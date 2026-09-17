Nakon što je isključen sa Sheeranove turneje, Macklemore najavio da će donirati svoj puni neto prihod od milion dolara za palestinski narod

Nakon što je isključen sa turneje Eda Sheerana “North American Loop” zbog izjava na sceni u znak podrške Palestini, reper i dobitnik Grammyja Macklemore najavio je kako će donirati milion dolara koje je dobio kao predgrupa za turneju. “Donirat ću cijeli svoj neto prihod za šest organizacija koje direktno podržavaju palestinski narod”, kazao je Macklemore te pozvao i milijardera i vlasnika kluba New England Patriotsa, Roberta Krafta koji je Macklemoreu početkom sedmice i uskratio nastup na stadionu Gillette u blizini Bostona, čiji je također vlasnik, da krene istim putem te udvostruči njegovu donaciju. “Bez obzira na bilo kakvo neslaganje, možda se možemo složiti oko ovoga: palestinski životi zaslužuju biti zaštićeni. Palestinski život nije manje vrijedan od bilo kojeg drugog života na ovoj zemlji”, poručio je Macklemore na svom Instagramu.

Pozvao Krafta da udvostruči iznos

U svom odgovoru na poziv, Kraft je u saopćenju naveo kako ga je kontaktirao Sheeran i tražio da obeća dva 2 miliona dolara kako bi se uskladio s njegovom donacijom za pružanje pomoći u regiji i borbu protiv ove humanitarne krize.

“Veliki dio svog života posvetio sam izgradnji mostova među ljudima. Čvrsto vjerujem da svi životi zaslužuju biti zaštićeni. Sheeran planira kontaktirati i druge vlasnike nekretnina, a naš cilj je da nastavimo saradnju na izgradnji mostova”, kazao je milijarder, ne navodeći koje organizacije ili korisnici sredstava bi bili.

Podsjećamo, Macklemore je bio predgrupa Ediju Sheeranu na njegovoj američkoj turneji, ali nakon što je tokom svog nastupa na stadionu MetLife u New Jerseyju, 4. septembra, kazao kako želi da riječi Free Palestine odjeknu glasno i jasno, kako bi ljudi od Gaze do okupirane Zapadne obale znali da nisu zaboravljeni, dovelo je do toga da su se vlasnici stadiona, među kojima je i Kraft (vlasnik stadiona New England Patriotsa), kojeg mediji opisuju i kao istaknutog pristalicu i donatora Izraela, usprotivili Macklemoreovom pojavljivanju na turneji.



Kako piše Guardian, Messina Touring Group, promotor američkog dijela Sheeranove turneje, potvrdio je u ponedjeljak Macklemoreovo uklanjanje s osam planiranih narednih koncerata.

Macklemore je dugogodišnji otvoreni zagovornik prava Palestinaca i naroda u Gazi, te je tokom svog prvog nastupa kao predgrupa na turneji između pjesama iznosio kratke komentare.



„Veliki dio razloga zašto sam uopće želio ići na ovu turneju je taj što sam mogao ustati na stadionima poput ovog i reći dvije riječi koje su mi vrlo bliske i drage srcu: slobodna Palestina“, rekao je, dodajući: „Rekao sam: slobodna Palestina! Želim da te riječi budu glasne i jasne, kako bi ljudi, sve od Gaze do okupirane Zapadne obale, znali da ih nismo zaboravili.“

Šta je govorio na koncertu

Također je odsvirao svoju protestnu himnu Hind's Hall. Tokom izvođenja ove pjesme na velikim ekranima iza Macklemorea prikazivane su fotografije i snimci razaranja u Gazi, uz isticanje palestinskih zastava i poruka solidarnosti, dok je na drugom svom nastupu na turneji u MetLifeu 5. septembra, ponovio podršku Palestini i obratio se jevrejskoj publici: „Kritika Izraela, kritika aparthejda, protivljenje genocidu ni na koji način nije kritika vas. Moja poruka je za mir, ljubav; da se prema svim ljudskim bićima postupa s dostojanstvom, poštovanjem i jednakošću“, kazao je, prenosi Guardian.



Nakon tih komentara, Izraelsko-američko vijeće je pokrenulo peticiju te zatražilo njegovo isključenje s turneje.

U saopštenju objavljenom u ponedjeljak, Kraft je rekao, prenosi La Republica, da je odluka o zabrani ulaska Macklemoreu na stadion Patriotsa donesena zbog njegovih “nedavnih postupaka” i “šire historije antisemitske retorike i slika za koje vjerujemo da su duboko uvredljive i štetne za jevrejsku zajednicu”.

Oglasio se i Sheeran

Javnosti se kasnije obratio i sam Ed Sheeran. Kako prenosi Guardian, u svojoj dužoj objavi na Instagramu pod naslovom: „Važno je da iznesem neke činjenice“, kazao je: „Zgrožen sam sukobom između Izraela i Palestine. Patnja i bol uzrokovani s obje strane su ljudska tragedija. Previše je ratova širom svijeta koji uzrokuju neizmjernu bol, a nijedan od njih ne bi trebao biti tolerisan“, kazao je dodajući: „Oduvijek sam koristio svoju platformu i muziku da okupim ljude iz svih sredina i kultura i to se nikada neće promijeniti. Odlučujem da koristim svoju slavu i platformu da budem mjesto sigurnosti i utočišta, da održim diplomatiju i da razgovori ostanu otvoreni, a ne zatvoreni.

Nisam saučesnik. Imam svoje lične stavove o ovom razornom sukobu. Samo zato što odlučujem da ne govorim javno, ne znači da ih nemam, i ne znači da me nije briga. Niti to znači da ne podržavam ciljeve na svoj, lični način. Ovu sedmicu sam proveo pokušavajući izgraditi mostove, pronaći rješenje i nažalost, nisam uspio u tome. Znam ko sam, i kao osoba i kao umjetnik, a oni koji poznaju moje srce znaju i moje vrijednosti“, napisao je Sheeran u svojim objavama.

U jednoj od njih Sheeran je kazao kako je pokušao posredovati u razgovorima između promotera, vlasnika mjesta održavanja događaja poput Krafta i aktivista s obje strane, ali da je odluka mjesta održavanja događaja i promotera bila konačna.



„Odlazak Macklemorea s turneje bila je odluka promotera, a ne moja“, rekao je. „Nikada ne bih iznevjerio fanove koji su napravili planove, niti bih napustio ekipu na turneji i ostale predgrupe i muzičare koji se oslanjaju na mene za posao i za život.“

Aaron Rowe, irski muzičar koji je također trebao biti predgrupa Sheeranu na njegovih preostalih 10 američkih koncerata, objavio je da se povlači s turneje.