Macron upozorava: Trumpov potez bi mogao dodatno povećati cijene dizela

Zabrana izvoza dizel goriva iz Sjedinjenih Američkih Država u druge zemlje bila bi vrlo loša ideja koja bi također naštetila američkoj ekonomiji, upozorio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Francuski predsjednik pridružio se kritikama Brisela, koji sa zabrinutošću prati moguće uvođenje zabrane izvoza dizela, što podržava američki predsjednik Donald Trump.

Trump je ove sedmice nagovijestio moguću zabranu izvoza dizela iz SAD-a. Cijene nafte u SAD-u nastavljaju rasti zbog rata na Bliskom istoku, što bi moglo uzrokovati da Republikanska stranka izgubi kontrolu nad američkim Kongresom na novembarskim međuizborima, prenosi STA.

“Ova odluka bi bila loša, ne samo za ostatak svijeta, već i za američku ekonomiju”, rekao je Macron u intervjuu za francuske televizijske stanice TF1 i France 2 u četvrtak, a prenosi francuska novinska agencija AFP.

Takav potez ne bi imao direktan uticaj na Francusku, jer su im glavni dobavljači Nigerijci i Saudijci, objasnio je.

“Međutim, takva odluka bi imala posljedice, a cijene dizel goriva bi porasle”, naglasio je.

“Odluka bi imala negativan uticaj na obje strane”

Evropska komisija je također uvjerena da je ovo loša ideja. Glasnogovornik Evropske komisije Olof Gill rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak da Brisel “sa zabrinutošću” gleda na američke planove.

“Po našem mišljenju, ovo bi moglo imati negativan utjecaj na obje strane. Na to skrećemo pažnju našim američkim partnerima na najvišem nivou”, naglasio je.

Također je izrazio očekivanje da će se bliski partneri međusobno konsultovati prije usvajanja mjera koje utiču na dešavanja na zajedničkim tržištima, dodaje STA.

Poput SAD-a, Evropa se suočava s visokim cijenama goriva od početka rata između SAD-a i Irana krajem februara, ali je mnogo više ovisna o uvozu. Uvoz dizela iz SAD-a činio je 50 posto ukupnog uvoza dizela u države članice EU u augustu.

Prosječna cijena dizela u EU 2,23 eura po litri

Prosječna cijena dizela na pumpama u 27 država članica EU dostigla je ove sedmice rekordni nivo od 2,23 eura po litri, prema sedmičnoj analizi podataka iz država članica koju je Komisija objavila u četvrtak.

Među zemljama koje su dostigle nove rekorde su Holandija, gdje je cijena litre dizel goriva porasla na 2,58 eura, te Danska i Finska, gdje je cijena 2,56 eura po litri. Slijedi Njemačka sa cijenom od 2,46 eura po litri.