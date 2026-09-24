Snježana Kopruner i Petar Ćorluka otkrivaju kako će njihove kompanije funkcionisati nakon što oni odu s vrha



Prema podacima američke Agencije za mala preduzeća, samo 30% porodičnih firmi u SAD-u preživi prelazak na drugu generaciju, 12% na treću, a svega 3% na četvrtu generaciju i dalje. Institut za porodični biznis (Family Business Institute), navodi da samo oko 10-15% firmi uspješno pređe na treću generaciju, a nakon toga taj broj pada na manje od 5%. Svjetski ekonomski forum (WEF), pozivajući se na North America Family Business Report 2023, ističe da su porodične firme moćan ekonomski motor, ali iznenađujuće krhke; samo jedna trećina preživi generaciju nakon osnivača. Historijski gledano, samo jedna trećina je preživjela jednu generaciju nakon osnivača, a ta stopa je nedavno pala na jednu petinu. Isto istraživanje otkriva da 61% američkih porodičnih firmi nema formalni plan nasljeđivanja.

Prelazak sa osnivača na menadžment druge generacije faza je u životnom ciklusu svake uspješne kompanije. Dok priča prve generacije, osim uspjeha nosi i sjećanje na borbu, izdržljivost, neodustajanje na preprekama, viziju i nerv za preživljavanje i napredak, na drugoj generaciji je također odgovornost, ne samo da vosi računa o ostavštini, već i da pokaže viziju kako firmu razvijati dalje, kako rasti i dugoročno održati biznis.

U intervjuima sa dvoje uspješnih poduzetnika iz BiH, Snježanom Kopruner i Petrom Ćorlukom, koji su izgradili poslovne imperije, Forbes BiH je otvorio i temu tranzicije, odnosno njihove vizije o tome kako u budućnosti vide funkcionisanje svojih firmi.

Snježana Kopruner, direktorica i većinska vlasnica kompanije GS-Tvornica mašina Travnik (GS-TMT) smatra da djeci treba pružiti obrazovanje kako bi bili samostalni u životu, i ne treba ih prisiljavati da rade ono što vole roditelji. To je veliki teret, kaže.

„Kada pogledate u Njemačkoj, samo tri posto kompanija pređu sa djeda na unuka, ostatak u međuvremenu nestane, ugasi se ili se proda. Ako sa tog stanovništa gledamo djeci treba dati da oni rade ono što vole i što je njihov cilj i gdje nađu svoje talente“, kaže Kopruner i dodaje: „Kada pogledate u Njemačkoj, samo tri posto kompanija pređu sa djeda na unuka, ostatak u međuvremenu nestane, ugasi se ili se proda. Ako sa tog stanovništa gledamo djeci treba dati da oni rade ono što vole i što je njihov cilj i gdje nađu svoje talente“, kaže ona i otkriva nam na koji način planira organizirati svoje privatno bogatstvo.

Snježana Kopruner, Foto: Forbes BiH

Napravit ću zadužbinu koja će upravljati tvornicama

„Želim napraviti jednu zadužbinu, djeca me podržavaju u tome i zahvalna sam im na tome, a koja bi vodila i upravljala tvornicama koje smo formirali i napravili, Mislim da prvestveno trebamo biti ovdje za javno i društveno dobro, jer koliko je društvo oko nas bogato, toliko smo i mi bogati, sve što imamo nećemo ponijeti sa sobom. Kada gledam radnike, oni su zajedno sa mnom stvorili ovu firmu, nisam ja sama, ja sam samo kormilar na ovom brodu, ili kapetan na ovom brodu, svi smo mi dio toga i mislim da i oni trebaju uživati dio toga bogatstva. Znam, da to nisu kapitalistički sistemi, međutim i u kapitalizmu imate takvih kompanija, i one koje ja znam, a koje su organizirane kao zadužbine su i najcjenjenije kompanije danas”, kaže Kopruner.

Pripremiti drugu generaciju koja će nastaviti započeti posao predstavalja veliki izazov za svakog osnivača firme. Petar Ćorluka temeljito pristupa i procesu tranzicije. Ekskluzivno je za Forbes BiH otkrio u kakvu poduzetničku misiju i u čije ruke planira jednog dana ostaviti grupaciju Violeta.

Petar Ćorluka, Foto: Forbes BiH

Napravili smo obiteljski ustav

„Formirali smo novi upravni odbor, obiteljski odbor i nadzorni odbor. Imamo tri vanjska člana i u nadzornom odboru i ostalo je obitelj, imam četvero djece, dva sina i dvije kćeri, oni su već u poslu u kompaniji, radi nam to jedna agencija iz Njemačke, koja je do sada za tisuće firmi u Evropi radila restruktuiranje i vlasničkog i upravljačkog dijela, i posjeduje ogromna iskustva. Mi želimo da učimo od najboljih, tako da, evo, već dvije godine radimo, imamo seminare, bili smo u posjeti, cijela moja obitelj u Njemačkoj, u Austriji, u tim uspješnijim obiteljskim firmama koji su doživjeli tranziciju. I mi sad upravo radimo na tranziciji, ova godina će biti probna s obiteljskim, nadzornim i upravom, koja je odlično posložena, sa ljudima koji rade u firmi preko deset godina, niko nije sa strane, svi su izrasli ovdje, ali koristimo najbolje konsultante i od njih uzimamo iskustva, znanja, tako da će Violeta biti pripremljena kao holding, napravili smo i obiteljski ustav po kojem svi moraju raditi, a koji između ostalog, utvrđuje pravila ponašanja, zapošljavanja, način trošenja, u šta se može investirati, da se firma ne može prodati, to je, recimo, osnovno. Znači, vlasništvo mora biti uvijek u obitelji i centrala će uvijek biti u Grudama. Evo, to su, recimo, osnovne stvari. Znači, centrala je u Grudama u BiH, obiteljska firma, bez mogućnosti prodaje. Investirat ćemo, širiti se, kupovati razna znanja, educirat se, napredovat, pratit trendove, to je smisao ulaganja i sljedeće generacije, unuci, praunuci, isto će biti njihova prava ograničena, propisana, tako da nema mogućnosti da firma ode u nečije tuđe ruke“, kazao je za Forbes BiH Ćorluka.