Donacije za Trumpa nazvao je velikom greškom, a sada ulazi u novu američku administraciju

Paul Atkins, Trumpov izbor za predsjedavajućeg Komisije za vrijednosne papire i berze (SEC), još je jedan kandidat s ličnim vezama s porodicom milijardera.

Novoizabrani predsjednik Donald Tramp imenovao je advokata i finansijera Pola Atkinsa za predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti (još jedan bogat čovjek na visokoj funkciji). To je vladino tijelo odgovorno za regulaciju dioničkih društava i berzi u SAD-u. Atkins, 66, prethodno je bio povjerenik SEC-a od 2002. do 2008. za vrijeme bivšeg predsjednika Georgea W. Busha. Trump ga je predstavio kao “dokazanog lidera za zdravorazumske regulacije” i, što je najvažnije, kao nekoga ko podržava kriptovalute.

Biznis sa krovovima

Uprkos njegovoj javnoj karijeri, Atkinsova veza sa jednom od najbogatijih porodica na Srednjem zapadu do sada je bila nepoznata. Njegova supruga, Sarah Humphreys Atkins, s kojom se oženio 1990. godine, jedina je unuka osnivača Tamko Building Products EL Craiga. Craig je poduzetnik koji je pokrenuo i prodao nekoliko poslova, uključujući boksersku dvoranu i prodavnicu sladoleda. Pokrenuo je posao pokrivanja krovova 1944. godine u staroj garaži tramvaja u Džoplinu, u državi Misuri, kada je imao 69 godina.

Sada sa sjedištem u Galeni, Kanzas, Tamco je četvrti najveći proizvođač krovne šindre u Sjedinjenim Državama. Oni su prošle godine ostvarili prihod od 1,2 milijarde dolara, prema izvještaju S&P Globala.

Porodica Humphries je 2019. godine prodala 25% udjela The Carlyle Group, privatnoj investicijskoj kompaniji sa 447 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, za neotkrivenu sumu. Porodica i dalje posjeduje 75% udjela u Tamku. Kompanija je dobila ime po prvim slovima država u kojima je kompanija planirala da posluje: Teksas, Arkanzas, Misuri, Kanzas i Oklahoma. Bloomberg je u aprilu objavio da porodica i njihov manjinski investitor razmatraju prodaju kompanije. Procijenili su ga na 3,5 milijardi dolara. Osoba bliska kompaniji kaže da je Tamko odbijao ponude veće od te vrijednosti.

Osnivač Tamka, EL Craig, i njegova supruga, Mary Ethel Craig, imali su samo jedno dijete, Ethelm Craig. Vodila je kompaniju više od tri decenije kao izvršni direktor. Opisana je kao “matrijarh” sada nacionalne kompanije za krovne materijale u vrijeme njene smrti 2021.

Djeca nasljednici

Ethelm i njen suprug, John Pershing Humphreys (umro 1993.), nekadašnji predsjednik Tamco-a, imali su troje djece: Davida, Johna i Sarah. David i Sarah i njihove porodice sada dijele 75% jednako. Na osnovu procjena Forbes magazina o vrijednosti kompanije, svaki par vrijedi najmanje milijardu dolara.

Njih četvero – Sarah i Paul Atkins, kao i David i Debra Humphreys – članovi su odbora Tamco-a zajedno s predstavnicima Carlylea. Treći brat, John, nema vlasnički udio i vodi zasebnu firmu za pokrivanje krovova, DaVinci Roofscapes, prema njegovom LinkedIn profilu.

David Humphreys preuzeo je ulogu predsjednika i izvršnog direktora 1994. nakon smrti svog oca. Kao libertarijanac, David je donirao milione republikancima iz Misurija i bio je otvoreni kritičar Trumpa. “U jednom trenutku morate se pogledati u ogledalo i priznati da ne možete opravdati podršku Trumpu”, rekao je David za The Independent 2016.

Donacije Trampovoj pristalici najgora greška

Nakon napada na Kapitol 6. januara 2021., David je svoju donaciju od skoro 3 miliona dolara senatoru Joshu Hawleyju (R-Misuri), istaknutom zagovorniku Trumpovih lažnih tvrdnji o izbornoj prevari, nazvao “najgorom greškom koju sam ikada napravio u moj život.” Takođe finansira Fondaciju EL Craig sa sjedištem u Joplinu. Riječ je o dobrotvornoj organizaciji sa sedam miliona dolara imovine. Podržava konzervativne organizacije i istraživačke institute kao što je Institut za humane studije, neprofitna organizacija koja promoviše klasični liberalizam u školama.

Sarah je u odboru Tamco-a više od 25 godina i također je aktivni politički donator. Od 2002. dala je najmanje 7,7 miliona dolara, gotovo sve republikancima, prema podacima OpenSecrets-a. Sarah je predsjednica i najveći pojedinačni donator Fondacije JP Humphreys. Takođe sa sedištem u Džoplinu, ova fondacija donira oko 3 miliona dolara godišnje. Uglavnom konzervativnim grupama kao što su Federalističko društvo za studije prava i javne politike i Cato institut. To je istraživački centar za slobodno tržište sa sjedištem u Washingtonu, gdje je njen brat David član odbora. Sarah je donirala više od 33 miliona dolara Fondaciji Humphreys od 2010. godine, prema javnoj evidenciji.

Panama Papers

Njen suprug, Paul Atkins, direktor je Fondacije Sarah i David Humphreys, ali je također imao uspješnu karijeru. Rođen u Sjevernoj Karolini, Atkins je počeo da se bavi korporativnim pravom 1984. godine u njujorškoj advokatskoj kancelariji Davis Polk & Wardwell. To je ista firma u kojoj je David Humphreys radio prije nego što se pridružio Tamcou 1989. godine kao glavni savjetnik. Nakon što je bio povjerenik SEC-a za vrijeme Bushove administracije, Atkins je osnovao Patomak Global Partners 2009. godine. To je konsultantska kuća specijalizirana za savjetovanje finansijskih usluga, uključujući banke i kripto kompanije, o usklađenosti s propisima. Kompanija se nalazi u Washingtonu, blok dalje od Bijele kuće.

Atkins i porodica Humphries u prošlosti su imali zajedničke poslovne interese. Atkins je bio naveden kao direktor u tri različita ofšor entiteta u vlasništvu ili povezana s porodicom Humphreys. To je otkriveno u Panamskim papirima, masovnom curenju više od 11,5 miliona dokumenata iz panamske advokatske firme Mossack Fonseca, koja je pomogla klijentima da osnuju ofšor kompanije i druge entitete.

Tri entiteta povezana s Humphreysom – EQB Offshore Ltd., Midwest Insurance Company Ltd. i Tamcap osiguranje doo – registrovani su na Bermudima između 2000. i 2008. godine. EQB Offshore Ltd. i Midwest Insurance Company Ltd., koji su povezani, bili su u vlasništvu trustova nazvanih po Sarah i Davidu i služili su kao “zatvorena osiguravajuća društva” koja su osiguravala Tamko Building Products, prema osobi koja je upoznata sa poslovanjem kompanije. (Prema istom izvoru, ove firme su bile oporezovane kao američke korporacije i plaćale poreze u SAD.). EQB Offshore Ltd. je likvidiran, dok su preostala dva subjekta trenutno neaktivna. Atkins i njegova supruga Sarah bili su direktori sva tri entiteta do 2013. godine.

Uživanje u luksuzu

Prema analitičaru S&P Globala Marku Lazu, koji prati dug Tamca, porodica Humphries je “malo agresivna” u odnosu na konkurenciju kada je riječ o isplati velikih dividendi. S&P procjenjuje da će vlasnici firme ove godine sebi isplatiti najmanje 100 miliona dolara dividendi, što čini oko 90% do 95% slobodnog novčanog toka kompanije. U 2021. godini, vlasnici Tamka isplatili su sebi dividendu od 250 miliona dolara, prema tadašnjem izvještaju S&P-a.

Kao par, Atkins i njegova supruga očigledno uživaju u luksuzu koji donosi bogatstvo. Osim kuće u Arlingtonu u Virdžiniji, vrijedne skoro tri miliona dolara, posjeduju i luksuznu kuću na plaži vrijednu oko osam miliona dolara, površine 560 kvadratnih metara. Izgrađena je na tri susjedna zemljišta na ostrvu Anna Maria, nedaleko od obale Floride, oko sat vremena od Sarasote.

Iako Atkins sam nije milijarder, on je jedan od najmanje desetak milijardera, supružnika milijardera ili članova porodica milijardera (neke i brakom) koje je Donald Trump nominirao za različite pozicije od članova kabineta do ambasadora. Ostali su Jared Isaacman (NASA), Charles Kushner (ambasador u Francuskoj), Howard Latnick (sekretar trgovine), Warren Stevens (ambasador u UK), Tilman Fertitta (ambasador u Italiji), Kelly Leffler (uprava za mala preduzeća), Linda McMahon (sekretar za obrazovanje), Elon Musk (ko-lider DOGA), Mehmet Oz (Centri za Medicare i Medicaid), Vivek Ramaswamy (ko-vođa DOGA) i Steve Witkoff (Specijalni izaslanik za Bliski istok).

Jemima McEvoy, reporterka Forbesa

