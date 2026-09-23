Trump traži spas za američke farmere kod Putinovog saveznika, ali postoji veliki problem

Washington pokušava pronaći alternativu kanadskom kaliju, ključnom sastojku gnojiva za američku poljoprivredu. Kao mogući dobavljač pojavila se Bjelorusija, bliska saveznica Vladimira Putina, ali logistika, sankcije i ograničene količine ozbiljno dovode u pitanje cijelu ideju.

New York, Eskalacija trgovinskog rata američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kanade do sada je poštedjela jedan od najvažnijih uvoznih proizvoda za američke poljoprivrednike, potašu, odnosno kalijevo gnojivo, ključni sastojak gnojiva i hranjivu materiju za biljke za koju praktično ne postoji adekvatna zamjena.

To bi se, međutim, moglo promijeniti ukoliko se trgovinski sukob nastavi. Kanadski zvaničnici već razmatraju mogućnosti odgovora koje bi mogle ići dalje od klasičnih carina.

Trump je ove sedmice poručio da je pronašao moguću alternativu kanadskoj dominaciji u snabdijevanju američkog tržišta potašom, Bjelorusiju, zemlju bez izlaza na more, udaljenu hiljadama kilometara od američkih poljoprivrednih područja i kojom upravlja dugogodišnji saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da radi na „velikom dogovoru“ o kupovini potaše iz Bjelorusije po znatno nižoj cijeni nego što je ona dostupna iz Kanade.

Kanada je prošle godine činila oko 90 posto američkog uvoza potaše.

Trump je potencijalni dogovor predstavio kao „vrlo dobre vijesti za naše poljoprivrednike i stočare“.

Bjelorusija ima problem sa količinama

Međutim, između političke najave i stvarne isporuke postoji niz ozbiljnih prepreka.

Jedna od najvećih jeste stav bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Samo nekoliko sati prije Trumpove objave, Lukašenko je rekao da Bjelorusija „ne može isporučiti velike količine“ potaše Sjedinjenim Državama, jer su njene isporuke za ovu godinu već ugovorene.

Sjedinjene Države su ovog ljeta uvele carinu od 50 posto na brojne proizvode iz Kanade. Ipak, neki od ključnih proizvoda, među njima potaša, sirova nafta i električna energija, zasad su izuzeti.

Trumpovo isticanje pregovora s Bjelorusijom dolazi u trenutku kada su američki poljoprivrednici suočeni s rastućim troškovima dizela i gnojiva, dodatno pritisnutim poremećajima na globalnim tržištima povezanim s ratom s Iranom.

Kanada drži gotovo cijelo američko tržište

Dugogodišnja zavisnost SAD od kanadskog kalija nije jednostavna za prekinuti.

Prema saveznim podacima, Kanada je prošle godine isporučila oko 90 posto od ukupno 13 miliona tona kalijevog gnojiva koje su Sjedinjene Države uvezle.

Neki analitičari zbog toga sumnjaju da bi dogovor s Bjelorusijom, državom pod međunarodnim sankcijama i udaljenom hiljadama kilometara, mogao brzo promijeniti postojeću strukturu američkog tržišta.

„To uopće nije realno. Previše je skupo ukloniti bjeloruski materijal“, rekao je Alexis Maxwell, viši analitičar u Bloomberg Intelligenceu.

Zbog evropskih sankcija prema Bjelorusiji, Maxwell procjenjuje da bi transport bjeloruske potaše do Sjedinjenih Država, prije nego što se uopće uračuna profitna marža bjeloruskih proizvođača, koštao oko 200 dolara po metričkoj toni.

REUTERS/Kylie Cooper

Poređenja radi, potaša iz Kanade košta oko 130 dolara po metričkoj toni.

Razlika je značajna, posebno za poljoprivrednike koji već osjećaju posljedice viših troškova goriva i drugih inputa.

Bjeloruski kalij već ima druga tržišta

Postoji i dodatni problem, Bjelorusija već prodaje značajan dio svog kalija na azijskim tržištima.

Chris Krueger, globalni šef makroekonomskih istraživanja u TD Cowen Washington Research Group, upozorio je da bi preusmjeravanje značajnih količina bjeloruskog kalija prema Sjedinjenim Državama predstavljalo ozbiljan logistički izazov.

„Ostajemo skeptični“, napisao je Krueger u poruci klijentima.

Istovremeno, američki podaci pokazuju da je Bjelorusija prije uvođenja ograničenja na njen uvoz već bila prisutna na američkom tržištu.

Sjedinjene Države su 2021. godine iz Bjelorusije uvezle oko 700.000 tona kalijevog gnojiva, što je predstavljalo približno pet posto ukupnog američkog uvoza.

Dakle, bjeloruski kalij nije nepoznat američkom tržištu. Problem je što bi povratak velikih količina zahtijevao prevazilaženje sankcija, transportnih ograničenja i postojeće strukture globalne trgovine.

Poljoprivrednici već plaćaju cijenu globalnih poremećaja

Američki proizvođači hrane već se bore s poremećajima u lancima snabdijevanja i rastućim troškovima.

Prema indeksu proizvođačkih cijena američkog Zavoda za statistiku rada, cijene azotnih gnojiva u augustu su bile 22 posto više nego godinu ranije. Još veći pritisak dolazi iz sektora goriva.

Proizvođačke cijene dizela, ključnog goriva za kamione, traktore i željeznički transport, u augustu su porasle 78 posto u odnosu na isti period prethodne godine, prema podacima BLS-a.

Pritisak se nastavio i u septembru, dok cijene dizela ostaju na historijski visokim nivoima.

Goldman Sachs je ranije ovog mjeseca upozorio svoje klijente da se globalne cijene hrane suočavaju s rizikom naglog rasta, između ostalog zbog viših cijena dizela i gnojiva povezanih s krizom u Hormuškom moreuzu.

Za američke poljoprivrednike zato pitanje nije samo odakle će doći potaša, već koliko će koštati da uopće stigne do njihovih farmi.

Trumpova ideja o Bjelorusiji kao alternativi Kanadi tako ulazi u zonu u kojoj se politička najava susreće sa sankcijama, logistikom, dostupnim količinama i ekonomskom računicom, a upravo bi ta računica mogla biti najveća prepreka.

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