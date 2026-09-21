Šef Škode prelazi u konkurentsku kompaniju

Dok Volkswagen Group pokušava restrukturirati poslovanje, iz njenih redova odlazi jedan od ključnih rukovodećih ljudi. Kako piše njemački Spiegel, Klaus Zellmer, šef uspješnog češkog brenda Škoda, prelazi u konkurentsku kompaniju Volvo Cars. Švedski proizvođač automobila, u vlasništvu kineske Geely grupe, u nedjelju je objavio da će Zellmer preuzeti funkciju izvršnog direktora Volvo Carsa najkasnije do oktobra 2027. godine.

Samuelsson, koji je već predstavio plan za povratak kompanije koja se bori za opstanak, trebao bi se penzionisati naredne godine.

Poslovanje Škode

Zellmer je veći dio svoje karijere proveo u proizvođaču sportskih automobila Porsche, koji je dugi niz godina dio Volkswagen grupe. Prije šest godina prešao je u matičnu kompaniju Volkswagen, a zatim, 2022. godine, u češku podružnicu Škoda. Škoda je nedavno bila jedan od najuspješnijih brendova u grupi. U 2025 isporučila je 1.043.900 vozila kupcima širom svijeta (+12,7%), što su bili najjači prodajni rezultati u posljednjih šest godina. Na tržištu Evropske unije Škoda je isporučila 836.200 vozila (+9,9%) i pozicionirala se kao treća najprodavanija marka automobila na svom osnovnom tržištu. Isporuke u Indiji su se gotovo udvostručile na 70.600 vozila (+96,1%), dok je proizvodnja Slavije i Kushaqa započela u Vijetnamu.

Volkswagen je u petak, navodi Spiegel, morao drastično sniziti svoju prognozu za tekuću fiskalnu godinu zbog višemilijardnog otpisa vrijednosti svoje podružnice Porsche, slabog poslovanja u Kini i daljnjih troškova restrukturiranja.

Proizvođač automobila sada očekuje maksimalnu operativnu maržu profita od samo jedan posto prihoda. Ranije je kompanija predviđala raspon od 4,0 do 5,5 posto. Prošle godine, operativna marža profita iznosila je 2,8 posto.

Nadzorni odbor

Kako je Forbes BiH ranije pisao,nakon što je postignut dogovor unutar Nadzornog odbora Volkswagen Group, u kojem njemački sindikat IG Metall i Radničko vijeće zauzimaju polovinu mjesta, gdje će umjesto najavljenih 100.000 otkaza, biti ukinuto oko 50.000 radnih mjesta kroz dobrovoljne odlaske, prijevremene penzije i zamrzavanje zapošljavanja, dionice Volkswagena ovog mjeseca zabilježile su rast od 6,6%. Ipak, posmatrano na polugodišnjem nivou, trend je drugačiji, od početka godine dionice na njemačkoj berzi bilježe pad od skoro 24%.

Glavni razlog za rezove leži u činjenici da VW bilježi drastičan pad profitabilnosti, uprkos tome što kompanija i dalje ostvaruje visoke ukupne prihode.



Dok je u prvom polugodištu Volkswagen ostvario prihod od 158,1 milijardu eura, operativna marža pala je na svega 3,8%.

Nadzorni odbor njemačke kompanije ima u planu da podigne profit po prodanom automobilu sa 3,8 %, koliko je iznosio u prvih šest mjeseci ove godine, na devet posto.