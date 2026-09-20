Francuska nogometna zvijezda Mbappé zadaje još jedan udarac Nikeu

Francuska nogometna zvijezda Kylian Mbappé potpisao je sponzorski ugovor sa sportskim brendom On, nakon što je istekao njegov gotovo dvadesetogodišnji ugovor s Nikeom. Foto, Jose Breton, Pics Action, NurPhoto, Getty Images

Švicarska kompanija objavila je u petak da će Mbappé postati globalni ambasador brenda On i da će direktno sarađivati s njihovim timovima za razvoj proizvoda na obući i odjeći. Ovaj potez predstavlja značajan ulazak kompanije na tržište nogometne opreme, kojim već dugo dominiraju Adidas i Nike.

Mbappé, koji je sa samo 27 godina najbolji strijelac u historiji Svjetskog prvenstva, svoju „vrhunsku perspektivu“ koristit će u razvoju i testiranju budućih nogometnih proizvoda. Među njima je i Onova tehnologija Lightspray, koja omogućava izradu obuće uz pomoć robota.

Trajanje ugovora nije objavljeno, ali je glasnogovornik kompanije On za CNN rekao da finansijski dio sporazuma uključuje novčanu naknadu, kao i vlasnički udio.

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kompanija On osnovana je 2010. godine, a širu popularnost stekla je nakon što je švicarska teniska zvijezda Roger Federer 2019. godine postao njen investitor. Brend je u početku bio poznat prvenstveno po obući za trčanje i maratonske utrke, a kasnije je proširio ponudu na obuću za trening i tenis.

Kompanija također sarađuje s američkim teniserom Benom Sheltonom, koji je bio finalist ovogodišnjeg US Opena.

Dovođenje Mbappéa, koji trenutno igra u napadu za Real Madrid, pokazuje da On želi dodatno proširiti svoje prisustvo na tržištu kojim dominiraju mnogo veći konkurenti.

Tokom nedavnog Svjetskog prvenstva, Adidas je opremao reprezentacije Španije i Argentine, koje su stigle do finala, a njemačka kompanija bila je zadužena i za proizvodnju službenih lopti za turnir. Adidas je nedavno objavio rekordne prihode, kojima je značajno doprinijela prodaja nogometnih dresova tokom jednomjesečnog takmičenja.

Nike se, s druge strane, suočava s nizom problema. Dionice kompanije nalaze se blizu najnižeg nivoa u posljednjih 12 godina, dok izvršni direktor Elliott Hill pokušava riješiti probleme među kojima je i gubitak dijela kupaca koji se okreću popularnijim i brže rastućim brendovima poput Ona.

On želi dodatno promijeniti tržište nogometne opreme, poručivši u saopćenju za javnost da kompanija želi „donijeti novu energiju kulturi koja ga okružuje“.

U sklopu tog plana, On je angažovao i Thierryja Henryja, još jednu francusku nogometnu legendu, koji će obavljati funkciju novog direktora za nogomet.

Kompanija je također proširila saradnju sa Sydney Schertenleib, švicarskom nogometašicom koja nastupa za žensku ekipu Barcelone.

Please enable JavaScript

