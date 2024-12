Novi udari na budžet građana BiH: Val poskupljena slijedi i u 2025.

Sve su prilike da će praznično veselje građana Bosne i Hercegovine brzo splasnuti od 1. januara 2025. godine. Ekonomski analitičari nemaju dobre prognoze i tvrde da nas očekuje nov val poskupljenja. Razlozi su brojni, a jedan od njih je i kriza u Evropskoj uniji, posebno u zemljama na koje BiH oslanja kao ekonomskog partnera.

Val poskupljenja

Za početak najavljeno je značajno poskupljenje struje u Republici Srpskoj što će, kako je za N1 rekao ekonomski analitičar Zoran Pavlović, pokrenuti val poskupljenja i u drugim sektorima.

“Ono što je bio prijedlog Elektroprivrede Republike Srpske je da se povećanje definiše na nivou 20 procenata, da se razredi socijalne potrošnje smanje na 300, a da se poveća prag za one koji imaju srednju potrošnju do 1000 kWh. To bi bilo poskupljenje i za privredu i za građane, i to čak dvostruko. Iz Vlade RS je rečeno da će biti sedam posto za građane i 10 posto za privredu”, rekao je Pavlović u Novom danu.

Elektroprivreda RS je prošle godine ostvarila rekordnu dobit od gotovo 145 miliona maraka, ali kako kaže Pavlović, ne znamo gdje je otišao taj novac.

Novac

To nije dovoljno transparentno i da je bilo znanja, struke i pameti vjerovatno bi mi raidli remont u ljetnjim mjesecima kada je potrošnja znatno manja. Termoelektrane su zastarjele, ostalo je sve iz prethodne Jugoslavije. S druge strane imamo problem da se smanjuju količine raspoloživog uglja i ovaj izvoz uglja u Srbiju koji je forsiran je nešto što je loše u cijeloj priči. Imali smo zastoj u TE Ugljevik jer nije blo dovoljno uglja, a kada su pustili ponovo u pogon kvalitet je bio loš. Pripreme za zimu nisu dobro urađene. Jedini spas je u hidrocentralama, ali kiša nam nije naklonjena pa nemamo neku veliku proizvodnju”, kazao je Pavlović.

Građani se odriču mnogih stvari

Posljedice povećanja cijene struje ćemo osjetiti i u drugim segmentima, poručuje.

“Sve što je vezano za trgovine, to je sve na struju, ali i u proizvodnji. Može se očekivati poskupljenja od distributera i proizvođača. Situacija je takva da neki proizivodi koji su nam sastavni dio svakog jutra, a to je kafa. Poskupjela je na svjetskoj berzi od 60 do 80 posto pa se udar na naše siromašne budžete može očekivati od Nove godine”, naveo je Pavlović.

Zbog kontinuiranih poskupljenja i plata koje ne prate taj rast, građani se moraju odreći mnogih stvari.

“Kada bi jedna četveročlana porodica ima dva zaposlena roditelja i oni imali prosječnu platu, pokrilo bi potrošačku korpu. Pošto to nije tako, odričemo se svega i svačega – nema zimskih odmora, putovanja, ulaganja u sportske programe i aktivssoti. Budžet svakog od nas u BiH je prilično skroman i nategnut da se spoji prvi sa prvim. Iduća godina ne daje nadu za poboljšanje situacije. Evropa je ušla u period krize i on će se jako odraziti na BiH.Mi smo mala otvorena ekonomija koja je tradicionalno okrenuta prema zemljama regije i EU. Kada god autosektor ima poteškoće naši proizvođači dijelova ostaju bez posla. Slična je situacija i sa kožom i tekstilom. Prošle godine nije bilo snijega i trgovci koji su poručili robu prošle godine ostali punih magacina i nisu poručili za ovu. Kada god je situacija u Evropi loša kod nas bude dva puta gore. Ostajemo bez porudžbina i jedina šansa koja ostaje je okretanje prema drugim tržištma kao npr. Sjeverna Afrika. Bitno je imati partnera s kojima imate dugogodišnje odnose, ali kada taj partner ulazi u problem i zaustavlja proizvodnju kao Bosch ili Volkswagen onda i mi imamo velike poteškoće da se preoriijentišemo na bilo koga drugoga jer je konkurencija iz Kine koja dolazi u Evropu jako agresivna. Izvoz u SAD je upitan zbog iznosa carine za Evropu. Naši ljudi koji rade u zemalja EU, a ostat će bez posla zbog ove situacije, počet će razmišljati o povratku u BiH i treba razmišljati i programima za dijasporu jer dolaze sa ušteđevinom”, rekao je Pavlović u Novom danu.

Ekonomski analitičar poručuje kako se treba fokusirati vlastite potencijale i proizvodnju s ciljem razvoja i zaštite. U Novom danu anlizirao je i šta će se desiti s Banjalukom i Bijeljinom nakon što je zakon kojim će im se smanjiti prihodi u korist manje razvijenih opština, o povećanje broja nezaposlenih i propadanje preduzeća.

