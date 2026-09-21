Saudijska Arabija će ipak dobiti američke ratne avione F-35, i to za 24,3 milijarde dolara
Sjedinjene Američke Države objavile su prošle sedmice da su odobrile prodaju 48 nevidljivih ratnih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24,3 milijarde dolara. Ovoj trgovini, izvještavaju mediji, protivio se Izrael koji na Bliskom istoku jedini ima ove avione, te nastoji održati nadmoć u naoružanju u odnosu na zemlje u okruženju.
Kako je pojasnio State Department u svom saopćenju vezano za odobrenu prodaju aviona F-35, cilj je da Saudijska Arabija unaprijedi svoje odbrambene mogućnosti, kako bi mogla odvrati trenutne i buduće prijetnje i poboljšati interoperabilnost sa američkim snagama.
“To će također pojačati operativne avione Saudijske Arabije i poboljšati njihove sposobnosti samoodbrane u zraku i zraku-zemlji”, navodi se u saopštenju.
Prodaju aviona, javlja AFP, treba odobriti američki Kongres, osim da je obavijestio Kongres, State Department nije naveo kada bi se avioni trebali isporučiti Saudijskoj Arabiji.
Do ovih aviona pokušala je doći i Turska, ali je Washington odlučio da ne prodaje avione, iako je Turska NATO članica, nakon što je ona kupila ruske sisteme protivvazdušne odbrane. F-35 za sada je od Amerike uspjelo kupiti nekoliko saveznika NATO-a i Izrael. Sve ove zabrane imaju veze sa bojazni da bi druge zemlje, Rusija ili Kina, mogle doći do informacija o tehnologiji aviona.
Osim aviona, kako je ranije objavio State Department, SAD su Rijadu od kraja prošle godine do danas, odobrila prodaju i drugih vrsta naoružanja (više od 10.000 bombi u vrijednosti od 5 milijardi dolara i 60 tenkovskih motora i prateće opreme po cijeni od 750 miliona dolara). U julu je potpisan i ugovor vrijedan 1,96 milijardi dolara za kupovini dijelova za navođenje koji mogu pretvoriti rakete u precizno oružje.