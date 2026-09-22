Saobraćaj kroz Hormuški moreuz pao na svega dva broda

Broj teretnih brodova koji su u ponedjeljak prošli kroz Hormuški moreuz pao je na dva, sa 10 dan ranije, pokazuju preliminarni podaci o pomorskom saobraćaju objavljeni u utorak.

Podaci ne uključuju eventualne brodove koji su prošli kroz moreuz sa isključenim transponderima Automatskog identifikacionog sistema (AIS), kako bi izbjegli otkrivanje.

Supramax brod za rasuti teret pod zastavom Paname, natovaren mineralima, i teretni brod pod zastavom Liberije ušli su u plovni put nepoznatom rutom, pokazuju podaci kompanije Kpler, navodi Reuters.

Prije početka sukoba sa Iranom 28. februara, kroz moreuz je u prosjeku prolazilo oko 125 velikih komercijalnih brodova dnevno, uključujući tankere, brodove za prevoz gasa, brodove za rasuti teret i kontejnerske brodove. Kroz taj pravac prolazi oko 20 odsto svjetskog dnevnog snabdijevanja sirovom naftom i tečnim prirodnim gasom.

Odvojeni incidenti

U međuvremenu, tanker za prevoz sirove nafte i brod za prevoz tečnog naftnog gasa napadnuti su u odvojenim incidentima dok su prolazili kroz Hormuški moreuz, saopštila je u utorak kompanija za pomorske obavještajne podatke i praćenje Marisks Intelligence.

Tanker za sirovu naftu LR Stephanie, koji plovi pod zastavom Ostrva Man, pogođen je u ponedjeljak neidentifikovanim projektilom dok je ulazio u plovni put, pri čemu su dva člana posade lakše povrijeđena, navodi Marisks u izvještaju. Brodom upravlja Universal Tanker Corp, pokazuju podaci LSEG-a.

Kompanija nije odmah odgovorila na Rojtersov zahtjev za komentar poslat mejlom.

U nedjelju je tanker za tečni naftni gas Al Maryah, koji plovi pod zastavom Liberije, pogođen dok je izlazio iz moreuza, dodaje se u izvještaju. Brodom upravlja Abu Dhabi National Oil Company.

„Ne komentarišemo konkretna operativna pitanja, uključujući planiranje putovanja ili kretanje brodova“, saopštila je služba za medije kompanije ADNOC Logistics and Services u odgovoru na Rojtersov zahtjev za komentar poslat mejlom.

Moreuz Bab el-Mandeb

Oba broda uspjela su da nastave plovidbu bez pomoći tegljača, navodi se u izvještaju.

„Odgovornost za oba incidenta još nije potvrđena, a nijedan od brodova nije identifikovan na javno objavljenim listama ‘neusklađenih’ plovila iranske Uprave za Persijski zaliv i moreuze (PGSA)“, saopštio je Marisks.

Kroz moreuz Bab el-Mandeb, na južnom kraju Crvenog mora, u ponedjeljak je prošlo 26 brodova, isto koliko i dan ranije.