Dva dana za ideje koje oblikuju budućnost: Objavljen program Impact SEE’26

Ryan Reynolds, dr. Anna Lembke, Ilian Mihov, David Popovici i gotovo 200 drugih govornika 29. i 30. septembra 2026. stižu u Bukurešt. U programu će učestvovati i najviši predstavnici kompanija kao što su Mastercard, McLaren Racing i Banca Transilvania. Novoobjavljeni program konferencije Impact SEE’26 donosi razgovore o odlukama koje oblikuju novo poglavlje poslovanja i razvoja regije: kako organizacije osvajaju kupce, primjenjuju vještačku inteligenciju te povezuju talente, kapital i partnere potrebne za rast.

Treće izdanje konferencije Impact SEE’26, pod pokroviteljstvom kompanije Mastercard, u Bukureštu će okupiti više od 2.500 učesnika na lokacijama Romexpo Exhibition Center i Face Convention Center. Ovogodišnji program donosi osam tematskih cjelina, uključujući dvije nove: Investicije i startupi te Kultura. Na tri glavne pozornice i u Impact Bookstoreu, ovaj događaj povezuje međunarodnu stručnost s iskustvom ljudi koji grade poslovni ambijent i institucije jugoistočne Evrope.



„Ako želite razumjeti šta slijedi, morate gledati izvan vlastite struke. Tehnologija pomjera granice mogućeg. Kultura mijenja ono što ljudi žele, a kapital oblikuje ono što se gradi. Prednost proizlazi iz razumijevanja kako su te promjene međusobno povezane”, kaže Krystian Wolak, osnivač i glavni izvršni direktor Impacta. „Na Impact SEE-u možete testirati svoje ideje s ljudima iz drugih sektora i tržišta, istražiti nove smjerove i upoznati potencijalne partnere iz cijele regije. Ako nam posvetite dva dana svog vremena, pobrinut ćemo se da ih iskoristite na najbolji način. Naša je ambicija jednostavna: dva dana u Bukureštu čija će vrijednost ostaviti dugotrajan trag.”

Ekonomija pažnje

Za holivudsku zvijezdu i poduzetnika Ryana Reynoldsa kreativnost je postala poslovna vrijednost. Njegov rad kroz kompanije Maximum Effort, Aviation Gin i Mint Mobile pokazuje kako prepoznatljiv glas može pomoći brendu da privuče pažnju, osvoji kupce i nova tržišta. Tokom svog prvog zvaničnog nastupa u Rumuniji, drugog dana konferencije Impact SEE, svoje iskustvo prenijet će kroz razgovor o poduzetništvu.

Odnos brenda i poslovanja bit će tema razgovora i s Louise McEwen, glavnom direktoricom marketinga McLaren Racinga, koji će moderirati Sergiu Mircea, izvršni direktor marketinga i komunikacija i korisničkog iskustva u Banca Transilvania. Njeno učešće dio je Mastercardovog partnerstva s McLaren Mastercard Formula 1 timom.

Foto: Impact Bucharest'25

Borba za pažnju ima posljedice koje nadilaze komercijalni uspjeh. Dr. Anna Lembke, psihijatrica sa Stanforda i autorica knjige Dopamine Nation, otvorit će prvi dan uvodnim izlaganjem, nakon čega će se pridružiti Ömeru Tetiku, generalnom direktoru Banca Transilvania, i Cosminu Vladimirescuu, generalnom direktoru Mastercarda za Rumuniju i Hrvatsku, u razgovoru ‘Ekonomija dopamina: liderstvo, tehnologija i borba za ljudsku pažnju’. Njihov razgovor povezuje nauku o ponašanju s odlukama koje kompanije donose o tehnologiji, odnosima s korisnicima i liderstvu.

Nova priča o rastu jugoistočne Evrope

Odakle će doći novi talas rasta u regiji i šta će kompanijama biti potrebno da u njemu učestvuju? Ekonomista i bivši dekan INSEAD-a Ilian Mihov analizirat će sile koje će oblikovati konkurentnost u narednoj deceniji, nakon čega će se pridružiti Bartoszu Ciołkowskom, generalnom direktoru Mastercarda za jugoistočnu Evropu i Erdemu İnanu, generalnom direktoru Trendyol Group u razgovoru ‘Nova pravila konkurentnosti: talenti, tehnologija i kapital’.



Ekonomski program bavit će se i pitanjem kako javne politike mogu potaknuti ulaganja, ojačati konkurentnost i stvoriti uvjete za dugoročan rast. Rumunski ministar finansija Alexandru Nazare govorit će o tome kako se privredne ambicije pretvaraju u prosperitet.

O novim pokretačima evropskog rasta razgovarat će Ambrozie-Irineu Darău, rumunski ministar ekonomije, digitalizacije, poduzetništva i turizma. U raspravi će učestvovati i Michał Baranowski, državni podsekretar u poljskom Ministarstvu privrednog razvoja i tehnologije.

U zasebnom izlaganju, Victor Negrescu, potpredsjednik Evropskog parlamenta, osvrnut će se na perspektive rasta jugoistočne Evrope u globalnoj ekonomiji sve izraženijih podjela.

Govornici iz Bosne i Hercegovine i regije

Emir Kurtić, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine učestvovat će u posebnom programskom segmentu posvećenom centralnom bankarstvu, ekonomskoj konvergenciji i stabilnosti, u kojem će govoriti i guvernerka Narodne banke Moldavije Anca Dragu te zamjenik ministra finansija Albanije Endrit Yzeiraj.

O promjenama u odnosu između brendova i potrošača govorit će Nataša Pavlović, Senior Marketing ekspert sa multi-market iskustvom u Sport Vision Group. Marko Carević, izvršni direktor kompanije Ananas E-Commerce, podijelit će iskustvo u izgradnji regionalne platforme za e-trgovinu na panelu posvećenom novoj potrošačkoj jednačini – vrijednosti, praktičnosti i iskustvu. U razgovoru će učestvovati i Aleksandar Manev, CEO Croatia osiguranja, Ben Herut, šef kabineta u Chargeflowu, te Cristian Pelivan, izvršni direktor ARMO-a. Panel će moderirati Emina Pazalja, zamjenica glavne i odgovorne urednice Bloomberg Adria televizije.

Maja Čengić Miralem, urednica i producentica BHT1, moderirat će panel ‘Kulturna baština kao pokretač transformacije’ u kojem učestvuju Marina Coanda BunDac iz BONTE Foundation, Gorana Barišić Bačelić iz Fortress of Culture Šibenik, Michał Przeperski iz Muzeum Historii Polski i Instytut Historii PAN te Marcin Kostaszuk iz Grada Poznanja.

Razgovor o novim pravilima konkurentnosti, u kojem učestvuju Ilijan Mihov, Bartosz Ciołkowski i Erdem İnan, moderirat će Jelisaveta Lazarević, direktorica sadržaja u Bloomberg Adria. Ivana Bulatović iz Ministarstva turizma Crne Gore govorit će o odgovornom putovanju i njegovim konkretnim efektima na destinacije.

Foto: Impact Bucharest'25

Primjena vještačke inteligencije u praksi

Kako vještačka inteligencija ulazi u svakodnevno poslovanje, kompanije moraju odlučiti gdje je primijeniti, koliko joj odgovornosti povjeriti i kako procjenjivati rezultate. Programska cjelina Vještačka inteligencija i kibernetička sigurnost prati ta pitanja kroz radno okruženje, odnos s korisnicima i sisteme koji podržavaju oboje.

Kelly Devine, predsjednica Mastercard Europe, u svom će uvodnom izlaganju publici postaviti temeljno pitanje ‘koji problem rješavamo?’. Odgovor na to je polazište za širi razgovor o područjima u kojima tehnologija može donijeti stvarnu promjenu.

Itai Green, osnivač i glavni izvršni direktor Innovate Israela, govorit će o primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Andi-Lucian Cristea, poslanik u Evropskom parlamentu, Stefan Andonovski, ministar digitalne transformacije Sjeverne Makedonije, Nedim Baytorun iz Vodafonea i Marek Cynowski, direktor za istočnu Evropu u kompaniji Adobe, analizirat će sposobnost Evrope da razvija i širi primjenu vještačke inteligencije. U programu će učestvovati i Diella, albanska državna ministrica za vještačku inteligenciju.

Ta pitanja postaju konkretna u bankarstvu. Tsvetanka Mintcheva, glavna izvršna direktorica i predsjednica Upravnog odbora UniCredit Bulbank, i Dana Dima, izvršna potpredsjednica za maloprodaju i privatno bankarstvo u BCR-u, analizirat će ulogu vještačke inteligencije u smanjenju troškova i izgradnji odnosa. U području digitalne trgovine Brice van de Walle, izvršni potpredsjednik Mastercarda za Core Payments Europe, razmotrit će šta se događa s povjerenjem kada mašina obavlja kupovinu u nečije ime.

Kako sve više poslovnih odluka ovisi o tehnologiji, sigurnost postaje dio istog razgovora. Richard K. LaTulip, direktor za informacijsku sigurnost na terenu u kompaniji Recorded Future, analizirat će poslovne rizike u svom keynoteu „Poslovni rizik: cijena promašaja“.

Ljudi koji pokreću rast

Za osnivače kompanija razlika između prilike i održivog poslovanja mjeri se odlukama o finansiranju, zapošljavanju i kupcima. Radu Georgescu, predsjednik Upravnog odbora SeedBlinka, učestvovat će u raspravi o investicijskom zamahu jugoistočne Evrope i nedostatku kapitala i talenata koji ga mogu ograničiti. Suosnivačica i glavna izvršna direktorica TrialHuba Maya Zlatanova prenijet će iskustvo uvođenja promjena u izrazito konzervativnoj industriji.

Olimpijski prvak u plivanju David Popovici govorit će o tome kako se potencijal pretvara u vrhunski rezultat. Pridružit će se Raluci Negulescu Balaci, izvršnoj direktorici UiPath fondacije, u razgovoru o izvrsnosti, prilikama i vještačkoj inteligenciji u razvoju nove generacije lidera, koji će moderirati Michael Atalla, direktor marketinga iz UiPatha.

Vrijednost mjesta

Izgledi regije ovise i o načinu na koji se razvijaju njeni gradovi i destinacije. Marcin Moczyróg, generalni direktor za mobilnost u centralnoj i istočnoj Evropi u Uberu, analizirat će odnos turizma, mobilnosti i zelene ekonomije, dok će se u razgovoru u kojem učestvuje Simona Constantinescu, predsjednica Federacije rumunske hotelske industrije razmatrati kako destinacije mogu graditi otpornost.

Nova programska cjelina Kultura istražuje ulogu kreativne ekonomije u razvoju regije. Predstavnici Tvrđave kulture Šibenik i Fondacije BONTE, između ostalih, razgovarat će o tome kako mjesta mogu graditi svoju budućnost na kulturnoj baštini koja ih čini prepoznatljivima.

Izvan pozornice

U Impact Bookstoreu učesnici će tokom potpisivanja knjiga moći upoznati Annu Lembke, Ninu Angelovsku Stankov, predsjednicu Makedonskog udruženja za e-trgovinu, Itaija Greena i Richarda K. LaTulipa. Organizirano umrežavanje, formati namijenjeni rukovodiocima i Evening Networking Cocktail pružit će prilike za razmjenu iskustava i istraživanje potencijalnih partnerstava.

Na prošlogodišnjem izdanju u Bukureštu dvije su kompanije potpisale sporazum o saradnji prije nego što je događaj završio. Međunarodnim kompanijama Impact SEE otvara vrata jugoistočne Evrope kroz povezivanje s ljudima koji oblikuju njena tržišta. Kompanijama iz regije omogućava pristup investitorima, potencijalnim partnerima i iskustvu izvan njihovih postojećih mreža.

Učesnici mogu planirati umrežavanje i prije dolaska koristeći objavljenu listu potvrđenih kompanija kako bi identificirali organizacije s tržišta i iz sektora do kojih žele doći.

Istražite cijeli program i rezervišite svoju ulaznicu na impactsee.com.