Dvije navike koje otkrivaju nervozu, ali pokazuju da ste izuzetno mudri

Kada ljudi pomisle na emocionalnu inteligenciju, obično pomisle na smirenost. Zamišljaju osobu koja ostaje smirena tokom napetog sastanka i kaže pravu stvar, a da pritom ne izgleda kao da je uložila nikakav poseban trud. Po tom kriteriju, svako ko previše priprema situacije koje zapravo ne zahtijevaju nikakvu probu ili se zaglavi u nebitnim detaljima mogao bi djelovati kao potpuna suprotnost takvoj osobi – i obično se tako i osjeća.

Problem s tim kriterijem je što on procjenjuje ono što je vidljivo izvana, a ne samu vještinu. U okviru koji psiholozi zapravo koriste, naime modelu sposobnosti koji su razvili John Mayer i Peter Salovey, emocionalna inteligencija je skup sposobnosti:

tačna percepcija emocija

razumijevanje do čega obično vode

upravljanje njima kod sebe i drugih ljudi

Ništa u ovom opisu ne zahtijeva da izgledate opušteno dok se sve dešava. Neki od ljudi koji ulažu najviše truda u ovaj proces su oni koji djeluju najmanje smireno. Dvije njihove navike zaslužuju da se sagledaju iz drugačijeg ugla.

Navika 1: Vježbaju razgovore prije nego što ih započnu

Recimo da imate razgovor koji vam je veoma važan, i dan ili dva unaprijed ga zamišljate u glavi. Isprobavate prvu rečenicu, razmišljajući o tome kako bi je druga osoba mogla doživjeti. Zatim je mijenjate u skladu s tim. Djeluje kao nervoza i ljudima je obično pomalo neugodno to priznati.

Ali pogledajte šta ta praksa zapravo radi. Gotovo cijeli proces se svodi na modeliranje uma druge osobe. To jest, pokušajte shvatiti kako će vaše riječi zvučati iz njene perspektive, a ne iz vaše. Psiholozi to nazivaju preuzimanjem perspektive. To je usko povezano s načinom na koji se obično razvijaju sukobi. Trening je isti proces, samo intenziviran jer su ulozi veći.

Nešto drugo se dešava. Ovo je suština predviđanja James Grossovog modela regulacije emocija. Strategije primijenjene rano, prije nego što se reakcija u potpunosti razvije, zahtijevaju manje truda i efikasnije su od strategija primijenjenih kasnije. Odabir načina da se nešto formuliše dok ste još mirni je emocionalno “jeftin”. Pokušaj da se kontrolišete usred razgovora, nakon što vas je nešto iznenadilo i već ste savladani emocijama, mnogo je “skuplji” i manje efikasan. Osoba koja uvježbava razgovor radi pristupačniju verziju posla koji će svi na kraju morati da obave.

Problem s ovom navikom nastaje kada vježbanje nikada ne vodi do konkretne akcije. Postoji stvarna razlika između pripreme za razgovor i ponavljanja istog razgovora iznova i iznova u glavi. Ta razlika se obično može vidjeti u rezultatu. Priprema se završava konkretnom rečenicom koju ste spremni izgovoriti, dok prežvakavanje obično završava s većim osjećajem anksioznosti nego na početku, bez ikakvih izgovorenih riječi.

Navika 2: Nakon toga provjeravaju kako je nešto funkcioniralo

Drugi problem s navikom javlja se nakon događaja. Ogleda se u činjenici da trebate ponovo pročitati poruke koje ste poslali. U tome što sljedećeg dana spomenete da je nešto zvučalo oštrije nego što ste namjeravali. U tome što, bez mnogo uvoda, pitate je li sve u redu između vas.

Ova navika čini da se ljudi osjećaju izuzetno neugodno jer može djelovati kao potreba za uvjeravanjem ili potvrdom. I ponekad zaista jeste. Ali istraživanja o vezama više puta ukazuju na istu, nimalo spektakularnu, činjenicu: bliske veze se ne odlikuju činjenicom da u njima ima malo nesporazuma. Nesporazumi su stalni. Ono što ih razlikuje je to da li se male povrede u vezi na kraju i zacijele.

Studija iz 2024. godine, objavljena u časopisu Personal Relationships, pratila je 217 parova tokom dvije sedmice svakodnevnih sukoba. Pokazala je da su aktivni pokušaji popravljanja veze, poput izvinjenja i ponovnog uspostavljanja kontakta, ocijenjeni kao korisniji od jednostavnog puštanja stvari da prođu. Ovaj efekat je bio posebno izražen kod parova koji su dobro komunicirali čak i tokom samog sukoba. A popravljanje veze u potpunosti zavisi od toga da li neko primijeti da je došlo do prekida u vezi.

Uočavanje nijansi je prava vještina, a ljudi se u tome razlikuju više nego što misle. Potrebno je primijetiti da je odgovor kraći nego inače ili da se nešto promijenilo na nečijem licu. Zatim to ispravno protumačiti kao nešto značajno, umjesto kao beznačajnu sitnicu. To je percepcija emocije i nije odvojena od ostatka priče.

Emocionalna granularnost

Meta-analiza iz 2023. godine, objavljena u časopisu Clinical Psychological Science, otkrila je da ljudi koji dobro regulišu vlastite emocije imaju tendenciju da budu nešto bolji u čitanju emocija drugih ljudi. Kada ljudi ne primjećuju ove signale, to rijetko znači da im nije stalo. Informacije jednostavno nikada nisu stigle do njih.

U osnovi obje ove navike je sposobnost koju istraživači proučavaju pod nazivom emocionalna granularnost, odnosno sposobnost razlikovanja vlastitih emocionalnih stanja s određenom preciznošću. Postoji značajna razlika između spoznaje da se osjećate loše i spoznaje da se osjećate odbačeno, požurivano ili osramoćeno u ime druge osobe. Meta-analiza iz 2022. godine, objavljena u časopisu Emotion, otkrila je da ljudi koji prave ove razlike rjeđe pribjegavaju oštrim i “skupim” načinima suočavanja s anksioznošću. Specifična emocija izaziva specifičnu reakciju, dok vam nejasan osjećaj ne preostaje ništa drugo nego da ga jednostavno podnesete.

Mark Travers, saradnik Forbesa