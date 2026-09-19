Italijan je napravio najuži automobil na svijetu i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda

Italijanski automehaničar stvorio je ono što je Guinnessova knjiga rekorda prepoznala kao “najuži automobil na svijetu”. Ovo ultra tanko vozilo izgleda kao da je imalo bliski susret s ogromnom presom.

Andrea Marrazzi je uzeo Fiat Pandu prve generacije – koja je već prilično uzak automobil sa 3,35 metara dužine i 1,45 metara širine – i smanjio njenu širinu na samo oko 47,8 centimetara .

Panda per Uno (“Panda za jednog”) je toliko uzak da je, kada Maraci drži Guinnessov certifikat direktno iznad krova, papir širi od jarkoplavog automobila .

Ova modificirana verzija Fiat Pande s jednim sjedištem možda je komično uska, ali se njome može sasvim normalno upravljati. Parkiranje u uskim prostorima je ostvarenje sna.

Praktičan, jednostavan i bez suvišnih detalja, Fiat Panda je postao jedan od ikoničnih simbola italijanske kulture. Gradski automobil je prvi put predstavljen 1980. godine kao troja vrata hatchback, a dizajnirali su ga Giorgetto Giugiaro i Aldo Mantovani iz italijanske dizajnerske i inženjerske kompanije Italdesign.

Fiat je proizvodio prvi model do 2003. godine, kada je predstavio drugu generaciju sa pet vrata.

Otpad porodičnog automobila

Fotografija: Guinnessova knjiga rekorda

Maraći redovno učestvuje u događaju Panda a Pandina. To je veliko godišnje okupljanje ljubitelja Pande kako bi proslavili ovaj mali, kockasti italijanski automobil.

Okupljanje se održava u Pandinu, mirnom historijskom gradu oko 35 kilometara istočno od Milana . Ovogodišnji događaj održan je tokom vikenda u junu, a Maraci je tamo ponosno predstavio svoju kreaciju.

Ovaj automehaničar je vidio veliki broj Fiat Panda kako prolaze kroz porodični autootpad Autodemoli c ione Mara c i u Banjolama Cremasko. Kada je model iz 1993. stigao tamo prije dvije godine, bacio se na posao i počeo ga transformirati u Pando per Uno, automobil koji će postaviti svjetski rekord.

Skinuo je vrata i bočne panele, izrezao središnji dio karoserije i ponovo ga zavario. Zatim je izradio prilagođene dijelove karoserije i prozore za haubu, krov i zadnja vrata.

Usko, da – brzo, ne baš

Čak je smanjio i upravljački mehanizam – koji sada praktično izgleda kao da pripada igrački automobilu. Prema podacima Guinnessa, 90% Pande po Unu sastoji se od dijelova originalnog automobila koji je poslužio kao osnova .

Maracijeva Panda per Uno bit će uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda 2027. godine , što smatra velikom čašću. Kaže da već čeka nove rekorde koje će oboriti.

Naravno, titula najužeg automobila na svijetu ima svoje kompromise. Možda ćete moći parkirati ovu malu, jednostavnu mašinu gotovo bilo gdje, ali nećete je htjeti izvoditi na autoput . Njegova maksimalna brzina je prilično skromnih 15 km/h .

Leslie Katz, saradnica Forbesa

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