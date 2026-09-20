Pentagon izvijestio Kongres da je rat s Iranom koštao 45,1 milijardu dolara

Američki rat s Iranom koštao je 45,1 milijardu dolara, saopćio je Pentagon Kongresu u petak, prema navodima dvaju izvora upoznatih s tim pitanjem.

Ministarstvo odbrane saopćilo je zakonodavcima da su troškovi rata do 3. septembra iznosili 43,6 milijardi dolara, uz dodatnih 1,5 milijardi dolara za gorivo, naveli su izvori.

Međutim, ova procjena ne predstavlja potpunu sliku ukupnih troškova rata.

U nju nisu uključeni troškovi popravke oštećenih vojnih baza i objekata, a Pentagon Kongresu također nije dostavio detaljnu analizu neizravnih troškova vojnih operacija, što su zakonodavci ranije tražili, rekao je jedan od izvora.

Procjena Pentagona od 45,1 milijardu dolara veća je od 38 milijardi dolara, koliko je Kongresni ured za budžet, CBO, ranije procijenio da će rat koštati Sjedinjene Američke Države do 1. augusta.

REUTERS/Joshua Roberts

Nova procjena dolazi nakon što je Pentagon u julu procijenio da su troškovi rata iznosili 37,5 milijardi dolara.

Procjena Kongresnog ureda za budžet također nije uključivala troškove popravke američkih objekata oštećenih tokom rata. Veći dio troškova odnosio se na nabavku i upotrebu streljiva, saopćio je ured.

CBO procjenjuje da će rat, nakon 1. augusta, Sjedinjene Američke Države nastaviti koštati između 2 i 3 milijarde dolara mjesečno, dok bi troškovi mogli biti znatno veći tokom perioda intenziviranja borbi.

Ured je također upozorio Kongres da bi rat mogao doprinijeti rastu inflacije u prvom tromjesečju 2027. godine, dodatno povećavajući troškove u periodu kada su Amerikanci sve više zabrinuti zbog stanja ekonomije.

Please enable JavaScript

