. Izuzetak postoji u slučaju kada je kupac zahtjev za povrat već podnio prije smrti, kada se pravo može prenijeti na njegove nasljednike.

Šta je sa zajedničkom kupovinom stana?

Ako stan kupuju dva ili više fizičkih lica, osnovno pravo na povrat ne ostvaruju svi kupci zasebno.

Osnovnu površinu od 40 kvadratnih metara može koristiti jedan od kupaca, dok se drugi kupci mogu uključiti kao članovi njegovog porodičnog domaćinstva, ukoliko ispunjavaju propisane uslove. Na taj način ukupna površina za koju se može ostvariti povrat može biti povećana za dodatnih 15 kvadratnih metara po članu domaćinstva.

Primjer je kupovina stana od 50 kvadratnih metara koju zajedno realizuju supružnici. Jedan od njih koristi osnovnih 40 kvadratnih metara, dok drugi može biti uključen kao član domaćinstva i time omogućiti dodatnih 15 kvadratnih metara, pod uslovom da su ispunjeni svi ostali zakonski kriteriji.

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