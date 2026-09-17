Planirate kupovinu e-vozila? Evo kako doći do 12.000 KM bespovratnih sredstava

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je Javni poziv za dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila za ovu godinu, u ukupnom iznosu od 500.000 KM.

Vrijeme trajanja Javnog poziva, kako je navedeno, je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Pravo učešća imaju fizička i pravna lica kao i obrti i srodne djelatnosti sa prebivalištem u bh. entitetu FBiH, a prijave se podnose elektronskim putem kroz informacioni sistem Fonda.

Kada je o maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava riječ, on se kreće do maksimalnih 12.000 KM za potpuno električna vozila i do 10.000 KM za hibridna vozila, što i u slučaju EV i plug-in hibrida znači da Fond pokriva do 30 % ukupne vrijednosti vozila.

Maksimalni iznos

Poticaji su, kako je navedeno u pozivu, namijenjeni za dvije vrste pogona: Električna vozila i Plug-in hibridna vozila, a da bi vozilo ostvarilo pravo na poticaj, mora zadovoljiti stroge ekološke normativne pragove mjerene po zvaničnom WLTP testnom ciklusu. U slučaju električnih vozila, emisija Co2 mora biti 0g/km, dok s druge strane kod plug-in hibridnih vozila emisija ne smije prelaziti 50g/km.

Subvencije se odnose na isključivo nova vozila kategorije M1, odnosno putničke automobile, sa maksimalno 9 sjedišta, te N1, odnosno laka teretna vozilaza za prevoz tereta mase do pet tona.

Kada je riječ o maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava, Fond pokriva najviše do 30% ukupne vrijednosti vozila, gdje je najviši iznos za električna vozila 12.000 KM, a plug-in hibride 10.000 KM.

Odluke o subvencijama u BiH donose se na entitetskim nivoima, dok Vijeće ministara BiH ukida ili smanjuje carine na njihov uvoz. Carina na električna vozila iznosi 0%, dok je za hibridna smanjena sa 15% na 5%).

Mali procenat EV u 2025.godini

Kada je o navikama bh. vozača riječ, oni i dalje najviše kupuju utomobile s dizel i benzinskim motorima, dok su u prvoj polovini ove godine u BiH prodata 82 električna vozila.

Prema izvještaju BIHAMK-a koji je obuhvatio 12 mjeseci 2025. godine, na tržištu je bilo 74,18% dizelaša, 22,66% benzinaca, a električnih automobila 0,0729%.

Iako je ovaj procenat izuzetno mali, BiH malim koracima bilježi pomake u elektrifikaciji voznog parka. Dok je u 2024. godini bilo 763 električna vozila, u 2025. godini taj broj se popeo na 989. Daleko najmanji broj je vozila na hidrogen, 0,0001%. Vozila sa kombinacijom benzin/CNG čine 0,0198%, dok je broj vozila sa kombinacijom benzin/električni 0,4970%.