Deset najbogatijih žena u Americi 2026.

Kada je AI kompanija Anthropic u maju prikupila 65 milijardi dolara uz procjenu vrijednosti kompanije od 965 milijardi dolara, ogromna investiciona runda preko noći je značajno povećala bogatstvo 39-godišnje predsjednice kompanije Daniele Amodei, kao i njenih šest suosnivača.

Toliko da se Amodei sada nalazi među 400 najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama. Na Forbes 400 listu ušla je prvi put upravo u godini u kojoj je bilo najteže do sada izboriti mjesto na listi: minimalno bogatstvo potrebno za ulazak poraslo je na rekordnih 4,4 milijarde dolara.

Sa procijenjenim bogatstvom od 15,5 milijardi dolara, Amodei je, zajedno s petoro od svojih šest suosnivača – šesti je državljanin Kanade – zauzela 75. mjesto među najbogatijim Amerikancima.

Ujedno je i najbogatija žena koja je ove godine prvi put ušla na Forbes 400, kao dio malog, ali postepeno rastućeg broja žena čije je bogatstvo dovoljno veliko da ih svrstava među 400 najimućnijih Amerikanaca.

Amodei, međutim, nije jedina žena koja se ove godine prvi put našla na listi. Pridružile su joj se još tri.

Catherine Commisso, čije se bogatstvo procjenjuje na 5,2 milijarde dolara, naslijedila je privatnu kablovsku kompaniju Mediacom od supruga Rocca, koji je preminuo 2026. godine.

Wendy Abrams, vrijedna oko 4,7 milijardi dolara, nasljednica je kompanije za medicinsku opremu Medline, koja je izašla na berzu u decembru 2025. godine.

Jennifer Gilbert, bivša supruga osnivača Rocket Mortgagea Dana Gilberta, također ima procijenjeno bogatstvo od 4,7 milijardi dolara.

Njih četiri dio su grupe od 62 žene na ovogodišnjoj Forbes 400 listi. To je isti broj kao i prošle godine, uprkos naglom rastu minimalnog bogatstva potrebnog za ulazak.

Zajedno posjeduju procijenjeno bogatstvo od 954 milijarde dolara, u odnosu na 872 milijarde dolara godinu ranije.

Od žena koje su se i ove godine našle na listi, njih 70 posto bogatije je nego prije godinu dana.

Alice Walton, Daniela Amodei, Lynsi Snyder, Illustration: Neil Jamieson for Forbes

Alice Walton četvrtu godinu zaredom najbogatija Amerikanka

Nijedna žena u SAD-u nije bogatija od Alice Walton, koja četvrtu godinu zaredom nosi titulu najbogatije Amerikanke. Na vrhu liste bila je tokom 11 od posljednjih 12 godina.

Walton je 13. najbogatija osoba u SAD-u, s procijenjenim bogatstvom od 118 milijardi dolara – 12 milijardi više nego godinu ranije i oko 33 milijarde više od Julie Koch, druge najbogatije žene u zemlji.

Najveći dio bogatstva Alice Walton potiče od njenog udjela u Walmartu, maloprodajnom gigantu koji je njen otac Sam Walton, preminuo 1992. godine, osnovao s partnerima 1962.

Walton je tokom 1970-ih kratko radila u Walmartu, ali se posljednjih godina uglavnom posvetila filantropiji.

Bila je ključna pokretačka snaga muzeja umjetnosti Crystal Bridges u Bentonvilleu u Arkansasu, rodnom gradu porodice Walton.

U julu prošle godine prva generacija od 48 studenata četverogodišnjeg programa medicine počela je nastavu na Alice L. Walton School of Medicine u Bentonvilleu.

U maju ove godine Alice Walton i ostali članovi porodice najavili su i izgradnju novog univerziteta usmjerenog na nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku – STEM – na lokaciji nekadašnjeg sjedišta Walmarta u gradu. Otvaranje univerziteta planirano je za 2029. godinu.

Poput Walton i Koch, većina žena na Forbes 400 listi – gotovo 80 posto – bogatstvo je naslijedila.

Samo 13 od 62 najbogatije žene u SAD-u same su izgradile svoje bogatstvo, u poređenju s oko 80 posto muškaraca na listi.

Najbogatija Amerikanka koja je sama stekla svoje bogatstvo i dalje je Diane Hendricks, suosnivačica distributera građevinskog materijala ABC Supply.

Njeno bogatstvo procjenjuje se na 23,6 milijardi dolara, što je stavlja na 48. mjesto ukupne liste.

Među drugim poznatim ženama koje su same stekle svoje bogatstvo su Peggy Cherng, suosnivačica Panda Expressa, s 8,3 milijarde dolara; Marian Ilitch, suosnivačica lanca picerija Little Caesars, sa 7,6 milijardi; te Jayshree Ullal, predsjednica i izvršna direktorica kompanije za računarske mreže Arista Networks, s 7,2 milijarde dolara.

Bogatstvo dolazi iz 17 različitih industrija

Bogatstvo 62 žene s Forbes 400 liste potiče iz 17 različitih industrija, od energetike i finansija do proizvodnje i sporta.

Najzastupljeniji je sektor hrane i pića, iz kojeg dolazi bogatstvo 14 žena.

Među njima je Elisabeth DeLuca, vrijedna 10,2 milijarde dolara, udovica suosnivača Subwaya Freda DeLuce, koji je preminuo 2015. godine.

Tu je i Lynsi Snyder, vrijedna 7,3 milijarde dolara, koja je naslijedila lanac burger restorana In-N-Out, jedan od najpoznatijih američkih lanaca brze hrane.

Lynda Resnick, čije se bogatstvo procjenjuje na 5,8 milijardi dolara, sa suprugom Stewartom osnovala je Wonderful Company, jednu od najvećih poljoprivrednih kompanija u SAD-u.

Tehnologija je drugi najzastupljeniji sektor, s deset žena na listi, dok finansije i investicije imaju šest predstavnica.

Sa 39 godina, Amodei je najmlađa žena na Forbes 400 listi.

Najstarija je 95-godišnja Annette Lerner, udovica investitora u nekretnine Teda Lernera, koji je preminuo 2023. godine.

Deset najbogatijih Amerikanki na Forbes 400 listi za 2026.

Alice Walton, 76

Procijenjeno neto bogatstvo: 118 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Walmart Julia Koch i porodica, 64

Procijenjeno neto bogatstvo: 84,6 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Koch, Inc. Jacqueline Mars, 86

Procijenjeno neto bogatstvo: 50,3 milijarde dolara

Izvor bogatstva: slatkiši i hrana za kućne ljubimce Abigail Johnson, 64

Procijenjeno neto bogatstvo: 41,6 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Fidelity Marilyn Simons i porodica, 75

Procijenjeno neto bogatstvo: 36,6 milijardi dolara

Izvor bogatstva: hedge fondovi Melinda French Gates, 62

Procijenjeno neto bogatstvo: 34,6 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Microsoft Miriam Adelson i porodica, 80

Procijenjeno neto bogatstvo: 33,5 milijardi dolara

Izvor bogatstva: kazina Elaine Marshall i porodica, 84

Procijenjeno neto bogatstvo: 32,2 milijarde dolara

Izvor bogatstva: Koch, Inc. Lyndal Stephens Greth i porodica, 51

Procijenjeno neto bogatstvo: 30 milijardi dolara

Izvor bogatstva: nafta i gas MacKenzie Scott, 56

Procijenjeno neto bogatstvo: 27,9 milijardi dolara

Izvor bogatstva: Amazon

Andrea Murphy, Forbes

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