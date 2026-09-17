Najbogatijih 400 Amerikanaca doniralo svega 4,4 posto bogatstva

Još jedna godina donijela je ogroman rast bogatstva američkih ultrabogataša. Bogatstvo 400 najimućnijih Amerikanaca tokom posljednjih 12 mjeseci poraslo je čak 1,4 biliona dolara, odnosno 21 posto. Ipak, uprkos tolikom povećanju imovine, članovi liste Forbes 400 nisu proporcionalno povećali svoja izdvajanja za dobrotvorne svrhe.

Forbes je i ove godine analizirao ukupne donacije koje su članovi liste izdvojili tokom života. Analiza je pokazala da rast filantropskih davanja nije pratio povećanje njihovog bogatstva.

Ovih 400 ultrabogatih biznismena i investitora tokom života ukupno je doniralo najmanje 366 milijardi dolara, što je za 47 milijardi više nego prošle godine. Međutim, posmatrano kao udio u njihovom ukupnom bogatstvu, članovi Forbes 400 sada su manje darežljivi nego prije godinu.

Donirali su svega 4,4 posto svog bogatstva, u poređenju sa 4,6 posto 2025., i pet posto 2024. godine.

Naravno, među njima postoje velike razlike. Zbog toga Forbes svakom članu liste Forbes 400 dodjeljuje ocjenu za ukupna filantropska davanja tokom života.

Ocjena se izračunava tako što se Forbesova procjena ukupnih životnih donacija pojedinca doda njegovom neto bogatstvu u 2026. godini, a zatim se iznos donacija podijeli tim zbirom.

Ocjene se kreću od jedan do pet. Ocjena jedan znači da je osoba u dobrotvorne svrhe izdvojila manje od jedan odsto procijenjenog bogatstva, dok pet znači da je donirala najmanje 20 posto.

Gotovo 80 posto članova liste dobilo je ocjenu jedan ili dva, što znači da su donirali manje od pet posto svog bogatstva. To je najveći udio otkako je Forbes 2020., počeo da ocjenjuje filantropska davanja.

Više od 40 posto članova Forbes 400 doniralo je manje od jedan posto bogatstva. Forbes procjenjuje da je čak 45 članova liste doniralo nula dolara ili iznos veoma blizu tome.

Računaju se samo stvarno isplaćene donacije

Forbes u obračun uključuje samo novac koji je zaista isplaćen u dobrotvorne svrhe. Novac koji i dalje stoji u fondacijama, kao ni obećane buduće donacije koje još nijesu realizovane, ne računaju se.

Mnogi milijarderi u svojim fondacijama imaju stotine miliona, pa i milijarde dolara, ali američka poreska služba (IRS) zahtijeva da se svake godine isplati samo mali dio tih sredstava.

Forbes je podatke prikupljao iz fondacija čiji su finansijski izvještaji javno dostupni, iako se oni često objavljuju sa zakašnjenjem od godinu ili dvije.

Neki članovi liste dostavili su ažurirane podatke ili pojedinosti o privatnim donacijama koje nije moguće pratiti kroz javne izvještaje, dok drugi nisu željeli da komentarišu ili nisu odgovorili na upite.

Zbog toga je moguće da su neki milijarderi donirali više nego što je Forbes uspio da evidentira. Za 17 članova liste nije bilo dovoljno informacija o dobrotvornim davanjima, pa im je dodijeljena oznaka N/A, odnosno da podaci nisu dostupni.

Soros ubjedljivo prvi prema udjelu doniranog bogatstva

I ove godine najveći donator u odnosu na sopstveno bogatstvo je investitor i milijarder George Soros, čije se bogatstvo procjenjuje na 8,6 milijardi dolara.

George Soros, Foto: Reuters/Brendan McDermid

Mađarsko-američki investitor navodi da je američkim i međunarodnim organizacijama donirao 24,2 milijarde dolara, odnosno 74 posto svog bogatstva. Time je sedmu godinu zaredom najdarežljiviji član Forbes 400 prema udjelu donirane imovine.

Njegove Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations) donirale su milijarde dolara organizacijama koje se bave ljudskim pravima i demokratskim inicijativama širom svijeta.

Najveći filantrop kada se posmatra apsolutni iznos donacija je Warren Buffett, čije je bogatstvo procijenjeno na 144 milijarde dolara.

Warren Buffett, Foto: Reuters/Rick Wilking

Buffett je obećao da će pokloniti više od 99 posto svog bogatstva. Do 2026., predsjednik kompanije Berkshire Hathaway donirao je 72,6 milijardi dolara, odnosno 33,5 posto svog bogatstva, kroz četiri fondacije porodice Buffett i, sve do ovog ljeta, Fondaciju Gates.

Soros i Buffett su među samo 13 ljudi sa Forbes 400 liste koji su dobili najvišu ocjenu pet.

Ti izuzetno veliki donatori čine svega tri posto liste, ali ih je sada više nego prošle godine, kada je ocjenu pet imalo njih 11. Ovogodišnjoj grupi pridružili su se bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg i investitor u zdravstveni sektor Mitchell Rales.

Kako Forbes ocjenjuje filantropska davanja

Podaci zaključno sa 4. septembrom 2026.

1: Donirali manje od 1% bogatstva

Među njima su modni dizajner Ralph Lauren, suosnivač Googlea Larry Page, predsjednik SAD-a Donald Trump i još 174 osobe.

2: Donirali od 1% do 4,99% bogatstva

Među njima su osnivač Amazona Jeff Bezos, vlasnica In-N-Outa Lynsi Snyder, nasljednik Walmarta Jim Walton i još 135 osoba.

3: Donirali od 5% do 9,99% bogatstva

Među njima su vlasnik New England Patriots Robert Kraft, oskarovac Steven Spielberg, investitor Les Wexner i još 35 osoba.

4: Donirali od 10% do 19,99% bogatstva

Među njima su investitor George Kaiser, osnivač Nike Phil Knight, tvorac Ratova zvijezda George Lucas i još 14 osoba.

5: Donirali 20% ili više svog bogatstva

Najvišu ocjenu dobili su Michael Bloomberg, Edythe Broad, Warren Buffett, Bill Gates, Melinda French Gates, Reed Hastings, Amos Hostetter Jr, Dustin Moskovitz, Mitchell Rales, Lynn Schusterman, MacKenzie Scott, Marilyn Simons i George Soros.

Gigi Zamora, Forbes

America’s 400 Richest People Have Donated Just 4% Of Their Wealth To Charity