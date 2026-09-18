U kojoj evropskoj zemlji penzioneri najduže primaju penziju

Starosna granica za penzionisanje raste širom Evrope kako ljudi žive duže, ali postoje značajne razlike među zemljama.

Očekivane godine nakon penzionisanja uveliko variraju širom Evrope. Euronews Business detaljnije analizira trenutne starosne granice za penzionisanje i koliko dugo Evropljani mogu očekivati ​​da će primati svoju penziju.

Prema podacima OECD-a, od 2024. godine, starosna granica za penzionisanje u EU iznosi 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene.

Budući da ljudi stiču pravo na penziju kada dostignu starosnu dob za penzionisanje, Euronews Business je koristio očekivani životni vijek u starosnoj dobi za penzionisanje u svakoj zemlji.

Mogu očekivati ​​da će primati penziju za taj broj godina ako ispunjavaju i druge uslove, kao što je potreban broj godina radnog staža. Naravno, neki penzioneri nastavljaju da rade i nakon što dostignu starosnu dob za penzionisanje.

Za muškarce 18,4 godine, 21,8 godina za žene

Očekuje se da će muškarci u EU živjeti u prosjeku 18,4 godine nakon penzionisanja, u poređenju sa 21,8 godina za žene. Ove brojke se zasnivaju na očekivanom životnom vijeku u njihovoj dobi za penzionisanje, prema podacima Eurostata i OECD-a iz 2024. godine.

Za muškarce, očekivani broj godina primanja penzije kreće se od 14,7 godina u Bugarskoj i Mađarskoj do 27,3 godine u Turskoj. Unutar EU, Luksemburg ima najduži period, gdje se očekuje da muškarci primaju penziju 22 godine.

Ova razlika uglavnom proizlazi iz dva faktora: razlike u starosnoj granici za penzionisanje i očekivanom životnom vijeku.

Očekuje se da će i muški penzioneri u Grčkoj (21 godina), Francuskoj (20,7), Sloveniji (20,7), Švicarskoj (20,4) i Malti (20,2) provesti više od 20 godina u penziji.

Očekivani broj godina u penziji je također iznad prosjeka EU od 18,4 godine na Kipru (19,8), u Švedskoj (19,4), Portugalu (19,3), Belgiji (19,1), Irskoj (19), Ujedinjenom Kraljevstvu (19), Austriji (18,8) i Finskoj (18,7).

Očekivana dob za penzionisanje: muškarci – žene (korišteni su podaci OECD-a za 2024. godinu o trenutnoj dobi za penzionisanje. Podaci o očekivanom životnom vijeku u toj dobi preuzeti su iz Eurostata za svaku pojedinačnu zemlju)

Njemačka ima najmanji broj godina provedenih u penziji među velikim ekonomijama

Ovo pokazuje da se, osim u Njemačkoj, od muškaraca u drugim velikim evropskim ekonomijama očekuje da provedu više godina u penziji od prosjeka EU. U Njemačkoj je ta brojka 1,1 godinu ispod prosjeka EU, što stvara značajnu razliku u poređenju sa Francuskom, Italijom i Španijom.

Nasuprot tome, pored Bugarske i Mađarske, očekuje se da će muški penzioneri provesti najmanje godina u penziji u Latviji, Rumuniji i Litvaniji, sve ispod 16 godina.

Za žene, očekivani broj godina u penziji u EU je 21,8 godina, dok se kreće od 18,6 godina u Mađarskoj do 34,5 godina u Turskoj. U Luksemburgu je također iznad 25 godina.

Predviđa se da će žene u Sloveniji, Grčkoj, Francuskoj, Španiji, Švicarskoj, Malti, Italiji, Portugalu, Kipru i Finskoj također provesti više od 22 godine u penziji, što znači da se očekuje da će primati penziju duže od 22 godine.

Osim Mađarske, u nekoliko zemalja se od žena očekuje da provedu manje od 20 godina u penziji. To uključuje Bugarsku (18,8), Rumuniju (19,1), Holandiju (19,2), Hrvatsku (19,6), Dansku (19,7), Latviju (19,8) i Island (19,8).

Dob za penzionisanje i očekivana dob smrti

Od 2024. godine, Turska je izuzetak među 32 evropske zemlje, sa trenutnom starosnom granicom za penzionisanje od 52 godine za muškarce i 49 godina za žene.

Osim u Turskoj, starosna granica za penzionisanje kreće se od 62 do 67 godina za muškarce i od 60 do 67 godina za žene u svim ostalim zemljama na listi.

Starosna granica za penzionisanje u EU je 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene. Očekuje se da će muškarci živjeti do 83,1 godine, u poređenju sa 85,8 godina za žene.

Razlika između muškaraca i žena u penziji

U prosjeku se u EU očekuje da će žene provesti 3,4 godine duže u penziji od muškaraca. Ova razlika se kreće od 1,6 godina na Islandu do 7,2 godine u Turskoj.

Razlika je također četiri godine ili više u Estoniji, Litvaniji, Latviji, Bugarskoj, Rumuniji i Poljskoj. Međutim, stope učešća radne snage u tim zemljama su relativno niže.

Drugi aspekt je razlika u penzijama između spolova. U zemljama OECD-a, žene u prosjeku primaju 23% manje penzije od muškaraca, dok u Ujedinjenom Kraljevstvu ta razlika dostiže 37%.

Međutim, prosječna efektivna dob izlaska s tržišta rada može se razlikovati od starosne granice za penzionisanje. Na primjer, u EU, starosna granica za penzionisanje za muškarce je 64,7 godina, dok je prosječna starosna granica za penzionisanje 63,8 godina. Za žene, starosna granica za penzionisanje je 62,9 godina, u poređenju sa starosnom granicom za penzionisanje od 64 godine.

Najuočljivija razlika između starosne granice za penzionisanje i starosne granice za izlazak s tržišta rada je u Turskoj. Dok muškarci mogu otići u penziju sa 52 godine, njihova prosječna starosna granica za izlazak s tržišta rada je 60,8 godina. Za žene, te brojke su 49 i 60,5 godina.

Očekivani broj godina nakon izlaska s tržišta rada u Turskoj bio bi 18,2 za muškarce i 22,6 za žene. To ukazuje na to da, iako je očekivani broj godina u penziji najveći u Turskoj, ova brojka bi bila znatno niža kada se uzme u obzir dob izlaska s tržišta rada.

Penzije su glavni izvor prihoda za starije Evropljane, a nivoi penzija se uveliko razlikuju širom Evrope, kako nominalno tako i po kupovnoj moći.