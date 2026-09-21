Saudijska Arabija će ipak dobiti američke ratne avione F-35, i to za 24,3 milijarde dolara

Sjedinjene Američke Države objavile su prošle sedmice da su odobrile prodaju 48 nevidljivih ratnih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24,3 milijarde dolara. Ovoj trgovini, izvještavaju mediji, protivio se Izrael koji na Bliskom istoku jedini ima ove avione, te nastoji održati nadmoć u naoružanju u odnosu na zemlje u okruženju.

Kako je pojasnio State Department u svom saopćenju vezano za odobrenu prodaju aviona F-35, cilj je da Saudijska Arabija unaprijedi svoje odbrambene mogućnosti, kako bi mogla odvrati trenutne i buduće prijetnje i poboljšati interoperabilnost sa američkim snagama.

“To će također pojačati operativne avione Saudijske Arabije i poboljšati njihove sposobnosti samoodbrane u zraku i zraku-zemlji”, navodi se u saopštenju.

Prodaju aviona, javlja AFP, treba odobriti američki Kongres, osim da je obavijestio Kongres, State Department nije naveo kada bi se avioni trebali isporučiti Saudijskoj Arabiji.

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Do ovih aviona pokušala je doći i Turska, ali je Washington odlučio da ne prodaje avione, iako je Turska NATO članica, nakon što je ona kupila ruske sisteme protivvazdušne odbrane. F-35 za sada je od Amerike uspjelo kupiti nekoliko saveznika NATO-a i Izrael. Sve ove zabrane imaju veze sa bojazni da bi druge zemlje, Rusija ili Kina, mogle doći do informacija o tehnologiji aviona.

Osim aviona, kako je ranije objavio State Department, SAD su Rijadu od kraja prošle godine do danas, odobrila prodaju i drugih vrsta naoružanja (više od 10.000 bombi u vrijednosti od 5 milijardi dolara i 60 tenkovskih motora i prateće opreme po cijeni od 750 miliona dolara). U julu je potpisan i ugovor vrijedan 1,96 milijardi dolara za kupovini dijelova za navođenje koji mogu pretvoriti rakete u precizno oružje.