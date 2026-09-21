Aviokompanije ukidaju jeftinije letove zbog novog rasta cijena avionskog goriva

Aviokompanije ove godine smanjuju broj letova kao odgovor na visoke cijene goriva.

Čelnici kompanija United Airlines, American Airlines i Southwest Airlines izjavili su u srijedu, tokom konferencije za investitore, da očekuju da će u posljednjim mjesecima ove godine iz svojih redova letenja ukloniti jeftinije i manje profitabilne linije.

„Ako cijena goriva duže vrijeme ostane visoka, mislim da je prirodna reakcija da smanjite dio kapaciteta“, rekao je Tom Doxey, finansijski direktor Southwest Airlinesa.

Aviokompanije su već smanjile broj letova u svojim ljetnim redovima letenja i povećale naknade za prtljag kao odgovor na rast troškova goriva.

Michael Leskinen, finansijski direktor United Airlinesa, rekao je u srijedu da aviokompanije zasad ne vide znakove slabljenja potražnje, čak ni uz više cijene karata i dodatne naknade.

Cijene avionskih karata u junu, julu i augustu bile su oko 25 posto više nego u istom periodu prošle godine, prema podacima indeksa potrošačkih cijena, jedne od ključnih vladinih mjera inflacije.

United, American i Southwest nisu naveli koje će konkretne linije biti ukinute kasnije ove godine. Međutim, stručnjaci očekuju da će među prvima biti pogođeni jeftiniji i manje popularni letovi.

„Postoje određene linije koje su bile na granici profitabilnosti, ali postaju neprofitabilne kada cijena goriva poraste ovoliko“, rekao je Leskinen.

Sve manje jeftinih opcija za putnike

Riječ je uglavnom o letovima koje biraju putnici koji traže najpovoljnije karte, a ne poslovni putnici, rekao je Zach Griff, autor biltena o avioindustriji From the Tray Table.

To su najčešće manje frekventne linije u terminima kada je potražnja slabija, poput utorka ili subote, kao i vrlo kasni večernji ili rani jutarnji letovi.

Dodatni pritisak na cijene avionskih karata ove godine predstavlja odlazak niskotarifnog prijevoznika Spirit Airlinesa, koji je u maju obustavio poslovanje nakon prvog velikog rasta cijena goriva.

Istovremeno, drugi niskotarifni prijevoznici, među kojima je Frontier Airlines, pokušavaju privući putnike skupljim, odnosno premium uslugama.

To znači da putnicima s ograničenim budžetom na raspolaganju ostaje sve manje mogućnosti, rekao je Griff.

„Ovo je zaista izazovno okruženje za putnike s manjim budžetom koji pokušavaju pronaći jeftine avionske karte“, rekao je za CNN. „Jeftine karte nestaju, a istovremeno cijene rastu.“

REUTERS/Stephane Mahe

Troškovi goriva snažno rastu

Aviokompanije su ove godine izdvojile milijarde dolara više za gorivo, dok se rat s Iranom produžava.

Četiri najveće američke aviokompanije, United, Delta, American i Southwest, zajedno su od aprila do juna platile gotovo 80 posto više za gorivo nego u istom periodu godinu ranije.

Prosječna cijena galona avionskog goriva u četvrtak je porasla na 4,56 dolara, prema podacima kompanije Argus Research. To je najviša cijena od početka maja, iako je i dalje ispod vrhunca zabilježenog u aprilu.

Međutim, cijene avionskih karata ne zavise isključivo od cijene goriva.

„Cijene avionskih karata određuju ponuda i potražnja“, rekao je izvršni direktor Delte Ed Bastian kada ga je CNBC u julu pitao zašto kompanija nije snizila cijene karata nakon što su cijene avionskog goriva pale sa ranijeg vrhunca. „Potražnja je zaista snažna.“

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