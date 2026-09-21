Na pomolu nova akvizicija u bh. građevinskom sektoru

U građevinskom sektoru na pomolu je nova akvizicija. Prema posljednjim informacijama sa Sarajevske berze, Dobojputevi d.d. Doboj-Jug ciljaju na preuzimanje većinskog paketa dionica ŽGP-a Zenica, čime bi kompanija proširila poslovanje u sektoru niskogradnje i građevinarstva. O kupovini će se odlučivati na redovnoj skupštini Dobojputeva koja je zakazana za 16. oktobar ove godine. Koliko će iznositi cijena dionice kao i većinski paket, nije objavljeno, ali je jasno da će transakcijom doći do ukrupnjavanja privatnog kapitala u domaćem građevinskom sektoru, posebno u niskogradnji i putnoj infrastrukturi.

JATA Group iz Srebrenika trenutno drži 68,13 posto dionica ŽGP-a, dok je drugi najveći dioničar Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 29,16 posto. Ostalih 10 posto dioničara su fizička lica. Ukoliko transakcija bude realizovana, Dobojputevi bi preuzeli kontrolni paket zeničke kompanije koja posluje u građevinskom sektoru, dok bi gotovo trećina vlasništva ostala u rukama kantonalne vlade.

Prema dostupnim podacima, ŽGP je prošlu godinu završila sa oko 2,87 miliona KM prihoda i približno 1,29 miliona KM dobiti.

Većinski vlasnik Dobojputeva je Cestotehnik iz Tuzle, preduzeće za građevinarstvo i inženjering koji je 2020., postao većinski vlasnik Dobojputeva (77% dionica).

Prema podacima CompanyWalla, preduzeće Dobojputevi koje više od 70 godina posluju na izgradnji, održavanju puteva i proizvodnji asfaltnih masa, 2025.godine ostvarilo je prihode od 24.2 miliona KM, godinu ranije 23,8 miliona, a 2023. godine 19,4 miliona KM. Neto dobit firme prošle godine je iznosila oko 930 hiljada KM, dok je 2024.godine neto dobit premašila dva miliona KM. Kompanija je prema istim podacima između 2024. i 2025. stalna sredstva povećala za oko 7,5 miliona KM, te su ona sa 10,5 miliona u 2023., povećana na 18 miliona KM u 2025. godini.