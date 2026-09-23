Converse objavio reklamu pa je hitno povukao: Kritičari u njoj vidjeli simboliku Ku Klux Klana

Kampanja u kojoj je učestvovala K-pop pjevačica Karina izazvala je negativne reakcije na društvenim mrežama, nakon čega se kompanija izvinila i počela uklanjati fotografiju sa svojih kanala.

Američki proizvođač obuće Converse povukao je reklamu sa K-pop zvijezdom Karinom nakon što su korisnici društvenih mreža upozorili da određeni elementi fotografije podsjećaju na ikonografiju Ku Klux Klana (KKK). Kompanija se izvinila i priznala da reklama nije trebala biti objavljena.

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, Karina pozira u suknji držeći patike Chuck 70 X. Kritičari su upozorili da je osvjetljenje na njenoj suknji stvorilo bijeli trokutasti oblik koji podsjeća na prepoznatljivu kapuljaču KKK-a.

Dodatne kritike izazvao je položaj patika u njenim rukama. Neki korisnici društvenih mreža tvrdili su da njihov položaj podsjeća na stopala žrtve linča.

Converse, koji je u vlasništvu Nikea od 2003. godine, uklonio je reklamu nakon negativne reakcije i izdao izvinjenje.

Na kontroverznoj fotografiji objavljenoj na Instagramu, Karina pozira u suknji držeći patike Chuck 70 X. Foto: Converse

“Razumijemo zašto je ova fotografija duboko uznemirujuća i svjesni smo da smo napravili grešku. Uklonili smo je sa naših kanala i radimo na tome da bude uklonjena svugdje gdje se pojavila. Ovo se nije trebalo dogoditi i u budućnosti ćemo se bolje potruditi”, saopštila je kompanija.

Advokat za građanska prava iz Teksasa, Lee Merritt, reagovao je na izvinjenje kompanije, tvrdeći da ono ne mijenja činjenicu da je oglas prošao više nivoa interne kontrole.

„Stalno vodimo isti razgovor jer kompanije stalno padaju na istom testu“, napisao je na Instagramu. Prema njegovim riječima, kompanije bi trebale prepoznati takve probleme prije nego što reklama dođe do javnosti, a ne tek nakon što izazove negativne reakcije.