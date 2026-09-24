Američka mornarica povećava dužinu podmornica, nosit će mnogo više projektila

Američki brodograditelj General Dynamics Electric Boat prošle je sedmice na Facebooku objavio fotografiju modula „Virginia Payload Module“ (VPM). Završena sekcija nalazila se na barži tokom transporta prema postrojenju kompanije u Grotonu, u saveznoj državi Connecticut, gdje će biti ugrađena u buduću USS Arizona (SSGN-803). To je prva nuklearna podmornica klase Virginia koja će biti opremljena ovom dodatnom sekcijom.

„Sekcija 2B/5 PCU Arizona (SSGN-803) nedavno je prevezena od Quonset Pointa do Grotona, što predstavlja najveću pošiljku ikada prevezenu za podmornicu klase Virginia. Duga 56 metara i opremljena prvim Virginia Payload modulom ikada proizvedenim, ova isporuka predstavlja veliki korak u izgradnji Arizone. Arizona, prva podmornica koja će imati VPM, bit će duga oko 140 metara kada bude završena“, napisao je General Dynamics u objavi.

U julu je brodograditelj dobio ugovor vrijedan 42,1 milijardu dolara za izgradnju još devet podmornica klase Virginia. Fotografija je u međuvremenu podijeljena i na društvenoj mreži X.

Šta je VPM?

Prema podacima američke Ratne mornarice, 19 budućih podmornica klase Virginia bit će opremljeno modulom VPM, koji će trupu dodati 25 metara i povećati ukupnu dužinu podmornice sa 115 na 140 metara.

Osim toga, svaka podmornica Block V imat će veći deplasman, koji će biti povećan sa 7.800 na 10.200 tona. Zbog povećanja dužine i deplasmana, verzije Block V klase Virginia bit će druge po veličini među američkim podmornicama, odmah iza podmornica klase Ohio s balističkim projektilima (SSBN) i vođenim projektilima (SSGN).

Dodatna sekcija povećava broj lansirnih cijevi za projektile sa 12 na 40. Time se praktično više nego utrostručuje kapacitet svake podmornice za napade na ciljeve na kopnu. Produžena središnja sekcija trupa može se koristiti za smještaj i lansiranje dodatnih krstarećih projektila Tomahawk, kao i drugih tereta, uključujući velike bespilotne podvodne platforme.

VPM će višestruko povećati sposobnosti klase Virginia, koja je već teško naoružana nuklearna brza napadna podmornica. VPM također povećava broj oružja veličine torpeda koje svaka podmornica može nositi, sa oko 37 na oko 65, što predstavlja povećanje od 66 posto.

Preimenovanje u SSGN

Kao „brze napadne podmornice“, podmornice klase Virginia do sada su nosile oznaku SSN. Međutim, budući da će nadogradnja Block V i VPM u tolikoj mjeri povećati broj projektila koje mogu nositi, Ministarstvo ratne mornarice SAD-a ranije ove godine potvrdilo je da će podmornice Block V i svih kasnijih verzija dobiti novu oznaku SSGN. Riječ je o oznaci za nuklearne podmornice s vođenim, odnosno krstarećim projektilima.

„SS“ označava podmornicu, „G“ označava vođeni projektil, a „N“ označava da je plovilo na nuklearni pogon.

Oznaka SSGN prvi put je upotrijebljena kada su četiri najstarije podmornice klase Ohio s balističkim projektilima (SSBN) – USS Ohio (SSGN-726), USS Michigan (SSGN-727), USS Florida (SSGN-728) i USS Georgia (SSGN-729) – pretvorene u podmornice s vođenim projektilima, u skladu s odredbama Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START II) i Revizije nuklearnog položaja iz 1994. godine.

Radnici su izmijenili 22 od 24 velike lansirne cijevi za projektile. Svaka može primiti po sedam krstarećih projektila Tomahawk. Time je svaka podmornica dobila ukupan kapacitet od čak 154 Tomahawka.

Ova transformacija omogućila je američkoj Ratnoj mornarici izuzetno moćnu i svestranu platformu. Po sposobnostima nadmašivala je standardne razarače s vođenim projektilima. Njihov kapacitet bio je gotovo četiri puta veći od kapaciteta tradicionalnih napadnih podmornica.

HMS Vanguard / Foto: CNN

Nastavak dominacije na moru

Američka Ratna mornarica je 31. jula 2026. godine počela povlačenje svoje četiri konvertirane podmornice SSGN. Zvaničnici su upozorili da će to privremeno smanjiti kapacitet za izvođenje velikog broja prikrivenih napada s mora. VPM je namijenjen upravo rješavanju tog problema, pa je zbog toga uvedena i nova oznaka.

„Ova reklasifikacija jasno potvrđuje povećanu vatrenu moć koju VPM donosi u podvodnu borbu“, rekao je viceadmiral Rob Gaucher. On je direktor programa podmornica američke Ratne mornarice.

„Ove SSGN podmornice opremljene VPM-om osigurat će da Ratna mornarica nastavi dominirati podvodnim domenom tokom narednih decenija. Integriranjem ovog dodatnog kapaciteta za teret imat ćemo mogućnost da brzo povećamo udarnu moć kako bismo pružili sigurnost našim saveznicima, odvratili agresiju, nadmašili svakog protivnika i komandantima naše flote pružili izuzetno svestran i snažan instrument nacionalne moći.“

Ministarstvo ratne mornarice SAD-a dodatno je navelo da nova klasifikacija bolje odražava sposobnosti ovih podmornica i način na koji će svaka od njih „služiti kao ključni oslonac za distribuirane pomorske operacije i ratovanje visokog intenziteta“.

Jaz u kapacitetima će ostati

Na papiru, reklasifikacija 19 podmornica klase Virginia opremljenih VPM-om u SSGN uskladit će njihove oznake s njihovom ulogom u izvođenju snažnih udara. Međutim, prva podmornica s VPM-om neće biti isporučena prije fiskalne 2029. godine. Kompletna isporuka odvijat će se sve do kraja 2030-ih.

Zbog toga će jaz u kapacitetima ostati stvaran problem. Dodatno će se povećati u fiskalnoj 2027. godini, kada bude povučena USS Ohio. Nakon nje, u fiskalnoj 2028. godini bit će povučena USS Florida, a u fiskalnoj 2029. USS Michigan.

O USS Arizona

Buduća SSN-803 bit će tek četvrto plovilo američke Ratne mornarice koje nosi ime savezne države Arizona.

Prvi je bio trgovački parobrod s željeznim trupom i bočnim točkom, koji su tokom Američkog građanskog rata najprije zaplijenile snage Konfederacije. Potom ga je zarobila američka Ratna mornarica. Drugi je bio drvena fregata s propelerskim pogonom klase Wampanoag, čija je gradnja započeta, ali nikada nije završena.

Najpoznatiji USS Arizona (BB-39) bio je bojni brod klase Pennsylvania, porinut 1915. godine, koji su 7. decembra 1941. godine potopili japanski bombarderi tokom napada na Pearl Harbor. Olupina BB-39 danas se nalazi ispod memorijalnog kompleksa USS Arizona Memorial, koji godišnje posjeti više od dva miliona ljudi.

Američka Ratna mornarica nije koristila ime savezne države poznate po Velikom kanjonu iz dubokog poštovanja prema bojnom brodu. Više od 80 godina neformalno je čuvala to ime kako nijedan drugi aktivni ratni brod ne bi nosio isto ime.

Međutim, u decembru 2019. godine vršilac dužnosti sekretara Ratne mornarice Thomas Modly objavio je ime nove podmornice, navodeći da je cilj očuvati duh „Najveće generacije“ i sjećanje na heroje koji su poginuli.

Kuma podmornice SSN-803, Nikki Stratton, unuka je Donalda Strattona, koji je tokom napada 1941. godine služio kao mornar prve klase na USS Arizona. Ona i porodice drugih preživjelih iz Pearl Harbora saglasile su se da će buduća podmornica nastaviti naslijeđe bojnog broda i odati počast članovima njegove posade, koji danas zauvijek počivaju u olupini BB-39.

Peter Suciu, saradnik Forbesa

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