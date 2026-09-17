Posebne vize: Kako je Hrvatska pronašla rješenje za profesionalne vozače iz trećih zemalja

Kako bi se prevazišla kriza s kojom se suočavaju prevoznici iz zapadnog Balkana, nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije (Entry-Exit sistema), Hrvatska je donijela odluku o izdavanju posebnih, dugoročnih viza za profesionalne vozače zaposlene u kompanijama registrovanim u trećim zemljama.

“Prema posljednjim informacijama sa kojima Udruženje raspolaže a koje su dobijene od Ambasade Republike Hrvatske u Beogradu, od 23. septembra 2026. godine biće omogućeno podnošenje zahtjeva za dobijanje dugoročnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja a kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku”, navelo je Poslovno udruženje prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju Srbije “Međunarodni transport” (Pumed) na svom sajtu.

Ovo ne vrijedi samo za Srbiju

Kako su naveli, nakon podnošenja online zahtjeva i rezervacija termina, vozači će morati da podnesu zahtjev fizički u nadležnom viznom centru u Beogradu.



“U prvom periodu Ambasada Hrvatske će početi sa manjim brojem zahtjeva na dnevnom nivou, a do potpunog prilagođavanja elektronskog sistema broj primljenih zahtjeva će se povećavati. Također, Ambasada Hrvatske u Srbiji je informisala Udruženje da će u narednim danima dostaviti i dokumentaciju koja je neophodna za podnošenje zahtjeva.

Hrvatska je prva država EU koja se odlučila na ovaj korak, a da li će je slijediti i druge članice, još uvijek nema naznaka.

Kako prenosi Hina, iz hrvatskih diplomatskih izvora saznaje se da ovo ne vrijedi samo za Srbiju, već za sve države zapadnog Balkana i države svijeta čiji državljani ni inače ne trebaju vize za ulazak u Hrvatsku.

Prema sadašnjim šengenskim pravilima, vozačima iz trećih zemalja je dozvoljen boravak u šengenskoj zoni do 90 dana unutar 180 dana. Prijevoznici već uže vrijeme upozoravaju, te su izlazili i na regionalne proteste da ovaj period nije dovoljan, te da ugrožava transport robe i lance snabdijevanja.

Posljednji protest koji je bio najavljen za 14. septembar ove godine na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je, a kao razlog navedeno je kako su postignuti pomaci u razgovorima sa Kancelarijom EU u Srbiji vezano za rješenje problema zbog kojih je protest i pokrenut. Budući da je bio planiran kao regionalni i prevoznici iz BiH su odustali od protesta.

Podsjećamo, prevoznici sa Zapadnog Balkana već duže vremena traže od Evropske unije izuzeće profesionalnih vozača iz šengenskog restriktivnog pravila koje ograničava boravak na najviše 90 dana. Evropska komisija je odbila da mijenja pravila vezano za šengen, te sistemsko rješenje nikada nije postignuto.

Ono što je ostavljeno kao mogućnost je da zemlje članice pojedinačno izdaju dugoročne vize, što je sada učinila Hrvatska.

Sektor drumskog saobraćaja u BiH

„Svaki ulazak u Schengen, pa čak i onaj koji traje svega sat vremena, računa se kao cijeli dan boravka, što u praksi značajno ubrzava potrošnju dozvoljenih dana i dovodi vozače vrlo brzo u situaciju da više ne mogu obavljati međunarodni transport“, kazao je ranije za Forbes BiH Emin Efendira, izvršni direktor kompanije Mega-Trans.



Sektor drumskog saobraćaja u BiH do prošle godine činio je oko 94% ukupnog transporta roba, da bi taj procenat prema izjavi Atifa Hadžidedića, člana Konzorcijuma Logistika BiH, danas mogao iznositi oko 95%, pa čak i do 97–98% ukupnog transporta roba u i iz BiH.