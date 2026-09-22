Najbogatija žena Amerike: Kako je Alice Walton stigla do 118 milijardi dolara

Bogatstvo Alice Walton poraslo je za 12 milijardi dolara u godinu dana, čime je dodatno povećala prednost nad drugom najbogatijom Amerikankom Juliom Koch.

Bogatstvo rađa bogatstvo. To najbolje potvrđuje priča Alice Walton, koja je ponovo najbogatija žena u Sjedinjenim Američkim Državama prema godišnjoj Forbes 400 listi – četvrtu godinu zaredom i 11. put u posljednjih 12 godina.

Jedina kćerka osnivača Walmarta Sama Waltona, koji je preminuo 1992. godine, danas vrijedi 118 milijardi dolara. Njeno bogatstvo u posljednjih godinu dana povećalo se za 12 milijardi dolara, prvenstveno zahvaljujući rastu cijene dionica Walmarta od oko 10 posto.

Rast vrijednosti kompanije podržali su širenje e-trgovine i članstva, kao i razvoj usluge ultrabrze dostave.

Time je Alice Walton dodatno povećala prednost u odnosu na drugu najbogatiju Amerikanku, Juliu Koch, nasljednicu kompanije Koch, Inc. Koch je u protekloj godini povećala svoje bogatstvo za 3,4 milijarde dolara, ali sada zaostaje 33,4 milijarde dolara za Walton. Prije godinu razlika je iznosila 24,8 milijardi dolara.

Porodično bogatstvo vrijedno stotine milijardi dolara

Alice Walton ima 76 godina i trenutno je 13. najbogatija osoba u SAD-u. Ispred nje su njena braća Rob Walton, čije se bogatstvo procjenjuje na 132 milijarde dolara, i Jim Walton, sa 128 milijardi dolara.

Zajedno s dvoje nasljednika njihovog brata Johna Waltona, koji je preminuo 2005. godine, te dobrotvornim fondovima koji nose njegovo ime, porodica kontroliše oko 44 posto Walmarta.

Rob Walton se 2024. povukao iz upravnog odbora Walmarta nakon više od četiri decenije u kompaniji. Na funkciji predsjednika odbora proveo je više od 20 godina.

Jim Walton i dalje je na čelu porodične Arvest Bank Group, koja raspolaže imovinom vrijednom oko 26 milijardi dolara.

Kako je nastalo bogatstvo porodice Walton

Put Alice Walton do statusa najbogatije žene u Americi počeo je mnogo prije nego što je postala poznata po kolekcionarstvu umjetnina i filantropiji.

Godine 1953. Sam Walton, tada vlasnik prodavnice, prenio je 80 posto vlasništva nad porodičnom holding kompanijom na svoju djecu. To se dogodilo devet godina prije otvaranja prvog Walmarta.

Takav potez omogućio je porodici da izbjegne veliki budući porez na nasljedstvo, dok je vlasnički udio u kompaniji vremenom postao osnova jednog od najvećih porodičnih bogatstava u svijetu.

Neil Jamieson for Forbes

Od Walmarta do umjetnosti

Alice Walton diplomirala je poslovnu administraciju 1971. godine na Trinity University u Texasu.

Kratko je radila u Walmartu kao nabavljačica dječje odjeće, ali je kasnije napustila maloprodaju i fokus usmjerila na umjetnost i kolekcionarstvo.

Deset godina bila je predsjednica Crystal Bridges Museum of American Art u Bentonvilleu, Arkansas, prije nego što se 2021. povukla s te funkcije.

Stalna kolekcija muzeja obuhvata američku umjetnost nastalu tokom posljednjih pet stoljeća. Među najpoznatijim djelima su „Rosie the Riveter“ Normana Rockwella, „Radiator Building—Night, New York“ Georgije O’Keeffe i portret Georgea Washingtona iz 1797. godine, čiji je autor Gilbert Stuart.

Alice Walton smatra se osnivačicom muzeja, iako je gotovo cjelokupan iznos od 1,6 milijardi dolara, koliko je koštalo njegovo otvaranje 2011. godine, došao iz fondova koji nose imena njenog pokojnog brata Johna i majke Helen Walton, koja je preminula 2007. godine.

Više od šest milijardi dolara za filantropiju

Kako je vrijednost dionica Walmarta snažno rasla u decenijama nakon smrti Sama Waltona, porodica je postepeno prodavala ili donirala dionice vrijedne desetine milijardi dolara.

Cilj je bio da porodični vlasnički udio ostane ispod 50 posto, uprkos velikim programima otkupa vlastitih dionica koje je provodio Walmart.

Alice Walton je dio svog bogatstva usmjerila i u filantropiju, koju je posebno intenzivirala tokom posljednje decenije.

Uložila je više od šest milijardi dolara u pet porodičnih dobrotvornih fondacija. Do 2024. godine one su distribuirale više od dvije milijarde dolara, prema podacima iz poreskih prijava porodičnih neprofitnih organizacija.

Preko fondacije Art Bridges, Walton je od njenog osnivanja 2016. godine potrošila više od 500 miliona dolara na kupovinu i posuđivanje djela američke umjetnosti za više od 400 muzeja širom SAD-a.

Uložila je i najmanje 250 miliona dolara u Alice L. Walton School of Medicine u Bentonvilleu. Fakultet je 2025. godine primio prvu generaciju od 48 studenata četverogodišnjeg programa medicine.

Iste godine Alice Walton i drugi članovi porodice objavili su planove za izgradnju novog STEM univerziteta na lokaciji nekadašnjeg sjedišta Walmarta u Bentonvilleu.

Prema planovima, univerzitet bi prvu generaciju studenata trebao primiti 2029. godine.

Od porodične prodavnice do 118 milijardi dolara

Priča Alice Walton pokazuje kako je vlasnički udio koji je Sam Walton prenio na svoju djecu prije više od sedam decenija prerastao u jedno od najvećih privatnih bogatstava u historiji.

Danas je glavni izvor njenog bogatstva i dalje Walmart, dok je značajan dio svog kapitala usmjerila u umjetnost, obrazovanje i filantropiju.

Sa 118 milijardi dolara, Alice Walton ostaje najbogatija žena u SAD-u, dok porodično bogatstvo Waltonovih i dalje počiva na kompaniji koju je njihov otac pokrenuo prije više od šest decenija.

Andrea Murphy, Forbes

Inside The $118 Billion Fortune Of America’s Richest Woman

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