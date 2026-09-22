Saudijska Arabija ponovo pokrenula naftovod Istok-Zapad nakon napada dronovima

Saudijska Arabija ponovo je pokrenula svoj ključni naftovod Istok–Zapad, a izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi biti nastavljen već danas. Naftovod trenutno radi smanjenim kapacitetom, dok Saudi Aramco pokušava vratiti protok na oko četiri miliona barela dnevno.

Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda Istok–Zapad, a izvoz sirove nafte iz luke Yanbu na Crvenom moru mogao bi biti nastavljen kasnije u utorak, prema informacijama tri izvora upoznata sa situacijom.

Naftovod je bio zatvoren od 13. septembra, nakon napada dronovima koji su prekinuli isporuke i zaustavili utovar sirove nafte u luci Yanbu, izvijestio je Reuters.

Nakon ponovnog pokretanja, naftovod trenutno radi smanjenim intenzitetom, navela su dva izvora.

Ponovno pokretanje već je utjecalo na globalno tržište nafte. Trgovci su naveli da je poboljšanje izgleda za snabdijevanje potaknulo prodaju, dok su terminske cijene Brent nafte pale za više od dva dolara po barelu, na najniži nivo od 8. septembra.

Naftovod ključan za zaobilaženje Hormuškog moreuza

Naftovod Istok–Zapad ima važnu ulogu u izvozu saudijske nafte jer omogućava transport sirove nafte iz istočnih dijelova zemlje prema obali Crvenog mora. Time se smanjuje potreba za transportom kroz Hormuški moreuz.

Od poremećaja u protoku nafte kroz Hormuški moreuz, Saudijska Arabija je ovim pravcem preusmjeravala oko četiri miliona barela dnevno prema Yanbuu. To odgovara približno četiri posto ukupne svjetske ponude nafte, prema izvorima koje citira Reuters.

Naftovod Istok–Zapad, poznat i kao Petroline, jedan je od ključnih alternativnih pravaca za saudijski izvoz u situaciji kada su pomorski putevi kroz Hormuški moreuz izloženi poremećajima.

Zbog toga njegovo ponovno pokretanje ima značaj i za šire globalno tržište nafte.

Saudi Aramco želi vratiti puni kapacitet

Jedan od izvora rekao je da Saudi Aramco nastoji povećati protok na oko četiri miliona barela dnevno.

Sigurnosni izvor, međutim, upozorio je da bi potpuna normalizacija rada mogla potrajati sedmicama.

Saudi Aramco nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar. Naftovod bi nakon ponovnog pokretanja trebao nastaviti snabdijevati sirovom naftom rafinerije Saudi Aramcoa smještene duž obale Crvenog mora.

Prema jednom od izvora, jedan teret nafte trebao bi biti ukrcan u Yanbuu kasnije u utorak, a pošiljka je namijenjena Kini.

Trgovci premještaju tankere

U međuvremenu, trgovci se pripremaju za ponovno pokretanje saudijskog izvoza iz Yanbua.

Dva izvora iz trgovačkog sektora rekla su da se tankeri premještaju prema egipatskoj mediteranskoj luci Port Said, gdje bi se mogao obavljati transfer nafte s broda na brod.

Trgovci također razmatraju korištenje Sidi Kerira, još jedne ključne tačke za izvoz i pretovar sirove nafte u Egiptu.

Takvi potezi pokazuju koliko se trgovci trenutno prilagođavaju promjenama u rutama kojima nafta iz zemalja Zaljeva stiže do globalnih kupaca.

Saudijska Arabija povećala izvoz preko Zaljeva

Dok je naftovod Istok–Zapad bio van funkcije, Saudi Aramco povećao je isporuke sirove nafte preko terminala u Perzijskom zaljevu.

Reuters je ranije izvijestio da je Saudi Aramco tokom vikenda ukrcao oko 14 miliona barela sirove nafte na sedam velikih tankera u Ras Tanuri.

To pokazuje da Saudijska Arabija pokušava održati izvoz uprkos poremećajima na alternativnim izvoznim pravcima.

Istovremeno, kompanije i trgovci koriste sve veći broj transfera nafte s broda na brod kako bi zaobišli probleme s tradicionalnim rutama.

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Šta ponovno pokretanje znači za tržište

Povratak naftovoda Istok–Zapad u funkciju mogao bi ublažiti pritisak na globalno tržište nafte jer Saudijska Arabija ponovo dobija mogućnost da veći dio proizvodnje usmjerava prema Crvenom moru.

Brže povećanje protoka kroz naftovod moglo bi dodatno smanjiti potrebu za skupljim alternativnim logističkim rješenjima, dok bi sporiji povratak na puni kapacitet značio da će trgovci i dalje morati koristiti druge izvozne pravce.

Za sada je ključno pitanje koliko brzo Saudi Aramco može povećati protok s početnog, smanjenog nivoa prema kapacitetu od oko četiri miliona barela dnevno.

Ponovno pokretanje naftovoda dolazi u trenutku kada su globalna tržišta posebno osjetljiva na svaki znak povećanja ili smanjenja ponude. Brent je u utorak pao na najniži nivo od 8. septembra, dok su tržišta istovremeno pratila i razvoj situacije oko Hormuškog moreuza.

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